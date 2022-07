4 incendies de forêt se déclenchent près de Merritt – Kelowna Capital News

Quatre nouveaux incendies de forêt ont éclaté au cours des dernières 24 heures près de Merritt.

L’incendie d’Edgar Creek a commencé le 17 juillet est causé par la foudre et environ 0,01 hectare, également signalé le même jour est l’incendie de Cummings Road à environ 0,01 hectare, bien que la cause soit inconnue.

Deux autres incendies ont été signalés le 18 juillet, tous deux d’une superficie estimée à 0,01 hectare, l’incendie de Speous Creek est soupçonné d’être d’origine humaine tandis que la cause de l’incendie de Petey Creek Road est inconnue.

Les incendies de forêt sont tous au sud-ouest de l’autoroute 8.

Le BC Wildfire Service rapporte que la cote de danger d’incendie se situe entre modérée et élevée pour la région. Une tendance au réchauffement et à l’assèchement est prévue pour la semaine à venir, ce qui pourrait rendre la région plus susceptible de s’enflammer.

L’incendie de Nohomin Creek continue de brûler près de Lytton sur environ 1 706 hectares. La Première Nation de Lytton a émis des ordres d’évacuation et des alertes pour les communautés environnantes.

