4 leçons pour les investisseurs en crypto-monnaie de l’effondrement de FTX

L’échange cryptographique FTX, basé aux Bahamas, a déposé son bilan aux États-Unis le 11 novembre 2022, demandant la protection des tribunaux alors qu’il cherchait un moyen de restituer de l’argent aux utilisateurs. Nurphoto | Nurphoto | Getty Images

Après une année difficile pour les actifs numériques, de nombreux investisseurs ont été aveuglés par le récent effondrement de l'échange de crypto-monnaie FTX, alors que les clients attendent des réponses d'environ 1 à 2 milliards de dollars de fonds manquants. Alors que l'avenir de l'entreprise – et les enquêtes sur les actifs en voie de disparition – sont dans les limbes alors que FTX entre dans la protection contre la faillite, les experts disent qu'il y a des leçons clés pour les investisseurs en crypto. "L'effondrement de FTX nous rappelle durement qu'il n'y a pas de repas gratuit lorsque l'on essaie de gagner rapidement de l'argent dans un secteur financier encore relativement nouveau et non réglementé", a déclaré le planificateur financier certifié Jon Ulin, PDG d'Ulin & Co. Gestion de patrimoine à Boca Raton, Floride.

L’administration Biden met en garde contre l’augmentation des défauts de paiement sur les prêts étudiants Vous devez investir “ce que vous êtes prêt à perdre à 100%, comme à Vegas”, et “discrétion et scepticisme” doivent être exercés lors de l’évaluation des actifs et des produits connexes présentés par “des pro-athlètes, des célébrités et des personnalités médiatiques”, a déclaré Ulin. Voici quatre autres leçons pour les investisseurs de la chute de FTX.

1. Connaître les risques liés à l’endroit où vous détenez la crypto-monnaie

Kevin Lum, CFP et fondateur de Foundry Financial à Los Angeles, travaille avec de jeunes investisseurs et a déclaré qu’environ 50% de ses clients détenaient de la crypto sous une forme ou une autre. Bien qu’il ne pense pas nécessairement que les clients doivent réduire leur exposition, il a dit qu’ils doivent comprendre où la monnaie numérique est détenue et les risques possibles d’y conserver des actifs. “Je pense que l’effondrement de FTX finira par être bon pour les sociétés financières traditionnelles comme Fidelity qui entrent dans l’espace crypto, car elles viennent avec un certain niveau de confiance”, a déclaré Lum. Plus tôt ce mois-ci, Fidelity Investments a annoncé son intention de lancer un produit cryptographique sans commission, permettant aux investisseurs d’acheter et de vendre des bitcoins et des éthers. L’effondrement de FTX a également renouvelé l’intérêt pour le stockage à froid ou la mise hors ligne de la monnaie numérique, la rendant moins vulnérable aux piratages. Cependant, cette décision rend les actifs moins liquides et plus difficiles à négocier rapidement.

2. La diversification est “toujours importante”

Que vous investissiez dans des actions, des crypto-monnaies ou d’autres actifs, les experts disent qu’un pourcentage élevé d’un seul avoir peut être risqué. “La diversification est toujours importante”, a déclaré George Gagliardi, CFP et fondateur de Coromandel Wealth Management à Lexington, Massachusetts. “Pour les personnes qui avaient une allocation très élevée aux crypto-monnaies, que ce soit en FTX ou non, les chutes des prix des cryptos cette année ont été une leçon douloureuse sur l’importance de diversifier ses classes d’investissement”, a-t-il déclaré.

La [FTX] L’effondrement devrait être une leçon que toute entreprise individuelle – qu’il s’agisse d’un échange de crypto ou d’une entreprise plus traditionnelle – peut faire faillite en période de détresse. Kévin Brady Vice-président de Wealthspire Advisors

Depuis qu’il a surmonté un record historique de 68 000 dollars en novembre 2021, le prix du bitcoin a chuté de plus des trois quarts, passant en dessous de 17 000 dollars au 17 novembre. “La [FTX] l’effondrement devrait être une leçon que toute entreprise individuelle – qu’il s’agisse d’un échange de crypto ou d’une entreprise plus traditionnelle – peut faire faillite en période de détresse », a déclaré Kevin Brady, CFP et vice-président de Wealthspire Advisors à New York. Lors de la pesée des allocations de portefeuille, a-t-il déclaré, 5% d’un seul actif “commence à être important” et 10% est “très concentré”. Bien sûr, il peut y avoir des circonstances atténuantes pour certains investisseurs. “Même si un actif financier est de nature spéculative, il peut toujours jouer un rôle dans un portefeuille bien diversifié, bien qu’en petites quantités”, a déclaré Ulin d’Ulin & Co.

3. Attendez-vous à plus de réglementation cryptographique

Il y a eu un débat en cours sur la façon dont la crypto-monnaie devrait être classée et réglementée et il s’est intensifié au milieu des retombées du FTX. Sens. Cynthia Lummis, R-Wyo., Et Kirsten Gillibrand, DN.Y., en juin a présenté un projet de loi visant à créer une structure réglementaire pour la monnaie numérique, définissant la majorité des actifs comme des matières premières, telles que l’or ou le pétrole, qui sont supervisées par la Commodity Futures Trading Commission. Les experts disent que l’effondrement de FTX pourrait accélérer ces discussions et accélérer le calendrier des futures directives. “Je pense que nous allons voir des réglementations”, a déclaré Ivory Johnson, CFP et fondateur de Delancey Wealth Management à Washington. “Et je pense que ces mauvais modèles commerciaux disparaîtront.”

La présidente du comité des services financiers de la Chambre, Maxine Waters, D-Californie, et le républicain de rang, le représentant Patrick McHenry, de Caroline du Nord, ont annoncé mercredi des plans pour une audience bipartite en décembre pour enquêter sur l’effondrement de FTX. Alors que le Congrès décidera en fin de compte de la manière dont les agences gouvernementales peuvent réglementer la crypto-monnaie, le président de la Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, a fait pression pour des règles plus strictes. “Les investisseurs ont besoin d’une meilleure protection dans cet espace”, a-t-il déclaré à “Squawk Box” de CNBC le 10 novembre.

4. Sauvegardez vos enregistrements de transactions cryptographiques