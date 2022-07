4 jours en janvier: Trump fait pression pour la coda du Capitole jusqu’au vote de 2020

WASHINGTON (AP) – Cela aurait été quelque chose de jamais vu auparavant en Amérique – un président vaincu, Donald Trump, debout au Capitole le 6 janvier 2001, avec une foule de partisans, certains armés, contestant le résultat des élections.

Trump avait l’intention d’y aller ce jour-là. Ses alliés avaient prévu pour le moment, envisageant le président prononçant un discours à l’extérieur du bâtiment ou même entrant dans la chambre de la Chambre au milieu des objections à ce que le Congrès certifie les résultats des élections de 2020 pour le démocrate Joe Biden.

“Il va avoir l’air puissant”, a déclaré l’avocat de Trump Rudy Giuliani à un jeune assistant de la Maison Blanche quatre jours plus tôt.

Mais les avocats de la Maison Blanche ont pensé que c’était une idée “terrible”. L’avocat Pat Cipollone a averti que Trump pourrait être accusé de “tous les crimes imaginables” s’il rejoignait la foule à Capitol Hill pour tenter d’interférer avec la certification.

En fin de compte, Trump ne s’est jamais rendu au Capitole le 6 janvier. Sa sécurité a refusé de le prendre alors que des émeutiers, certains armés, assiègent le bâtiment.

Furieux et coincé à la Maison Blanche, Trump a regardé l’insurrection à la télévision.

Les audiences du 6 janvier fournissent un nouvel aperçu dramatique des intentions de Trump alors qu’il a dit aux loyalistes qu’il se joindrait à eux lors d’une marche sur Pennsylvania Avenue pour “se battre comme un enfer” pour sa présidence. Ce récit est largement tiré du témoignage de l’ancienne assistante de la Maison Blanche, Cassidy Hutchinson. Ses souvenirs de sa proximité avec le président et son entourage suggèrent que les demandes de Trump n’étaient pas les désirs impétueux d’un commandant en chef impulsif, mais faisaient partie de son plan ultime pour arrêter la victoire de Biden.

Trump et ses alliés ont rapidement contesté le récit de Hutchinson, et l’ancien président a mené sa propre interview quelques jours plus tard, la dénigrant avec des commentaires dérisoires et des surnoms.

La semaine prochaine, le comité devrait se concentrer sur les propres actions de Trump et sur celles des extrémistes Oath Keepers et Proud Boys qui auraient dirigé l’attaque du Capitole.

Un aperçu de ce que l’on sait des projets de Trump de rejoindre la foule le 6 janvier :

___

JAN. 2

C’était un samedi soir. Giuliani avait rencontré à la Maison Blanche le chef de cabinet de Trump, Mark Meadows, et d’autres.

La Maison Blanche et Meadows avaient passé quelque 18 appels ce jour-là à Brad Raffensperger, secrétaire d’État géorgien, avant que Trump ne reçoive enfin le responsable des élections au téléphone.

Trump avait contesté les résultats des élections en Géorgie, qu’il a perdu de peu. Il exigeait que Raffensperger « trouve 11 780 voix », exactement assez pour faire pencher la balance de la victoire de Biden. L’ingénieur devenu fonctionnaire a refusé.

Alors que Giuliani quittait la Maison Blanche cette nuit-là, il est sorti avec le jeune assistant de Meadows, Hutchinson, un conseiller principal.

« Cass, es-tu excité pour le 6 ? » Giuliani a demandé, comme Hutchinson l’a rappelé lors d’un témoignage devant le comité du 6 janvier. “Ça va être une belle journée.”

Hutchinson avait entendu des discussions sur le 6 janvier et le rassemblement prévu devant la Maison Blanche alors que le Congrès devait certifier les résultats des élections. Elle avait également entendu, lorsque Giuliani était dans les parages, des mentions des Oath Keepers et Proud Boys, deux groupes extrémistes.

Elle regarda Giuliani et lui demanda de s’expliquer.

“Nous allons au Capitole”, lui a dit Giuliani. “Ça va être génial. Le président sera là. Il va avoir l’air puissant.

___

JAN. 3

Dimanche, Cipollone a fait part en privé de ses inquiétudes à Hutchinson concernant le voyage prévu du président au Capitole.

