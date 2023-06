4 frères et sœurs autochtones retrouvés vivants après avoir survécu à l’accident d’avion d’Amazon et 40 jours seuls dans la jungle

BOGOTA, Colombie (AP) – Quatre enfants autochtones ont survécu à un accident d’avion en Amazonie qui a tué trois adultes, puis ont erré seuls dans la jungle pendant 40 jours avant d’être retrouvés vivants par des soldats colombiens.

L’annonce de leur sauvetage vendredi a mis un terme heureux à une saga qui avait retenu l’attention de nombreux Colombiens, une montre avec des hauts et des bas alors que les chercheurs parcouraient frénétiquement la forêt tropicale à la recherche des jeunes.

Le président Gustavo Petro a célébré la nouvelle à son retour de Cuba, où il a signé un cessez-le-feu avec des représentants du groupe rebelle de l’Armée de libération nationale. Il a dit que les enfants recevaient des soins médicaux et qu’il espérait leur parler samedi.

L’armée de l’air a évacué les enfants à bord d’un hélicoptère qui utilisait des lignes pour les remonter car il ne pouvait pas atterrir dans la forêt tropicale dense où ils ont été trouvés. Il a indiqué que l’engin se rendait à San Jose del Guaviare, une petite ville au bord de la jungle, mais n’a donné aucune information sur les plans de traitement des jeunes.

Aucun détail n’a été divulgué sur la façon dont les quatre frères et sœurs âgés de 13, 9, 4 et 11 mois ont réussi à survivre seuls pendant si longtemps, bien qu’ils appartiennent à un groupe autochtone qui vit dans la région éloignée.

Petro les a qualifiés d' »exemple de survie » et a prédit que leur saga « restera dans l’histoire ».

L’armée a tweeté des photos montrant un groupe de soldats et de volontaires posant avec les enfants, qui étaient enveloppés dans des couvertures thermiques. L’un des soldats porta une bouteille aux lèvres du plus petit des enfants.

L’accident s’est produit aux premières heures du 1er mai, lorsque l’avion monomoteur à hélice Cessna avec six passagers et un pilote a déclaré une urgence en raison d’une panne de moteur.

Le petit avion est tombé du radar peu de temps après et une recherche effrénée de survivants a commencé. Deux semaines après l’accident, le 16 mai, une équipe de recherche a trouvé l’avion dans une épaisse zone de la forêt tropicale et a récupéré les corps des trois adultes à bord, mais les petits enfants étaient introuvables.

Sentant qu’ils pourraient être vivants, l’armée colombienne a intensifié la chasse et a fait voler 150 soldats avec des chiens dans la région. Des dizaines de bénévoles de tribus indigènes ont également participé aux recherches.

Au cours de la recherche, dans une zone où la visibilité est fortement limitée par la brume et les feuillages épais, des soldats en hélicoptère ont largué des boîtes de nourriture dans la jungle, espérant que cela aiderait à subvenir aux besoins des enfants. Des avions survolant la jungle ont tiré des fusées éclairantes pour aider les équipes de recherche au sol la nuit, et les sauveteurs ont utilisé des haut-parleurs qui ont diffusé un message enregistré par la grand-mère des frères et sœurs, leur disant de rester au même endroit.

Des rumeurs ont également émergé sur les allées et venues des enfants et le 18 mai, le président a tweeté que les enfants avaient été retrouvés. Il a ensuite supprimé le message, affirmant qu’il avait été mal informé par une agence gouvernementale.

Le groupe de quatre enfants voyageait avec leur mère du village amazonien d’Araracuara à San Jose del Guaviare lorsque l’avion s’est écrasé.

Ils sont membres du peuple Huitoto, et les responsables ont déclaré que les enfants les plus âgés du groupe avaient des connaissances sur la façon de survivre dans la forêt tropicale.

Vendredi, après avoir confirmé que les enfants avaient été secourus, le président a déclaré que pendant un certain temps, il avait cru que les enfants avaient été secourus par l’une des tribus nomades qui parcourent encore la bande reculée de la jungle où l’avion est tombé et ont peu de contacts avec les autorités. .

Mais Petro a ajouté que les enfants avaient d’abord été retrouvés par l’un des chiens de sauvetage que les soldats avaient emmenés dans la jungle.

Les autorités n’ont pas précisé à quelle distance se trouvaient les enfants du site de l’accident lorsqu’ils ont été retrouvés. Mais les équipes avaient cherché dans un rayon de 4,5 kilomètres (près de 3 milles) du site où le petit avion a plongé dans le sol de la forêt.

Au fur et à mesure que la recherche progressait, les soldats ont trouvé de petits indices dans la jungle qui les ont amenés à croire que les enfants étaient toujours en vie, notamment une paire d’empreintes de pas, un biberon, des couches et des morceaux de fruits qui semblaient avoir été mordus par des humains.

« La jungle les a sauvés », a déclaré Petro. « Ce sont des enfants de la jungle, et maintenant ils sont aussi des enfants de Colombie. »

Manuel Rueda, Associated Press