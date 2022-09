4 gardes de Géorgie condamnés pour voies de fait contre un détenu et dissimulation

MACON, Géorgie (AP) – Quatre anciens agents correctionnels d’une prison de Géorgie ont été condamnés mercredi pour leur rôle dans le passage à tabac d’un détenu menotté et la dissimulation qui a suivi, ont déclaré les procureurs fédéraux.

Le juge de district américain Hugh Lawson a condamné le Sgt. Patrick Sharpe, 30 ans, à quatre ans de prison ; Le lieutenant Geary Staten, 31 ans, à un an et deux mois derrière les barreaux et les agents correctionnels adjoints Brian Ford, 25 ans, et Jamal Scott, 35 ans, ont chacun écopé d’un an et un jour pour le crime. Sharpe a également été condamné pour avoir battu un autre détenu lors d’un incident distinct, a déclaré le ministère américain de la Justice dans un communiqué de presse.

“Les efforts de ces agents pour organiser, exécuter, puis dissimuler une agression en représailles contre un détenu menotté et docile constituent un abus de pouvoir flagrant”, a déclaré la procureure générale adjointe Kristen Clarke de la division des droits civils du ministère de la Justice. “Ces condamnations indiquent clairement que personne n’est au-dessus de la loi et que lorsque des agents violent les droits civils des personnes sous leur surveillance – par la violence ou l’obstruction – ils seront tenus responsables.”

Selon des documents judiciaires et des déclarations faites lors de la condamnation de mercredi, le 29 décembre 2018, Sharpe a ordonné à ses subordonnés d’agresser le détenu en représailles à une altercation antérieure entre le détenu et une agente de la prison d’État de Valdosta. Après l’agression, Staten a alors pris des mesures pour cacher l’infraction, ont déclaré les procureurs.

Lors de l’audience, les procureurs ont demandé des peines plus légères pour Ford et Scott, soulignant leur aide substantielle au cours de l’enquête.

“Cette affaire nous rappelle que les individus – quel que soit leur statut – seront tenus responsables de leurs crimes”, a déclaré le procureur américain Peter D. Leary du district central de Géorgie. “Lorsque des agents assermentés violent des détenus, ils nuisent à la confiance de la société dans les forces de l’ordre et ternissent la réputation des nombreuses personnes dignes qui acceptent la dangereuse responsabilité de surveiller nos prisons.”

The Associated Press