4 Les actions du club font la une des journaux – voici notre point de vue sur ce qui se passe

Au cours d’une semaine chargée d’événements pour les avoirs du Club, une poignée d’autres noms du Charitable Trust de Jim Cramer ont fait la une des journaux mardi. Voici les titres et ce qu’ils signifient pour nos thèses d’investissement. Apple La nouvelle : Les analystes d’Evercore ISI ont donné plus d’indications que les consommateurs veulent le modèle Pro de l’iPhone 14 d’Apple (AAPL) – une tendance relativement encourageante que nous avons soulignée la semaine dernière et qui semble être le consensus maintenant. Un soutien supplémentaire est venu lundi, lorsque l’analyste Apple suivi de près, Ming-Chi Kuo, a rapporté que la société avait demandé au géant de la fabrication Foxconn de “changer les lignes de production des modèles iPhone 14 vers iPhone 14 Pro”. Evercore, qui s’est appuyé sur les résultats d’une enquête pour ses conclusions sur l’iPhone 14, a également relevé son objectif de cours de 5 $ à 190 $ par action et a conservé sa note de surperformance. “La demande de modèles haut de gamme est nettement plus élevée par rapport aux années précédentes. La demande Pro Max est de 33 % (contre 14 % LY)”, a écrit l’analyste, en utilisant LY comme abréviation pour l’iPhone 13 de l’année dernière. “Agrégat, Pro le mix est passé d’une moyenne de 41% à 56%, reflétant le bénéfice des efforts d’Apple pour concentrer les mises à niveau dans les modèles Pro.Le résultat est que le prix de vente moyen de l’iPhone 14 est probablement d’environ 940 $, ont conclu les analystes, contre environ 852 $ Par conséquent, Evercore estime désormais les revenus de l’iPhone à 90 milliards de dollars au cours du trimestre de septembre, contre des estimations de Wall Street d’environ 88 milliards de dollars. estimation préalable. Nos estimations de chiffre d’affaires/EPS pour l’exercice 23 s’élèvent désormais à 418 milliards de dollars/6,71 $, soit 1,3 %/5,3 % au-dessus du consensus”, a déclaré Evercore. Aux États-Unis, Apple a maintenu les prix inchangés par rapport à l’année dernière malgré les pressions inflationnistes sur toute la chaîne d’approvisionnement. Alors que la force des modèles Pro devient une opinion établie, la question se déplace vers ce qui se passe avec la demande pour les modèles d’iPhone de base. par l’inflation ne cherchent pas à passer à l’iPhone 14 dans les mêmes chiffres que pour l’iPhone 13 de l’année dernière, et le plus petit segment de clients potentiels cible les modèles Pro à un rythme plus élevé qu’auparavant ? scénario, car des ventes unitaires plus faibles dans l’ensemble diminueraient probablement l’avantage procuré par des prix de vente moyens plus élevés.Alternativement, la demande globale d’iPhone cette année est-elle à peu près la même qu’en 2021, ce qui signifie Ap ple voit des volumes de ventes similaires à des prix plus élevés ? Ce serait formidable pour les actionnaires. La demande de produits haut de gamme a tendance à être plus résistante aux pressions inflationnistes que celle des produits bas de gamme. Cependant, il est difficile de savoir si ce scénario gagnant-gagnant – ou quelque chose de proche – se déroule. Nous continuons de croire qu’Apple est une action de base à posséder à long terme, et non une position à échanger. Nous sommes très attentifs aux évolutions quotidiennes de l’entreprise, car nous voulons nous assurer que notre thèse à long terme ne soit pas remise en cause. Rien de ce que nous avons vu impliquant l’iPhone 14 ne fait cela. C’est un environnement macroéconomique très difficile pour lancer de nouveaux smartphones, et le fait que les modèles Pro les plus chers soient bien accueillis témoigne de la forte fidélité à la marque d’Apple. De plus, il convient d’ajouter que l’enquête d’Evercore a révélé que l’intention de plus en plus de consommateurs d’acheter une Apple Watch et que les Airpods étaient à un niveau record. C’est un autre bon signe qui soutient notre confiance en Apple sur le long terme. Humana La nouvelle : Morgan Stanley a mis à jour le nom du club Humana (HUM) pour acheter en attente. La société de Wall Street a cité une analyse exclusive de la “richesse des avantages” qui suggère que le plan 2023 de Humana positionne l’assureur maladie comme le plan de médicaments sur ordonnance Medicare Advantage classé n ° 1 au détail. Après que Humana ait eu du mal à ajouter des membres à Medicare Advantage plus tôt cette année, l’assureur maladie s’est engagé à faire face à la croissance du plan, qui est le principal moteur des activités de Humana. Dans ses résultats du deuxième trimestre fiscal, l’activité MA de Humana a enregistré une augmentation de 13 % de son segment de vente au détail à 20,95 milliards de dollars. La note de recherche de Morgan Stanley indique que la forte croissance du nombre de membres de MA lui permet d’atteindre son bénéfice par action de 37 $ d’ici 2025. RBC Capital voit également des avantages pour Humana. “Avec la commercialisation de postes de premier plan dans les domaines de la santé à domicile, des soins primaires et de la PBM, la société continue d’investir pour capitaliser sur la croissance [value-based care] opportunité », a écrit RBC