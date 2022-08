4 graphiques qui montrent à quel point l’avortement a gagné au Kansas

Mardi, un nombre sans précédent de Kansans ont voté contre un amendement constitutionnel qui aurait permis aux législateurs de mettre fin aux protections contre l’avortement. C’est une grande victoire pour les droits des femmes, mais le résultat a également des implications majeures pour les élections nationales de novembre. C’est particulièrement vrai dans les États où le droit à l’avortement figure sur le bulletin de vote après le renversement de Roe Vs. Patauger et où les démocrates cherchent à rester au pouvoir.

Contrairement à ce que certains conservateurs avaient pensé, l’avortement est une question qui peut mobiliser les électeurs.

Plus de 900 000 Kansans se sont présentés aux urnes pour voter sur le référendum sur l’avortement de l’État. C’est le plus grand taux de participation à une élection primaire dans l’histoire de l’État, selon le bureau du secrétaire d’État du Kansas. Ce nombre est plus proche de ce que nous attendons de voir lors d’une élection générale, qui est toujours largement supérieure à celle des primaires. Et cela suggère que nous pourrions également voir une forte participation aux prochaines primaires où l’avortement est au programme.

Connu sous le nom de “Value Them Both”, l’amendement aurait supprimé les protections constitutionnelles pour l’avortement qui provenaient d’une décision de 2019 de la Cour suprême du Kansas. Près de 60% de ces électeurs du Kansas ont voté cette année contre l’amendement – ou en faveur du droit à l’avortement – tandis qu’environ 40% ont voté pour. Cette marge est plus élevée que ce à quoi on pourrait s’attendre dans un État où les sondages ont montré une répartition égale entre ceux qui soutiennent l’avortement et ceux qui s’y opposent. À l’échelle nationale, les Américains soutiennent massivement l’accès à l’avortement dans certains cas.

Ce qui est peut-être le plus surprenant à propos du vote référendaire, c’est qu’il s’est produit dans un État très républicain. Seul un quart des électeurs inscrits au Kansas sont des démocrates, tandis que 40% sont des républicains. Près d’un tiers ne sont pas affiliés.

Lors des dernières élections générales, le Kansas, comme il le fait depuis des décennies, a opté pour le candidat républicain. Mais lors de la primaire de mardi, dans chaque comté, les votes lors du référendum étaient à gauche de ce qu’ils étaient lors de l’élection présidentielle de 2020, selon une analyse du Washington Post des données du secrétaire d’État du Kansas.

Le référendum en particulier semble avoir fait ressortir les femmes, considérées comme les plus touchées par les lois sur l’avortement. Comme l’a souligné Tom Bonier, PDG d’une société de données démocrate TargetSmart, la part des nouveaux inscrits au Kansas qui étaient des femmes a explosé après l’annonce de la décision de la Cour suprême des États-Unis. Dobbs décision.

La décision Dobbs a engagé les femmes du Kansas à un degré sans précédent. Ce graphique montre le pourcentage de nouveaux inscrits dans l’État qui étaient des femmes (en moyenne sur 7 jours). Notez le pic après la fuite de la décision Dobbs et l’énorme bond après que la Cour suprême l’a rendu. pic.twitter.com/pvi3WpuR86 —Tom Bonier (@tbonier) 3 août 2022

Au Kansas, la question a attiré un nombre record d’électeurs. Même les républicains auraient pu voter pour le droit à l’avortement. La question est maintenant de savoir si les gens de tout le pays se manifesteront également pour ce problème.