Cipollone lui a dit qu’il y avait de “graves problèmes juridiques” si Trump allait de l’avant alors que le Congrès certifiait l’élection. Il l’a exhortée à faire part de ses préoccupations à son patron, Meadows.

“Nous devons nous assurer que cela ne se produise pas”, a déclaré Cipollone, selon le témoignage de Hutchinson. «Ce serait une idée juridiquement terrible pour nous. Nous sommes – nous avons de sérieux problèmes juridiques si nous montons au Capitole ce jour-là.

Ce dimanche était une journée chargée à la Maison Blanche.

Les dirigeants du ministère de la Justice de Trump menaçaient de démissionner si le président remplaçait le procureur général par intérim. Jeffrey Rosen, avec un chef de division civile de rang inférieur, Jeffrey Clark, pour poursuivre le défi électoral.

Et dans le même ordre d’idées, la police du Capitole des États-Unis a publié une évaluation spéciale de l’événement, notant que les Proud Boys et d’autres groupes prévoyaient d’être à Washington le 6 janvier.

L’évaluation de la police a indiqué que “contrairement aux manifestations post-électorales précédentes, les cibles des partisans pro-Trump ne sont pas nécessairement les contre-manifestants… mais plutôt le Congrès lui-même est la cible du 6”.

___

JAN. 5

Mardi, la veille du 6 janvier, selon Hutchinson, Trump a demandé à Meadows d’être en contact avec deux des associés du président – ​​Roger Stone et Michel Flynn.

Stone a assisté à des rassemblements pour Trump à Washington et a été photographié avec plusieurs membres des Oath Keepers qui auraient été ses agents de sécurité, selon le comité. Stone et Flynn ont tous deux invoqué leurs droits au cinquième amendement plutôt que de témoigner devant le comité.

Le grand rassemblement “Stop the Steal” était prévu pour le matin du 6 janvier près de la Maison Blanche. Meadows s’est entretenu avec Stone et Flynn ce soir-là, a déclaré Hutchinson. Stone a contesté son compte.

Meadows a également cherché à rejoindre Giuliani et d’autres qui avaient installé une “salle de guerre” à l’hôtel Willard près de la Maison Blanche, a-t-elle témoigné.

“J’avais clairement fait comprendre à M. Meadows que je ne pensais pas que c’était une bonne idée pour lui d’aller à l’hôtel Willard ce soir-là”, a-t-elle déclaré.

___

JAN. 6 : LE RALLYE

Le matin du rassemblement du mercredi 6 janvier, Cipollone a de nouveau supplié Hutchinson de s’assurer que Trump ne se rende pas au Capitole.

« S’il vous plaît, dit-il, assurez-vous que nous n’allons pas au Capitole, Cassidy », se souvient-elle. “Nous allons être accusés de tous les crimes imaginables si nous faisons en sorte que ce mouvement se produise.”

Le bureau de Hutchinson à la Maison Blanche était juste au bout du couloir du bureau ovale, qui était dans un coin, et le bureau de son patron Meadows dans l’autre. Mais ce jour-là, elle était avec le président dans les coulisses alors qu’il surveillait la foule de supporters devant la Maison Blanche.

Trump était furieux.

La foule n’était pas aussi pleine que Trump le voulait. Les partisans se sont attardés à l’extérieur du contrôle de sécurité, ne voulant pas que leurs armes soient confisquées par les services secrets pour rejoindre la zone principale du rassemblement.

Trump a ordonné à sa sécurité de se débarrasser des détecteurs de métaux, connus sous le nom de magnétomètres, insistant sur le fait que les partisans armés ne constituaient aucune menace pour lui.

Les radios de la police crépitaient d’informations ; un homme dans les arbres avec un fusil ou un autre avec une arme de poing à la ceinture ; trois hommes avec un AR-15 marchant sur la 14e rue et l’avenue de l’Indépendance.

Trump a contesté le compte de Hutchinson. “Je ne voulais pas d’armes à feu”, a-t-il déclaré dans une interview à Newsmax diffusée deux jours après l’audience.

Mais Hutchinson avait raconté au comité ce qu’elle avait entendu.

“Ils ne sont pas là pour me faire du mal”, a déclaré Trump à son équipe, se souvient Hutchinson. « Laissez-les entrer. Laissez mes gens entrer. Ils pourront marcher jusqu’au Capitole une fois le rassemblement terminé. …. Enlevez les effing mags. Ensuite, ils pourront marcher jusqu’au Capitole.

