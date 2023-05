"4 Gujaratis ont apporté une grande contribution à l’histoire moderne de l’Inde": Amit Chah

Le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, a déclaré jeudi que quatre Gujaratis – Mahatma Gandhi, Sardar Vallabhbhai Patel, Morarji Desai et Narendra Modi – ont apporté une contribution significative à l’histoire moderne de l’Inde.

S’adressant à une réception organisée à l’occasion de l’achèvement des 125 ans de Shri Delhi Gujarati Samaj en tant qu’invité principal ici, Shah a également déclaré que la renommée de l’Inde se répandait à travers le monde grâce au Premier ministre Narendra Modi.

« Mahatma Gandhi, Sardar Vallabhbhai Patel, Morarji Desai et Narendra Modi, ces quatre Gujaratis, ont apporté une contribution significative à l’histoire moderne de l’Inde », a-t-il déclaré.

Selon un communiqué officiel, le ministre de l’Intérieur a déclaré que le pays avait obtenu son indépendance grâce aux efforts de Gandhi, que le pays s’était uni grâce à Sardar Patel, que la démocratie du pays avait été ravivée grâce à Morarji Desai et que l’Inde était célébrée dans le monde entier grâce à Narendra. Modi.

Ces quatre Gujaratis ont accompli de grandes choses et ils font la fierté de toute la nation, a-t-il déclaré dans son discours prononcé en gujarati.

Shah a déclaré que la communauté gujarati est présente dans tout le pays et dans le monde, et s’est toujours bien mélangée dans n’importe quelle société, tout en la servant.

Il a déclaré qu’en plus de garder les Gujaratis vivant à Delhi connectés avec leur culture et leur civilisation, cette organisation a fait le travail de les motiver au service du pays et de la société.

Le ministre de l’Intérieur a félicité toutes les personnes associées à cette organisation pour avoir accompli 125 ans.

Il a déclaré que la communauté gujarati s’est fait accepter et qu’en dépit de sa résidence à Delhi, la communauté gujarati a maintenu l’essence du Gujarat, promu et préservé sa culture et l’a fait avancer.

Il a déclaré que des personnes de toutes les communautés vivaient à Delhi et que la communauté gujarati vivait également dans la ville de manière bien ordonnée.

Se référant au mandat de neuf ans du Premier ministre Modi, Shah a déclaré que le pays avait accompli de nombreuses réalisations au cours de cette période.

Il a déclaré que lorsque Modi est devenu Premier ministre en 2014, l’économie indienne était à la 11e place dans le monde, et aujourd’hui, après neuf ans, l’économie indienne est la 5e plus grande au monde. Le ministre de l’Intérieur a déclaré que de nombreuses agences, dont le FMI, considèrent l’économie indienne comme un point positif.

Il a déclaré que sous la direction décisive de Modi, en menant des frappes chirurgicales et aériennes, l’Inde a donné au monde le message que personne ne peut altérer les frontières de l’Inde.

Shah a déclaré que dans un vaste pays comme l’Inde, avec 130 millions d’habitants, la campagne de vaccination contre Covid s’est déroulée sans heurts.

Il a déclaré que sous la direction du Premier ministre Modi, l’Inde est devenue le plus grand producteur de téléphonie mobile au monde, l’Inde est troisième dans le domaine des startups et quatrième en termes de production d’énergie renouvelable.

Il a déclaré que le Premier ministre avait aboli l’article 370 du Jammu-et-Cachemire sans aucun rapport de violence, avait adopté une politique de tolérance zéro contre le terrorisme, à la suite de quoi il n’y a eu aucun incident terroriste majeur en neuf ans.

Shah a déclaré que Modi avait fait plusieurs efforts pour renforcer la sécurité intérieure et la sécurité des frontières du pays.

Il a dit « Modi appartient à tout le monde et tout le monde lui appartient et c’est une question de fierté pour tout le monde ».

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)