4 juin 2023 – Section locale de Shaw

Les informations contenues dans les procès-verbaux de police sont obtenues auprès du Département de la police de Genève. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant les tribunaux.

• Steven E. Tannenbaum, 68 ans, du bloc 300 du Tribunal de Bretagne à Genève, a été inculpé le 4 juin pour conduite sous influence.

• Jay M. Trout, 53 ans, du bloc 500 de Bradbury Lane, Genève, a été inculpé le 4 juin de coups et blessures graves avec strangulation, de coups et blessures graves avec condamnations antérieures et de coups et blessures graves avec violation préalable des ordonnances de protection. La victime a déclaré à la police que lors d’une dispute, Trout l’aurait jetée à terre dans la chambre, la cuisine et le salon, aurait placé ses mains sur son visage pour couvrir son nez et sa bouche, l’empêchant de respirer, lui aurait tiré les cheveux et placé son avant-bras sur son haut. poitrine, l’empêchant de se lever.