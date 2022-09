HUNTINGTON BEACH, Californie – Il y a quatre grandes tendances qui ont un impact sur l’économie et le marché boursier en ce moment, et l’incertitude autour de chacune crée des défis pour les investisseurs, les experts du marché et les stratèges en investissement, ont déclaré lundi lors de la conférence sur la richesse Future Proof.

Ces tendances de haut niveau sont l’inflation, la politique de taux d’intérêt de la Réserve fédérale, la force du dollar américain et l’invasion russe de l’Ukraine, a déclaré Barry Ritholtz, directeur des investissements et président de Ritholtz Wealth Management, basé à New York.

“L’environnement macroéconomique est actuellement incertain”, a déclaré Anastasia Amoroso, directrice générale et stratège en chef des investissements chez iCapital Network.

“Nous y travaillons depuis neuf mois et qu’avons-nous vraiment compris”, sauf que l’inflation dure plus longtemps que prévu, a-t-elle ajouté.

La Réserve fédérale a régulièrement augmenté les coûts d’emprunt depuis mars de cette année pour maîtriser une inflation obstinément élevée.

Les responsables de la banque centrale américaine ont mis à jour leurs attentes quant à la rapidité et à l’ampleur de l’augmentation du taux d’intérêt de référence – le taux des fonds fédéraux – pour atteindre leur objectif.

Cette “cible mobile” a été le plus grand défi cette année par rapport à la volatilité des prix sur le marché boursier, a déclaré Michael Arone, stratège en chef des investissements pour les activités américaines SPDR chez State Street Global Advisors.

La guerre en Ukraine a également eu des répercussions mondiales sur les prix de l’énergie, des denrées alimentaires et d’autres matières premières.