4 kidnappés, dont une adolescente et un bébé, en Californie

WESTMINSTER, Californie (AP) – Deux suspects sont en garde à vue après avoir prétendument enlevé quatre personnes, dont une adolescente et un bébé de 6 mois, la semaine dernière dans le sud de la Californie, ont annoncé les autorités.

Les agents ont trouvé la jeune fille de 14 ans et le bébé sains et saufs dans une chambre d’hôtel à Costa Mesa tôt jeudi matin après que les deux adultes qui ont également été kidnappés ont réussi à s’échapper et à appeler le 911, selon le département de police de Westminster.

Les suspects, Michael Alexander Rodriguez, 26 ans, et Bich Dao Vo, alias Michelle Rodriguez, ont été arrêtés jeudi lors d’un contrôle routier pour suspicion d’enlèvement, d’agression avec une arme à feu, de vol qualifié, de séquestration, de mise en danger d’enfants et de criminel en possession d’une arme à feu. Dao Vo, 30 ans, est apparenté à l’une des victimes adultes.

Les deux suspects sont restés en prison dimanche sans caution et ils devraient comparaître devant le tribunal la semaine prochaine, selon les registres de la prison en ligne. Il n’était pas immédiatement clair s’ils avaient des avocats qui pourraient parler en leur nom.

La police a déclaré que les suspects étaient armés d’une arme de poing lorsqu’ils se sont introduits de force dans une maison de Westminster et ont exigé de l’argent. Rodriguez aurait fouetté au pistolet les adultes, un homme et une femme, alors qu’aucun argent n’était localisé.

Les suspects ont ensuite forcé les quatre victimes à monter dans une camionnette sous la menace d’une arme et les ont conduites à l’hôtel Costa Mesa, où ils ont menacé de les tuer s’ils ne recevaient pas d’argent, a déclaré la police de Westminster. Les adultes ont pu s’échapper vers leur domicile de Westminster, où ils ont appelé le 911. Les agents les ont trouvés tous les deux saignant de blessures à la tête, a indiqué la police.

Les autorités ont pu sauver les enfants de l’hôtel et ont ensuite trouvé une arme de poing chargée de calibre .40 et un fusil de type AK-47 chargé à l’intérieur de la camionnette après l’arrestation des suspects.

The Associated Press