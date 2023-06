4 garçons craignent la noyade près de la plage Juhu de Mumbai, les opérations de recherche sont en cours

Quatre garçons auraient été noyés dans la mer près de la célèbre plage de Juhu à Mumbai aujourd’hui. Un groupe de cinq garçons, âgés de 12 à 15 ans, a disparu à près d’un demi-kilomètre du rivage après s’être aventuré dans la mer agitée. L’un des garçons a été secouru par un pêcheur local.

Une opération de sauvetage est en cours et des plongeurs de la Marine et des garde-côtes ont été appelés. Les pompiers, la police et les ambulances ont été mobilisés sur les lieux. « La marée haute dans la mer rend difficile l’opération de recherche », a déclaré un responsable.

Cela survient alors que le cyclone Biparjoy jaillit au-dessus de la mer d’Oman avec des rafales de vent battant Mumbai. Les autorités municipales ont déjà mis en garde les habitants et les pêcheurs contre les risques de s’aventurer dans la mer en raison des conditions difficiles observées avant l’arrivée du cyclone « Biparjoy » au large de la côte du Gujarat le 15 juin.

Sur chaque plage de Mumbai, il y a des sauveteurs nommés par l’organisme civique de la ville Brihanmumbai Municipal Corporation ou BMC. Il y a aussi plusieurs drapeaux rouges sur les plages, indiquant de grosses vagues et de forts courants.