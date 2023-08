4 intrigues à surveiller – Shaw Local

Les Bears ont une dernière mise au point. Ils affronteront les Buffalo Bills lors de leur troisième et dernier match préparatoire samedi à Soldier Field.

Justin Fields et les partants devraient participer au match de samedi. Malgré plusieurs blessures le long de la ligne offensive, les Bears estiment qu’il est important pour Fields de voir l’action en direct avant le match d’ouverture de la saison le 10 septembre.

Les Bears et les Bills débuteront samedi à midi. Le jeu sera diffusé sur Fox 32. Voici les intrigues à regarder.

Les démarreurs peuvent-ils répéter leur démarrage à chaud ?

Le receveur des Bears DJ Moore remercie les joueurs de ligne offensive après son touché lors d’un match préparatoire contre les Titans du Tennessee le 12 août au Soldier Field de Chicago. (Mark Busch – [email protected])

Fields et l’offensive de la première équipe ont marqué deux touchés de plus de 50 verges lors du premier match de pré-saison. C’est probablement trop attendre d’eux samedi. Il y a cependant une certaine curiosité de voir à quoi ressemble cette attaque face à un adversaire de qualité comme les Bills.

Fields n’a pas eu à faire grand-chose lors de ce premier match préparatoire, à part lancer le ballon à ses meneurs de jeu et les laisser courir. Il n’a joué que sept snaps lors de ce match, puis n’a pas joué du tout la semaine dernière contre Indianapolis. Les Bears doivent voir Fields davantage avant la saison régulière. Cette attaque a connu la pire attaque par la passe de la ligue l’année dernière. Il doit résoudre quelques problèmes lors de la pré-saison.

« Pouvons-nous faire du bon travail avec l’environnement de jeu lorsque nous sommes tous là-dedans, [the] les gars qui sont à notre disposition », a déclaré l’entraîneur-chef Matt Eberflus. « Pouvons-nous opérer ? Pouvons-nous être efficaces en attaque ?

Comment fonctionne une O-line battue ?

Seuls deux partants attendus ont participé à l’entraînement jeudi sur la ligne offensive : le plaqueur gauche Braxton Jones et le joueur de ligne intérieure Cody Whitehair. On ne sait pas à quoi ressemblera cette ligne samedi. Le plaqueur droit recrue Darnell Wright s’est tordu la cheville à l’entraînement cette semaine. Le garde gauche Teven Jenkins devrait être absent plusieurs semaines en raison d’une blessure à la jambe. L’arrière droit Nate Davis ne s’est pratiquement pas entraîné en août. Le meilleur remplaçant Lucas Patrick reste également mis à l’écart en raison d’une blessure.

Les Bears disposent d’un certain nombre d’options pour reconfigurer la ligne offensive. Avec Patrick absent, ne soyez pas surpris si Doug Kramer, un professionnel de deuxième année qui a raté la saison dernière en raison d’une blessure au pied, voit une action significative au centre.

« Il étudie dur », a déclaré Jones, le bloqueur gauche. « Il est très intelligent. Donc, avoir un gars comme ça au centre, venir et faire tout ce qu’il a à faire pour faire le travail, je félicite un gars comme ça.

Les gardes Alex Leatherwood et Ja’Tyre Carter pourraient également assister à l’action. Larry Borom semble susceptible de débuter au bon tacle.

Tremaine Edmunds verra-t-il de l’action ?

Le secondeur Tremaine Edmunds n’a pas joué un seul match de football de pré-saison. Edmunds a raté une grande partie des trois dernières semaines en raison d’une blessure non divulguée. Il est la pièce maîtresse des ajouts d’agents libres de cette année. Les Bears lui ont signé un contrat de quatre ans d’une valeur pouvant aller jusqu’à 72 millions de dollars.

Edmunds est exactement le type de secondeur longiligne qui, selon Eberflus, élèvera le jeu de sa défense. Jusqu’à présent, les fans des Bears n’ont pas eu la chance de le voir. Edmunds est retourné à l’entraînement cette semaine et semblait être un participant à part entière jeudi.

Cela signifie qu’il pourrait voir l’action samedi contre les Bills.

« Tous les gars qui étaient là [at practice] avoir la capacité potentielle de commencer et de jouer le jeu », a déclaré Eberflus. « Et nous verrons où ils en sont en termes de montée en puissance. »

Edmunds, qui en est maintenant à sa sixième saison dans la NFL, n’a pas nécessairement besoin des représentants de pré-saison. L’unité défensive dans son ensemble, cependant, veut probablement avoir une idée de ce que c’est que de l’avoir là-bas dans un environnement réel.

Batailles de position à surveiller

Pour de nombreux joueurs en marge de l’équipe, le match de samedi est la dernière chance de montrer qu’ils méritent une place parmi les 53 joueurs. Les équipes de la NFL réduiront leurs effectifs de 90 à 53 joueurs d’ici 15 heures mardi. Comme on dit dans la NFL, votre cassette est votre CV. Les joueurs veulent faire de leur mieux le jour du match.

La place n ° 1 à surveiller dans la liste marginale sera celle du quart-arrière. La recrue non repêchée Tyson Bagent peut-elle décrocher une place parmi les remplaçants vétérans PJ Walker ou Nathan Peterman ? Bagent a mené un impressionnant touché de 92 verges la semaine dernière. Mais en a-t-il fait assez au cours des six dernières semaines ?

Eberflus n’a pas voulu dire quel QB quittera le banc en premier après que Fields ait pris place.

C’est toujours une compétition [for backup QB], cependant, comme nous l’avons toujours dit, et nous sommes ouverts à cela. C’est passionnant, et cela a été créé. Ce n’est pas comme si nous l’avions créé – quand je dis nous, le staff technique. Cela a été créé par pure concurrence. — Matt Eberflus, entraîneur-chef des Bears

« Il s’agit toujours d’une compétition, comme nous l’avons toujours dit, et nous y sommes ouverts », a déclaré Eberflus. «C’est passionnant, et cela a été créé. Ce n’est pas comme si nous l’avions créé – quand je dis nous, le staff technique. Cela a été créé par pure concurrence.

Un autre point à surveiller sera l’ailier défensif. Terrell Lewis et Trevis Gipson semblent se battre pour la dernière place sur la liste.