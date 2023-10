©Shutterstock.com

Il y a eu beaucoup de buzz autour des technologies vertes/environnementales ces dernières années, et pour cause. La tendance glaciale vers les véhicules électriques au cours des dernières décennies a soudainement explosé, avec des voitures comme Tesla dominant le paysage et les bornes de recharge pour véhicules électriques surgissent partout. Les sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie éolienne et solaire gagnent également du terrain.

Cependant, comme vous le dira quiconque suit les marchés, ce qui semble être de bonnes idées dans le monde réel ne se traduit pas toujours par les meilleurs investissements à Wall Street. Surtout dans des domaines émergents comme ceux-ci, il peut être difficile de sélectionner les gagnants finaux. Jusqu’à ce que la technologie soit éprouvée, les actions peuvent être extrêmement volatiles. C’est pourquoi l’achat d’un fonds commun de placement ou d’un ETF, ou au moins d’un panier d’actions, peut être une bonne stratégie pour réduire le risque lorsque vous envisagez des investissements dans les technologies vertes.

Dans cet esprit, voici une liste de certains des acteurs les plus importants du secteur, ainsi que des ETF les plus importants, pour vous donner quelques idées que vous pouvez approfondir par vous-même ou discuter avec. votre conseiller financier.

NextEra Énergie (NEE)

L’activité principale de NextEra Energy consiste à produire, vendre et transmettre de l’énergie électrique en Floride. Cependant, de nombreux investisseurs verts sont enthousiasmés par sa division croissante des énergies renouvelables, qui produit de l’énergie éolienne et solaire en plus d’être impliquée dans l’hydrogène vert et le stockage par batteries.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un pur projet de technologie verte, en tant que société énergétique diversifiée, NextEra peut compter sur les bénéfices constants de sa production d’électricité traditionnelle tout en développant ses unités éoliennes et solaires, que les analystes considèrent comme les principaux moteurs de la croissance à long terme de NextEra. croissance.

La direction de NextEra prévoit une croissance des bénéfices pour 2025 et 2026 de 6 à 8 % par rapport à 2024.

Enphase Énergie (ENPH)

Enphase est bien plus une entreprise de technologie verte pure que NextEra, mais cette orientation singulière rend le titre extrêmement volatil. Depuis le début de l’année 2023, par exemple, le titre a chuté de 69 %, mais les investisseurs à long terme ont quand même récolté d’énormes récompenses. Forte de gains de 475% en 2018 et de 437% en 2020, le titre affiche toujours un incroyable rendement de 1 859,43% au cours des cinq dernières années, même après son désastreux 2023.

L’activité principale d’Enphase est d’être un « guichet unique » pour les produits solaires, des micro-onduleurs au stockage des batteries en passant par la recharge des véhicules électriques, en passant par les applications et les logiciels de surveillance. Bien que la société ait publié des résultats médiocres le 26 octobre 2023, les analystes ont toujours un consensus sur un « achat fort » sur Enphase, avec un objectif de cours moyen sur 12 mois de 120,29 $, soit environ 50 % au-dessus des niveaux actuels.

Premier Solaire (FSLR)

Contrairement à de nombreuses entreprises solaires, First Solar ne fabrique pas ses produits en Chine. En fait, First Solar possède la plus grande empreinte de fabrication d’énergie solaire de l’hémisphère occidental dans l’Ohio, avec trois usines. Une usine de fabrication supplémentaire devrait ouvrir dans le sud-est des États-Unis en 2025.

First Solar mise gros sur sa croissance à l’international, notamment en Europe. Dans son rapport annuel le plus récent, la société a déclaré : « La plupart des marchés en Europe reflètent une forte demande d’énergie solaire photovoltaïque (PV) en raison de sa capacité à rivaliser économiquement avec les formes plus traditionnelles de production d’énergie et, plus récemment, en tant que moyen d’établir une plus grande indépendance énergétique.

First Solar n’a restitué qu’environ 4 % des 72 % gagnés en 2022, même après avoir vendu environ 31 % au cours des trois derniers mois, il résiste donc bien mieux dans l’environnement actuel qu’Enphase. Les analystes ont un consensus »achat fort” sur le titre, avec un objectif de cours moyen sur 12 mois environ 70 % supérieur aux niveaux actuels.

Vestas Wind Systems A/S (OTC : VWDRY)

Parfois, l’action gouvernementale peut mettre une entreprise en jeu. Vestas Wind Systems entre dans cette catégorie. Bien qu’il s’agisse encore d’une action spéculative sans bénéfices, Vesta Wind Systems espère bénéficier de l’objectif de l’administration Biden de disposer de 30 gigawatts d’énergie éolienne provenant de grandes fermes au large des côtes américaines d’ici 2023. Cela pourrait ou non avoir un effet direct sur l’activité. de Vestas Wind Systems, mais il s’agit de la première mesure concrète prise par les États-Unis pour produire davantage d’énergie éolienne, là où ils ont été à la traîne par rapport aux pays d’Europe et d’Asie.

Néanmoins, en tant que l’un des plus grands fabricants mondiaux d’éoliennes, la société danoise Vestas devrait bénéficier de l’augmentation de la demande mondiale en énergie éolienne. Mais le titre n’est pas pour les âmes sensibles, subissant des pertes de 35 % en 2021, 5 % en 2022 et 25 % supplémentaires jusqu’à présent en 2023.

La société ne bénéficie d’aucune couverture d’analyste et, même si les revenus augmentent, les pertes continuent de s’accumuler. Dans son dernier rapport intermédiaire du deuxième trimestre 2023, l’entreprise a affiché une perte trimestrielle de 115 millions d’euros. Pour les spéculateurs croyant en l’avenir de l’énergie éolienne – et en la tolérance au risque de subir de grosses pertes – Vestas Wind Systems pourrait être une option intéressante.

Cet article a été initialement publié sur GOBankingRates.com: 4 investissements innovants dans les technologies vertes qui valent votre argent