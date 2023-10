4 géants de la technologie ont consolidé leur domination de l’IA. Mais il y a encore plus de place pour la croissance

Quatre fournisseurs de services et de logiciels cloud de notre portefeuille sont sur le point de devenir les gagnants de l’intelligence artificielle générative à mesure que les entreprises commercialisent l’accès à la nouvelle technologie. Leurs positions déjà leaders dans le domaine devraient, à leur tour, générer des revenus encore plus élevés, ce qui se traduirait par une hausse du cours des actions. La toute première enquête d’Oppenheimer sur la budgétisation de l’IA générative, qui a interrogé 50 directeurs technologiques et décideurs des technologies de l’information, montre que Club désigne Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN) et Alphabet (GOOGL) comme les trois principaux fournisseurs susceptibles de gagner les montants les plus importants. de part de marché provenant des futures augmentations des dépenses en IA des entreprises. Parmi les autres, Salesforce (CRM) se classe au 7e rang. Parmi les autres points à retenir de l’enquête Oppenheimer, citons : 75 % des entreprises technologiques utilisent déjà l’IA générative, qui crée du texte de type humain ainsi que du contenu visuel à partir des invites des utilisateurs. Presque toutes les entreprises technologiques intégreront l’IA générative d’ici fin 2024. 94 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles paieraient jusqu’à 30 % de plus pour des produits intégrant l’IA. 68 % s’attendent à ce que l’IA et l’apprentissage automatique augmentent de 10 % au cours des 12 prochains mois. Les personnes interrogées ont déclaré qu’elles s’attendaient à utiliser l’IA générative pour le support client, la génération de contenu et la productivité. Selon l’enquête, les grands fournisseurs de services cloud, souvent appelés hyperscalers, représentent 92 % des dépenses des entreprises en IA générative. Amazon Web Services (AWS), Azure de Microsoft et Google Cloud sont de loin – et dans cet ordre – les plus grands hyperscalers. Du point de vue du logiciel en tant que service (SaaS), Salesforce est un leader en matière de technologie de gestion de la relation client, y compris le cloud. Microsoft Azure Dans l’enquête d’Oppenheimer, 70 % des CTO considèrent Azure comme le cloud le plus susceptible de générer de futures dépenses en IA dans leur organisation. Microsoft a accéléré ses gains de parts de marché sur le marché du cloud cette année grâce à son investissement dans OpenAI, le créateur du populaire modèle de grand langage ChatGPT. Ce partenariat a aidé Microsoft à développer son écosystème cloud en développant ses innovations en matière d’IA sur Azure. Le géant de la technologie a su proposer des produits intégrés à l’IA, de nouveaux outils et fonctionnalités pour Azure. Cela permet à l’entreprise d’offrir des prix plus élevés pour ces services. Ce pouvoir de tarification grâce à l’exploitation des derniers développements technologiques ainsi que des revenus récurrents qu’ils génèrent grâce aux abonnements est l’une des principales raisons pour lesquelles nous aimons faire affaire avec une entreprise. Dans une note distincte, Piper Sandler a désigné Microsoft comme son action à grande capitalisation « la plus convaincante » à détenir jusqu’à la fin de 2023. Les analystes considèrent que Microsoft a un « avantage de premier arrivé dans l’IA générative », citant la publication générale de Microsoft. 365 Copilot le 1er novembre. Copilot est commercialisé comme un assistant IA qui utilise les données utilisateur provenant des e-mails, des réunions, des documents et des discussions pour résoudre les problèmes au travail. Copilot coûtera 30 $ par utilisateur et par mois pour aider à commercialiser ses services cloud basés sur l’IA. Piper a été particulièrement encouragé par les données Web tierces, qui ont révélé une augmentation « forte » de 181 % d’un mois à l’autre du nombre de visiteurs uniques qui pourraient se préparer à l’adoption de Copilot. Les analystes ont une surpondération (achat) des actions Microsoft et un objectif de cours de 400 $ par action. Nous apprécions l’appel de Piper, c’est pourquoi nous avons acheté Microsoft suite aux récents reculs depuis son dernier trimestre de reporting. Amazon Web Services AWS est préféré parmi les entreprises, selon l’enquête Oppenheimer. Quarante pour cent des personnes interrogées envisagent d’investir davantage dans l’IA dans le leader du cloud. Les analystes considèrent qu’AWS, à la lumière des résultats de l’enquête, est « mieux positionné que prévu ». Ils ont souligné l’investissement de 4 milliards de dollars d’Amazon dans la start-up d’IA Anthropic, la disponibilité de ses grands modèles de langage Bedrock et Titan et sa prise en charge des modèles de base Llama 2 développés par Meta Platforms (META) comme ayant « fortifié sa base » dans le course compétitive d’IA générative. Google Cloud Dans l’enquête d’Oppenheimer, Google Cloud était le troisième fournisseur de cloud le plus susceptible de gagner une part future des dépenses en IA. Les utilisateurs privilégient les multiples capacités d’IA de l’entreprise via Vertex AI, Enterprise Search et Conversational AI. Nous pensons que l’activité cloud d’Alphabet ne reçoit pas l’attention qu’elle mérite. Lors de la conférence Google Cloud Next 2023 en juillet, la société a cité que 70 % des licornes de l’IA générative, dont Cohere, Jasper et Typeface, sont des clients de Google Cloud. Selon l’enquête Oppenheimer, une augmentation des dépenses des entreprises en technologies d’IA devrait « affaiblir le fossé concurrentiel de la plupart des fournisseurs horizontaux de logiciels SaaS/applications ». Environ un tiers des personnes interrogées ont déclaré que les logiciels d’application, y compris le SaaS, étant donné que certains domaines du budget informatique sont « susceptibles de diminuer en raison du déploiement de technologies d’IA ». On pense ici à Club Holding Salesforce, qui est un leader sur le marché SaaS. Mais tous les logiciels d’application ne sont pas considérés de la même manière. Les analystes de Salesforce et AI Oppenheimer ont déclaré qu’ils constataient « des vents favorables durables pour le support client, la génération de contenu et la génération de code, qui sont considérés comme des cas d’utilisation prioritaires pour l’IA générative ». Dans ce contexte, les analystes ont un « ton optimiste » pour Salesforce, ainsi qu'Adobe (ADBE) et ServiceNow (NOW), les qualifiant de « les plus grands bénéficiaires de l'adoption accélérée de l'IA générative ». Nous sommes d'accord avec cet appel et pensons que les outils d'IA générative de Salesforce devraient contribuer à réaccélérer la croissance des ventes tout en équilibrant l'augmentation des marges. 