___

JAN. 6 : LE DISCOURS

Le président est monté sur scène lors du rassemblement «Stop the Steal» pour se plaindre du résultat des élections et de la nécessité d’empêcher Biden de devenir président.

“Nous allons descendre et je serai là avec vous”, a déclaré Trump au millier de partisans de l’Ellipse herbeux.

“Nous allons marcher jusqu’au Capitole”, a déclaré Trump. « Vous ne reprendrez jamais notre pays avec faiblesse ; vous devez faire preuve de force.

Beaucoup de gens avaient déjà commencé à se diriger vers le Capitole, et Trump a encouragé la foule à y aller.

“Je sais que tout le monde ici va bientôt marcher vers le bâtiment du Capitole pour faire entendre pacifiquement et patriotiquement votre voix”, a-t-il déclaré. “Promenons-nous sur Pennsylvania Avenue.”

Un journal de sécurité de la Maison Blanche, révélé par le comité du 6 janvier, montre la bousculade qui était en cours pour que Trump se rende également au Capitole.

“MilAide a confirmé qu’il voulait marcher”, a déclaré une entrée sur le chat du Conseil de sécurité nationale.

“Ils le supplient de reconsidérer”, lit un autre.

L’entrée suivante était une discussion sur «l’itinéraire actuel» du cortège de Trump pour prendre la 15e rue, la rue F, la 6e rue, la Pennsylvania Avenue et le Capitole.

“Donc, cela se produit”, lit une autre entrée.

Hutchinson était toujours dans la tente derrière la scène du rallye lorsqu’elle a reçu un appel téléphonique du leader républicain de la Chambre, Kevin McCarthy de Californie.

McCarthy semblait pressée, frustrée et en colère, a-t-elle déclaré. « Tu m’as dit toute la semaine que tu ne viendrais pas ici. Pourquoi me mentirais-tu ?” demanda-t-il à Hutchinson, un ancien aide de maison.

“Je ne mens pas. Je ne vous mentais pas, monsieur, répondit-elle. Et McCarthy a dit: «Eh bien, il vient de le dire sur scène, Cassidy. Comprenez-le. Ne monte pas ici.

La foule franchissait la clôture de sécurité autour du Capitole.

“La police du Capitole signale plusieurs violations”, indique le journal de sécurité. “Le Capitole appelle maintenant tous ceux qui sont disponibles pour répondre.”

—-

JAN. 6 : AU VOLANT

Trump est monté dans le SUV présidentiel déterminé à être emmené au Capitole, a rappelé Hutchinson.

Les services secrets contestent maintenant son compte, tout comme Trump. Mais Hutchinson a témoigné sous serment qu’Anthony Ornato, le chef de cabinet adjoint pour les opérations de la Maison Blanche, lui avait dit plus tard que Trump était furieux.

“Le président a dit quelque chose comme:” Je suis le président effing, emmenez-moi au Capitole maintenant “, se souvient-elle.

Lorsque le chauffeur, Bobby Engel, a répondu: “Monsieur, nous devons retourner dans l’aile ouest”, Trump a saisi le volant et s’est jeté sur les “clavicules” du chauffeur, a-t-elle déclaré.

Trump n’est jamais arrivé au Capitole. Son cortège s’est dirigé vers la Maison Blanche.

Dans l’interview de Newsmax, Trump a rejeté l’idée qu’il avait tenté de “réquisitionner” la voiture pour se rendre au Capitole comme étant “totalement fausse”. Il s’est émerveillé de la «taille incroyable» de la foule – l’une des plus grandes, a-t-il dit, qu’il ait jamais attirées. Mais il ne contestait pas vouloir se rendre au Capitole ce jour-là.

“Je voulais tellement y aller”, a-t-il déclaré lors d’une interview en avril avec le Washington Post.

Lors de l’audience, le journal de sécurité a clairement indiqué à quel point Trump était sur le point de créer cette image invisible – un président vaincu se tenant aux côtés de la foule alors qu’une insurrection armée assiégeait le Capitole.

“On dirait qu’il rentre à la maison pour le moment”, a déclaré le journal de sécurité.

Lisa Mascaro, Associated Press