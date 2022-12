4 guides d’auto-sauvetage pour les utilisateurs du “marché chaotique”

La « crise Lehman » provoquée par l’incident FTX s’est aggravée. Au cours de la semaine dernière, la valeur marchande du marché de la cryptographie a atteint un nouveau creux de deux ans en raison du crash ; Le BTC, qui avait été relancé par la bonne nouvelle de la chute de l’indice US CPI, n’a pas non plus été en mesure de surmonter l’extrême panique du marché, chutant de près de 24%, et l’ETH a également été touché par un revers et est tombé au plus bas. comme 1 095 $. Les jetons SBF, dirigés par FTT, ont été lavés par le sang à une écrasante majorité : FTT s’est effondré et a chuté de plus de 90 %, SOL a chuté de plus de 60 % et APT a chuté de près de 50 %. Selon l’analyse des médias, l’impact de cet événement FTX pourrait dépasser celui de LUNA et de l’événement Three Arrows.

Plus tôt cette année, nous avons assisté à une série de crises telles que l’effondrement d’UST et de LUNA, ainsi que la faillite de Three Arrows Capital et la fugue du fondateur. Comment les usagers victimes d’orages à répétition dans les établissements peuvent-ils stopper leurs pertes ou se sauver à temps lors d’événements de crise ?

1. Sélectionnez un échange avec une preuve de marge à 100 %

Dans le pays chaud émergent du trading d’actifs cryptographiques, la preuve de marge est un moyen de montrer de manière complète et transparente si un échange a détourné des actifs d’utilisateurs sans autorisation.

La preuve de marge est auditée par une société d’audit indépendante : chaque compte de l’échange est un nœud d’acct. Le solde et le nom du compte de chaque compte sont calculés par SHA256. La valeur de hachage obtenue est alors calculée avec la valeur adjacente. La valeur de hachage finale obtenue couche par couche représente le total des actifs détenus par l’échange. Lorsque le montant est supérieur ou égal au total des actifs détenus par tous les utilisateurs de l’échange, nous pouvons juger que l’échange offre une marge de 100 %. Dans l’ensemble du processus, les données d’actif de chaque utilisateur sont incluses. Lorsque TA tente de falsifier les données, la valeur de hachage finale changera considérablement.

La monnaie numérique a un grand potentiel, mais elle comporte également certains risques dus à la décentralisation, aux lettres anonymes et à d’autres facteurs. Choisir un échange qui fournit une preuve de marge à 100% comme votre maison de trading peut ajouter une couche de sécurité à votre parcours de trading crypto. Parmi tous les échanges de devises numériques, Gate.io est le premier échange à réaliser une conception tierce et à fournir aux utilisateurs une preuve de marge à 100 % (les utilisateurs peuvent consulter les résultats de cet audit des actifs Gate.io sur le site officiel d’Armanino).

2. Détenir la grande majorité de vos actifs numériques

Bien qu’il soit un peu plus difficile d’utiliser des portefeuilles numériques que de stocker des actifs directement dans des échanges, c’est un moyen sûr d’avoir plusieurs portefeuilles numériques fiables et de stocker la plupart de vos actifs numériques dans des portefeuilles.

En termes de confort, de rapidité et de sécurité, portefeuille.io utilise un schéma plus équilibré pour assurer la sécurité des actifs des utilisateurs :

une. Les utilisateurs n’ont pas besoin d’enregistrer ou de sauvegarder des phrases mnémoniques et des clés privées, et n’ont pas à s’inquiéter de l’invasion de leurs téléphones portables ou ordinateurs par des pirates, car les clés privées des utilisateurs sont stockées sur la plate-forme avec un cryptage à haute résistance, et les utilisateurs et la plate-forme ne peut pas obtenir de clés privées de manière indépendante. Le mot de passe de retrait de l’utilisateur est stocké via plusieurs cryptographies, de sorte que la plateforme ne peut pas obtenir la clé privée. La clé privée est contrôlée par un utilisateur discrétionnaire. La clé privée sera cryptée pour être utilisée par l’utilisateur lors du transfert d’argent et sera supprimée immédiatement après utilisation.

b. La plateforme ne peut pas utiliser les fonds stockés dans wallet.io par les utilisateurs, et les actifs de l’utilisateur sont clairs et traçables sur la chaîne, qui ne peut être contrefaite.

Pendant ce temps, wallet.io prend en charge la connexion via l’authentification Gate.io. les utilisateurs peuvent se connecter simultanément à l’échange et au portefeuille personnel avec un seul compte afin que les utilisateurs puissent échanger et transférer instantanément de l’argent.

3. Prenez BTC et ETH comme point de départ et concentrez-vous sur les transactions d’actifs cryptographiques

Actuellement, il y a plus de 6 000 crypto-monnaies sur le marché. Ces crypto-monnaies ont leurs propres objectifs pour résoudre les problèmes et les règles de fonctionnement, mais il n’y a pas de limite à la montée et à la chute du marché des crypto-monnaies. Le prix actuel est formé uniquement par les transactions réelles entre l’acheteur et le vendeur sur le marché. 3% de la hausse et de la baisse quotidiennes sont normales et 10 à 20% des fluctuations sont plus fréquentes. Aux fins d’investissement, il est plus sûr de choisir BTC et ETH, qui occupent une position dominante sur le marché. Les investisseurs peuvent trader BTC/USDT au Gate.io échanger.

À 19h00 le 14 novembre 2022, le chiffre de tendance basé sur la valeur marchande du marché de la cryptographie

Source : vue commerciale

La position dominante sur le marché peut montrer intuitivement la valeur de l’application et la confiance des utilisateurs dans le jeton dans une certaine mesure, mais cela ne signifie pas qu’« il » est digne de confiance à 100 %. Le principe de “répartir les œufs dans différents paniers” s’applique à tout scénario d’investissement, où vos actifs sont répartis sur une variété de produits d’investissement (virtuels, physiques, au comptant, à terme, etc.) et de lieux géographiques (nationaux et étrangers). Il peut efficacement couvrir les risques dans le contexte actuel de ralentissement économique et d’instabilité politique.

4. “Faites vos propres recherches” est une vérité éternelle

Dans la situation actuelle de ralentissement économique et de chaos du marché, les émotions des gens sont plus vulnérables à l’impact de l’information. Certains leaders d’opinion comptent sur des dépenses publicitaires modérées pour survivre, tandis que certaines parties symboliques du projet visent à piller les actifs des utilisateurs dès la phase initiale des projets de développement. De plus, dans la communauté apparemment vivante et active, il y a une armée de l’eau en ligne, qui exagère le potentiel illimité du projet et attire les utilisateurs participant à la communauté dans le fanatisme. Face à des informations mixtes sur le réseau, nous pouvons prendre des décisions sans être aveuglés par nos propres recherches et notre jugement indépendant sur l’authenticité et la fiabilité des informations.

Pendant ce temps, après plusieurs développements explosifs, l’industrie de la cryptographie est devenue une industrie relativement complète. Par rapport à la vitesse d’itération initiale des produits et des projets, la vitesse de mise à jour des informations a bondi d’un niveau. Lorsque vous obtenez des informations pertinentes, même si elles sont raisonnables et objectives, vous devez juger de leur actualité et si elles correspondent à l’environnement actuel du marché.

Lorsque le crash a éclaté, ce n’était qu’une question de temps avant que le domino ne s’effondre. Il est peut-être trop tard pour parler d’entraide lorsque nous sommes dans une situation chaotique. Face au marché, c’est l’armure absolue pour être toujours préparé et prudent.

