LONDRES: Quatre joueurs de Premier League de Tottenham et West Ham ont enfreint les lois de verrouillage anglaises en se rassemblant dans une maison ensemble à Noël juste après le resserrement du gouvernement coronavirus restrictions en réponse à une nouvelle variante transmissible.

Tottenham et West Ham ont condamné le mélange entre les ménages par leurs joueurs, ce qui a été révélé par une photo publiée sur les réseaux sociaux.

Le trio de Tottenham Erik Lamela, Sergio Reguilon et Giovani Lo Celso ont été photographiés en étroite collaboration avec West Hams Manuel Lanzini et d’autres personnes à l’intérieur d’une maison.

Les restrictions imposées dans la région de Londres empêchent les gens de visiter une autre maison, en dehors de quelqu’un dans une bulle de soutien.

Nous sommes extrêmement déçus et condamnons fermement cette image montrant certains de nos joueurs avec leur famille et leurs amis ensemble à Noël, d’autant plus que nous connaissons les sacrifices consentis par tout le monde dans le pays pour rester en sécurité pendant la période des fêtes, a déclaré Tottenham dans un communiqué avant le match du samedi contre Leeds.

Les règles sont claires, il n’y a pas d’exceptions, et nous rappelons régulièrement à tous nos acteurs et collaborateurs les derniers protocoles et leurs responsabilités d’adhérer et de montrer l’exemple. La question sera traitée en interne », a déclaré Tottenham.

La controverse survient au milieu de questions sur la question de savoir si la Premier League devrait suspendre la compétition comme la saison dernière pendant la pandémie.

Trois matches ont été reportés la semaine dernière, avec un COVID-19[feminine épidémie à Fulham responsable de l’annulation de son match à Tottenham mercredi.

