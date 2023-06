4 juin 2023 – Section locale de Shaw

Le Herald-News présente les animaux de compagnie de la semaine de cette semaine. Lisez la description de chaque animal pour en savoir plus sur cet animal, y compris où il peut être adopté.

Envoyez les soumissions « Animaux de compagnie de la semaine » à [email protected]. Les photos doivent être au format jpg, 200 dpi et envoyées en pièces jointes. Les soumissions sont sujettes à modification pour la longueur, le style, la grammaire et la course en fonction de l’espace disponible.

Priscilla est un terrier bringé de 6 ans qui a été sauvé d’un contrôle local des animaux. Elle est très douce et bien élevée. Elle aime les gens et est merveilleuse avec les enfants. Elle est propre et marche bien en laisse. Elle sera une amie très confiante, loyale et adorable. Pour rencontrer Priscilla, envoyez un e-mail à [email protected]. Visite nawsus.org.

Priscilla est un terrier bringé de 6 ans qui a été sauvé d’un contrôle local des animaux. Elle est très douce et bien élevée. Elle aime les gens et est merveilleuse avec les enfants. Elle est propre et marche bien en laisse. Elle sera une amie très confiante, loyale et adorable. Pour rencontrer Priscilla, envoyez un e-mail à [email protected]. Visitez nawsus.org. (Photo gracieuseté de la NAWS Humane Society of Illinois)

Polka Dot, six ans, a été abandonné dans une caserne de pompiers avant d’être secouru. Elle est douce, amicale, calme, douce et aime l’attention. Elle ronronnera sans arrêt et fera des biscuits quand on lui montrera un peu d’amour. Elle sera une merveilleuse compagne de canapé. Pour rencontrer Polka Dot, envoyez un e-mail à [email protected]. Visite nawsus.org.

Polka Dot, six ans, a été abandonné dans une caserne de pompiers avant d’être secouru. Elle est douce, amicale, calme, douce et aime l’attention. Elle ronronnera sans arrêt et fera des biscuits quand on lui montrera un peu d’amour. Elle sera une merveilleuse compagne de canapé. Pour rencontrer Polka Dot, envoyez un e-mail à [email protected]. Visitez nawsus.org. (Photo gracieuseté de la NAWS Humane Society of Illinois)

Leo est un chien mixte basset hound / American Staffordshire terrier. Il est heureux, maladroit et aime l’attention. Leo est arrivé au refuge avec un ver du cœur positif et suit actuellement un traitement. Il est un excellent candidat adoptif en raison de ses besoins médicaux continus. Contactez la Will County Humane Society au willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption.

Leo est un chien mixte basset hound / American Staffordshire terrier. Il est heureux, maladroit et aime l’attention. Leo est arrivé au refuge avec un ver du cœur positif et suit actuellement un traitement. Il est un excellent candidat adoptif en raison de ses besoins médicaux continus. Contactez la Will County Humane Society à willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption. (Photo gracieuseté de Sue Newcomb Visual Arts)

Sedona est un chat torti dilué femelle senior qui a la personnalité torti typique. Elle aime les animaux de compagnie et les lits confortables pour les siestes. Sedona doit être le seul chat dans sa maison pour toujours. Contactez la Will County Humane Society au willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption.