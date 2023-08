4 joueurs des Cowboys à surveiller lors de l’ouverture de la pré-saison

David Helmann Initié des Cowboys de Dallas

La pré-saison NFL est arrivée et tous vos joueurs préférés portent des casquettes de baseball.

Sans vouloir être déprimant, mais c’est probablement la réalité lorsque les Cowboys affronteront les Jaguars de Jacksonville samedi au stade AT&T. Ne croyez pas ce qu’indiquent les graphiques d’Instagram ; de grands noms comme Dak Prescott, CeeDee Lamb, Micah Parsons et Trevon Diggs ne sont pas susceptibles de transpirer. S’ils prennent le terrain, ce sera avec parcimonie.

Jamais peur; il y a beaucoup d’intrigues dans cette ouverture de pré-saison si vous savez où chercher. Il ne s’agit en aucun cas d’une liste définitive, mais voici une poignée de gars que je pense qu’il serait intelligent – ​​et relativement facile – de garder à l’œil pendant la procédure.

Deuce Vaughn

Vaughn est l’une des recrues les plus intéressantes de mémoire récente, et il devrait entendre son nom souvent appelé contre Jacksonville. Vous connaissez probablement l’histoire maintenant. Un All-American unanime à Kansas State qui a marqué 43 touchés en seulement trois saisons, la petite taille historique de Vaughn l’a poussé au sixième tour du repêchage – où il a été récupéré par le service du personnel de Dallas, où travaille son père.

Cela a été l’un des scénarios les plus cool de l’intersaison, mais c’est là que le caoutchouc rencontre la route. Vaughn a eu beaucoup de travail pendant le camp d’entraînement, y compris des représentants avec les partants, mais il y a une différence entre les pratiques de contact léger et un match.

C’est une grande opportunité pour Vaughn de montrer à quel point il peut tenir le coup en tant que coureur, receveur et protecteur de passe au niveau supérieur. Nous ne réagirons pas de manière excessive à une sortie de pré-saison, mais cela pourrait nous donner une idée de ce que nous pourrions voir de lui en saison régulière.

« Je suis super excité d’aller là-bas et de montrer exactement ce que je peux faire », a-t-il déclaré plus tôt cette semaine.

Il se sent sûr de dire qu’il parle pour tout le monde.

Jalen Brooks

La dernière pièce de la classe de repêchage de Dallas, prise n ° 244 au total, Brooks s’est sentie négligée en entrant dans le camp.

Ce n’est plus le cas. Le gars est devenu l’une des premières stars de l’été, accrochant constamment des prises et jouant occasionnellement des moments forts. Voici la chose, cependant : il y a une étoile précoce chaque été, et le gars qui brille en premier ne brille pas toujours le plus longtemps. Des noms comme Eric Rogers, Lance Lenoir et Jon’Vea Johnson me viennent à l’esprit lorsque je me souviens de joueurs qui n’ont pas reporté leurs performances de camp à la pré-saison.

C’est la clé pour Brooks. Il est plus facile de faire des jeux lorsque vous avez 10 à 12 occasions par entraînement de vous démarquer. Que se passe-t-il au stade AT&T, lorsqu’une opportunité ne se présente qu’une ou deux fois ?

Si l’histoire est un indicateur, ces auditions sont cruciales pour faire ses preuves auprès du personnel d’entraîneurs. Il y aura d’autres matchs de pré-saison, mais vous n’aurez qu’une seule chance de faire une première impression.

Jabril Cox

Il serait facile de mettre une recrue à cet endroit. DeMarvion OverShown et Eric Scott Jr. sont d’autres jeunes qui devraient avoir beaucoup de temps de jeu samedi. La situation de Cox est un peu plus intéressante pour moi, cependant.

Tout comme Michael Gallup, il a lutté en 2022 lors de sa première saison après une déchirure du LCA. Il est apparu dans neuf matchs mais a joué avec parcimonie en défense, enregistrant seulement neuf plaqués. Pour l’entendre de l’entraîneur-chef Mike McCarthy, c’est peut-être derrière lui.

« Je pense qu’il est de retour », a déclaré McCarthy. « Lorsque vous subissez cette blessure articulaire majeure, cela prend du temps. Il fait un très bon camp. »

Le secondeur incontesté des Cowboys, Leighton Vander Esch, ne jouera probablement pas samedi. Ce groupe de positions est déjà léger sur les corps, il devrait donc y avoir beaucoup de clichés disponibles. L’année 3 est importante et Cox ne fait pas exception.

Brandon Aubrey

Je garde le gars le plus évident pour la fin, car je ne suis pas sûr qu’il y ait un joueur avec plus en jeu que le botteur des Cowboys. La semaine a commencé avec la nouvelle que les Cowboys avaient libéré Tristan Vizcaino, la compétition d’Aubrey au camp. Plutôt que de signer un remplaçant, cependant, le front office a choisi de rouler avec Aubrey uniquement, utilisant cela comme une chance de voir s’il pouvait se montrer à la hauteur.

Les résultats ont été solides. Aubrey est allé 22 sur 25 pendant les périodes des équipes spéciales des entraînements de cette semaine, une moyenne saine de 88%. Il était 9 sur 9 lors de l’entraînement de mardi – sa première sortie parfaite du camp. Il y a cependant une différence évidente entre donner des coups de pied au camp et au stade AT&T. Même dans un match de pré-saison, il y a de fortes chances que ce soit la plus grande foule devant laquelle Aubrey a donné un coup de pied, sans parler du public télévisé.

Aubrey a l’une des histoires les plus intéressantes de tous les joueurs de la liste des Cowboys, étant passé de joueur de la Major League Soccer à ingénieur logiciel à botteur USFL à recrue NFL de 28 ans. Peu importe s’il ne peut pas frapper des coups de pied de manière fiable, à partir de samedi.

David Helman couvre le Cowboys de Dallas pour FOX Sports. Auparavant, il a passé neuf saisons à couvrir les Cowboys pour le site Web officiel de l’équipe. En 2018, il a remporté un Emmy régional pour son rôle dans la production « Dak Prescott : Une réunion de famille » sur le temps du quart-arrière dans l’État du Mississippi. Suivez-le sur Twitter à @davidhelman_ .