Capital. La société a également relevé son objectif de cours de 3 $ à 544 $ par action et a réitéré sa note de surperformance. Ces appels positifs de Wall Street interviennent après que Humana a relevé ses perspectives de bénéfices pour l’ensemble de l’année 2022 dans le cadre de la journée des investisseurs qu’elle a organisée. la semaine dernière. HUM a atteint un sommet de 52 semaines mardi, dépassant 514 $ par action. Prise de club : Cette mise à niveau de Morgan Stanley est conforme à notre thèse initiale selon laquelle l’investissement de Humana dans son plan Medicare Advantage améliorerait sa compétitivité sur le marché et dirigerait à une accélération de la croissance des adhésions en 2023. Mais ce qui est progressivement positif à notre avis, c’est le travail des analystes qui suggère que les changements de Humana sont des améliorations structurelles, qui pourraient préparer l’entreprise à plusieurs années de croissance supérieure à celle de l’industrie. tendances fondamentales, nous continuons d’apprécier Humana pour sa sensibilité minimale aux taux d’intérêt, à la croissance économique et à la force du dollar américain. a cédé mardi une augmentation de son dividende de 9,7 % à 0,68 $ contre 0,62 $ par action, ce qui représente un versement de dividende annualisé de 2,72 $. Le dividende est payable le 8 décembre aux actionnaires inscrits le 17 novembre. Microsoft a versé 18,14 milliards de dollars de dividendes au cours de son exercice clos le 30 juin, contre 16,52 milliards de dollars l’année précédente, selon son rapport annuel. D’un point de vue global de la trésorerie, Microsoft est l’un des plus gros payeurs de dividendes aux États-Unis Club take : Nous ne possédons pas Microsoft pour son dividende, et le nouveau rendement implicite de 1 % ne peut pas rivaliser avec le Trésor à 2 ans car il approche les 4 %. Mais vous devez apprécier une entreprise qui a les moyens d’augmenter les rendements en espèces dans un environnement macroéconomique incertain comme le fait Microsoft. Cette capacité est à mettre au crédit de ses applications métier critiques, de sa puissance de génération de flux de trésorerie et de son bilan de qualité investissement. Pioneer Natural Resources La nouvelle : Les analystes de KeyBanc Capital Markets ont commencé à couvrir Pioneer Natural Resources (PXD) avec une cote d’achat et un objectif de cours sur 12 mois de 290 $ par action. Parmi les raisons pour lesquelles ils aiment l’action : un “cadre rigoureux de rendement du capital” qui inclut son modèle de dividende de base plus variable. “La société a remboursé 24 $/action en dividendes de base et variables au cours de l’année dernière, et nous modélisons une légère augmentation au cours des quatre prochains trimestres. La décision de dénouer la plupart de ses couvertures de 2022 au 4T21 s’est avérée lucrative, offrant une exposition débridée à la résurgence des prix des matières premières”, ont écrit les analystes. Ils s’attendent à “voir plus d’investisseurs graviter autour du modèle de revenu de Pioneer” alors que “des dividendes trimestriels sains s’empilent”, ont-ils ajouté. Alors que les compagnies pétrolières voient “des marges bénéficiaires élevées d’une génération à l’autre”, le plan de croissance de la production à un chiffre bas à moyen de Pioneer est également un “différenciateur rafraîchissant” par rapport à ses pairs, ont écrit les analystes. La productivité des puits est une préoccupation potentielle pour les analystes de KeyBanc, affirmant que “de nombreux autres grands opérateurs du bassin Midland ne voient pas cette dégradation”. Cependant, notent les analystes, la productivité des puits de Pioneer est “parmi les meilleures du bassin du Midland” malgré le ralentissement depuis 2018. Prise de club : nous avons une note de 2 sur les actions de Pioneer, ce qui signifie que nous serions des acheteurs en cas de recul. Une note de 1 est notre désignation d’achat ici. Fin août, nous avons réalisé trois ventes d’actions Pioneer, 80 actions au total, à des niveaux supérieurs à ceux où l’action s’échangeait mardi. La raison de ces ventes était notre engagement envers la discipline – nous ne voulions pas que notre couverture énergétique devienne trop importante dans le portefeuille, nous avons donc pris des bénéfices. Nous croyons toujours en la possession d’énergie comme moyen de se prémunir contre l’inflation, et les versements massifs de dividendes de sociétés comme Pioneer, Devon Energy (DVN) et Coterra Energy (CTRA) rendent l’investissement encore plus attrayant. Nous sommes d’accord avec KeyBanc là-dessus. Nous avons également fait valoir la semaine dernière que nos actions énergétiques peuvent continuer à générer des tonnes de liquidités avec du brut d'environ 80 dollars le baril, et nous avons aimé que KeyBanc propose une évaluation similaire dans sa note de mardi. "À l'avenir, nous envisageons une machine de fabrication de pétrole à faible coût avec une croissance de la production limitée (0 à 5 % par an) et des rendements en espèces robustes pouvant générer des dividendes annuels de 15 $ à 25 $ par action dans un environnement WTI à 80 $/b, ce qui justifie notre note OW. et 290 $ PT", ont écrit les analystes. 