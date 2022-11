4 lionceaux sauvés de la guerre en Ukraine arrivent au sanctuaire américain

SANDSTONE, Minnesota (AP) – Quatre lionceaux devenus orphelins pendant la guerre en Ukraine sont arrivés sains et saufs dans un sanctuaire animalier du Minnesota qui s’est engagé à leur fournir un foyer permanent.

Un petit mâle nommé Taras et trois femelles nommées Stefania, Lesya et Prada, qui ont tous entre quatre et cinq mois, ont passé les trois dernières semaines au zoo de Poznan en Pologne. Leur arrivée mardi a marqué la dernière étape d’un voyage ardu après avoir vécu des bombardements sporadiques et des attaques de drones en Ukraine, selon le Fonds international pour la protection des animaux, l’un des nombreux groupes travaillant pour sauver les animaux de la guerre.

“Ces oursons ont enduré plus dans leur courte vie que n’importe quel animal”, a déclaré Meredith Whitney, responsable du programme de sauvetage de la faune au fonds, dans un communiqué. “Ils sont nés dans des installations d’élevage en Ukraine pendant la guerre, puis sont devenus orphelins à l’âge de quelques semaines.”

Leur nouvelle maison est The Wildcat Sanctuary à Sandstone, à environ 145 kilomètres au nord de Minneapolis. Ils ont été embarqués dans un avion qui revenait aux États-Unis depuis la Pologne. Il a atterri mardi à Minneapolis, d’où le personnel du sanctuaire les a amenés à l’établissement où ils ont été évalués par un vétérinaire et ont reçu un endroit chaud pour se reposer. Le vol a été financé en partie par la Andrew Sabin Family Foundation, basée à New York.

Le Dr Andrew Kushnir, un vétérinaire américain du fonds qui a accompagné les oursons lors de leur vol, s’est occupé des oursons en Ukraine et en Pologne. Malgré les attaques de drones et les frappes aériennes, il a préparé leur formule spécialisée toutes les trois heures, a indiqué le fonds. Les nuits où le courant était coupé, il utilisait ses bras et ses jambes pour réchauffer leurs bouteilles de lait.

Les oursons sont issus de deux portées, a déclaré Whitney. Trois ont été sauvés d’Odessa, a-t-elle dit, tandis que Prada, la plus âgée, est née chez un éleveur à Kyiv. Les sauveteurs ne savent pas ce qu’il est advenu des mères, a-t-elle ajouté.

Le Wildcat Sanctuary à but non lucratif abrite près de 130 lions, tigres, guépards, léopards et autres chats sauvages, dont beaucoup ont été sauvés du commerce d’animaux exotiques, y compris les quatre petits. Pour assurer la paix et la tranquillité des chats, il ne les expose pas au public, mais les laisse errer dans des enclos clôturés au milieu des bois du Minnesota. Le sanctuaire propose des visites virtuelles via son site Web et sa page Facebook.

The Associated Press