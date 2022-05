Votre jardin donne en partie sur la rue ? Vos voisins peuvent vous voir lorsque vous vous y prélassez ? Ou vous aimeriez cacher une vue peu plaisante ? Quelle que soit votre problématique, il existe plusieurs solutions pour gagner en intimité. L’idée est d’ajouter une clôture dans le style et le matériau qui vous conviendront le mieux. Ainsi, votre extérieur sera entouré d’un brise-vue opaque et votre tranquillité préservée ! Nous avons déniché 4 idées de clôtures pour un jardin plus intime :

1. Un mur de verdure majestueux

Tout d’abord, l’une des méthodes les plus naturelles pour créer une clôture d’intimité est d’utiliser des plantes. Elles formeront alors un véritable mur vivant, écran parfait contre les vues indésirables.

Selon vos goûts, vos possibilités et vos talents de jardinier, vous avez plusieurs possibilités. Optez donc pour une rangée de jardinières avec des graminées ornementales, un mur de vigne grimpante ou une belle haie de plantes denses à feuillage persistant.

Dans tous les cas, la végétation constitue une barrière naturelle aussi belle que simple. Au niveau des variétés, les conifères sont efficaces mais demandent une taille très régulière. Le laurier, le sureau, l’éléagnus, la photinie et le forsythia sont tout indiqués aussi.

Dans un style tout aussi végétal mais moins verdoyant, nous vous suggérons également le mur en bambou. Vous pouvez facilement installer une clôture ou des panneaux en bambou. Ce sont des solutions faciles et abordables.

2. Une canisse en PVC : simple mais si efficace

Ensuite, vous avez la possibilité de poser des canisses autour de votre jardin. D’une hauteur de 80 à 180 cm, elles offrent une belle intimité à votre extérieur.

La particularité de ce brise-vue est qu’il faut le fixer à une clôture existante. Cela se fait à l’aide de petites tiges de fer souple ou de liens de serrage, placés à environ 50 cm d’intervalle. Si votre jardin est déjà entouré d’un grillage ou d’une barrière non opaque, n’hésitez pas à y ajouter une canisse. La manipulation est très simple et rapide, pour un résultat bluffant.

Le mieux est de choisir une canisse en PV, un matériau résistant et durable qui vous offrira entière satisfaction. Il supportera aussi les changements de température, les rayons du soleil et le gel. Et vous pourrez le nettoyer en toute simplicité. Optez alors pour des lamelles de la largeur souhaitée (entre 5 et 17 mm, le plus souvent). Dans cette boutique, vous trouverez même des canisses en PVC qui imitent le bois ou le bambou. Ainsi, le rendu sera très naturel mais plus durable.

3. Des panneaux en bois : massifs et durables

Puis, votre troisième option est encore plus massive et robuste. Il s’agit d’installer une clôture en bois. Mais oubliez la barrière en rondins ou planches espacées. Ici, on pense aux panneaux qui forment un brise-vue parfaitement opaque. Outre l’intimité totale qu’ils apporteront, ils vous protégeront aussi efficacement contre le vent et la pluie latéraux.

Voici plusieurs idées de panneaux en bois dans des styles différents :

Un mur en bois à chevrons : on trouve des dalles de crédence en chevron et des planchers en bois à chevrons. Alors pourquoi ne pas adopter le mur d’intimité extérieur en chevrons ? L’idée est de découper des planches en biseaux, puis de les disposer sur une structure en bois en formant un motif de chevrons. Vous pouvez aussi vous rendre dans votre magasin de bricolage dans l’espoir qu’il propose des panneaux de ce style prêts à poser.

De larges planches horizontales. Dans un style plus classique, vous pourriez aussi fixer vos planches à l’horizontale, en veillant à bien les serrer. Vous pouvez alors les disposer bien à plat ou les chevaucher légèrement afin de créer un beau relief. Pour un résultat plus harmonieux et durable, vissez-les solidement à des poteaux espacés d’environ 80 cm.

Du lambris vertical en bois. Cette fois, il s’agit de disposer vos planches de bois à la verticale. Cela apportera une impression de hauteur et d’élégance à votre jardin. Notez qu’on trouve facilement des panneaux prêts à poser avec des lames verticales de toutes largeurs et tous coloris.

Quel bois ?

En outre, préférez une variété de bois conçue pour les usages extérieurs. On recommande notamment le chêne et le châtaigner (tons moyens), le bois blanc comme le pin ou le sapin, ou encore les essences exotiques, telles que le teck ou le méranti rouge. Pleines de caractère, ces dernières sont plus coûteuses mais plus résistantes. Et vous n’avez besoin de les entretenir que tous les 2 ou 3 ans. Quant aux premières, ce sont les plus classiques et robustes, mais elles demandent un entretien annuel.

4. Une clôture en métal : moderne et résistante

Enfin, si vous ne voulez pas installer des panneaux en bois qui demanderont un entretien régulier, optez pour le métal. En effet, on trouve désormais facilement des panneaux en métal parfaits pour créer de l’intimité dans un jardin. Leur avantage majeur est qu’ils ne requièrent aucun traitement de protection et leur nettoyage est très facile. De plus, ils sont très solides et durables.

Et dernier atout en leur faveur : les panneaux en métal offrent un look contemporain, à la fois chic et moderne. Selon votre style, vous pouvez miser sur une clôture couleur argent classique, pour un noir mat ultra tendance ou carrément pour une barrière colorée qui apportera une réelle touche distinctive à votre extérieur. Et si vous avez envie d’un look plus conventionnel, rien ne vous empêche d’opter pour une clôture métallique en imitation bois. La peinture offre tant de possibilités !