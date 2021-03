Au moins 4 Indiens urbains sur 10 (45%) se sentent plus seuls en raison de la pandémie de Covid-19, a montré une nouvelle enquête mondiale d’Ipsos.

Cependant, un nombre similaire d’Indiens urbains ont également déclaré que leur moral était à la hausse, malgré la morosité. Bien que 28% des Indiens des villes se sentent déprimés et tristes, les citoyens du monde sont plus profondément touchés, 4 sur 10 étant dans un état d’esprit sombre et 2 sur 10 se sentant positifs.

«Les verrouillages et les restrictions ont freiné la socialisation et les interactions étroites de personne à personne, ce qui a fait vivre aux gens un nouveau type de solitude, les transformant en reclus forcé, que beaucoup ont dû gérer de différentes manières. La connectivité numérique et les nouveaux passe-temps ont permis à de nombreuses personnes de retrouver le bonheur et les gens ont trouvé leurs propres moyens de rester motivés. Comme certains étaient collés aux médias sociaux et à l’OTT pour le divertissement. Alors que certains ont trouvé du réconfort dans les liens familiaux étroits, tout le monde étant confiné à la maison », déclare Amit Adarkar, PDG d’Ipsos Inde.

Du côté positif, plus de la moitié de tous les Indiens des villes pensaient que leur communauté locale était devenue plus solidaire pendant la pandémie. La Chine (55%) et l’Arabie saoudite (51%) ont également des vues similaires. Les pays qui ont le moins bénéficié du soutien des communautés locales pendant la pandémie ont été le Japon (10%) et la Russie (13%), montre l’enquête multi-pays menée entre décembre 2020 et janvier 2021.

«Qu’il s’agisse de communautés fermées ou de quartiers, il y avait un sentiment d’unité et de bonhomie les uns envers les autres, pendant la pandémie», a ajouté Adarkar.