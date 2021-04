Les Galaxy Tab S7 et S7 + ont été conçus pour aider les utilisateurs à en faire plus dans tous les aspects de leur vie. Pour personnaliser davantage ces expériences, l’application Good Lock fournit un large éventail de fonctionnalités afin que les utilisateurs puissent s’approprier leurs appareils.

Avec toutes les applications Good Lock maintenant mises à jour pour prendre en charge les derniers appareils basés sur Android 11 de Samsung,1 Les utilisateurs de Galaxy Tab S7 et S7 + peuvent profiter encore plus de personnalisation de l’appareil. Poursuivez votre lecture pour découvrir les dernières fonctionnalités disponibles sur Good Lock.

Gardez les choses à l’horizontale avec MultiStar ‘Faites pivoter avec nos meilleurs’

Il n’y a rien de plus gênant que lorsque votre Galaxy Tab S7 ou S7 + est calé sur la coque de votre clavier et que l’application que vous souhaitez ouvrir ne prend pas en charge le mode paysage, ce qui signifie que vous devez réorienter manuellement votre tablette.

Avec la fonction MultiStar « Faites pivoter avec nos meilleurs »2 option, vous pouvez utiliser toutes les applications, même celles qui ne prennent normalement pas en charge le mode paysage, à des orientations horizontales sur votre tablette.

La fonction MultiStar offre également d’autres fonctionnalités utiles pour des expériences transparentes. « Activer la fenêtre multiple pour toutes les applications » vous permet d’ouvrir plusieurs applications dans des vues contextuelles ou en écran partagé, tandis que « Action de vue contextuelle » vous permet de basculer entre les vues contextuelles et plein écran d’un simple glissement de en haut de votre écran. Le « mode immersif », nouveau dans Good Lock en 2021, vous permet de masquer les barres d’état et de navigation lorsque vous êtes en mode écran partagé.

Profitez de meilleurs contrôles de l’appareil avec une seule main +

Afin de rendre l’utilisation de la tablette plus confortable, la fonction One Hand Operation +3 ajoute des poignées gestuelles à l’écran de votre tablette afin que vous puissiez facilement contrôler votre tablette d’une seule main.

Avec cette fonctionnalité, vous pouvez activer une poignée de geste mince de chaque côté de votre écran et la personnaliser pour effectuer des actions telles que le chargement de la page précédente dans votre navigateur ou la désactivation de l’affichage.

Vous pouvez même personnaliser une poignée de geste pour prendre une capture d’écran, une fonctionnalité qui, autrement, vous oblige à utiliser la fonction «Balayer pour capturer».

Personnalisez votre palette de couleurs avec le parc à thème

Chacun a ses propres goûts en matière de palettes de couleurs, et de nos vêtements à nos tablettes, nous aimons tous faire correspondre chaque aspect de notre vie à notre esthétique.

C’est là que la fonctionnalité Parc à thème4 Le parc à thème vous permet de personnaliser facilement le fond d’écran, le clavier et le thème du panneau rapide de votre Galaxy Tab S7 ou S7 + – une extension de la personnalisation du panneau rapide disponible auparavant via la fonction QuickStar de Good Lock.

Personnalisez votre clavier avec Keys Cafe

Enfin, afin de vous offrir des expériences de clavier optimisées selon vos besoins et vos préférences, la fonction Keys Cafe5 a été lancé en octobre dernier.

Keys Cafe vous permet de personnaliser la disposition de votre clavier et propose divers thèmes et effets de clavier amusants. Vous pouvez même personnaliser votre clavier avec des raccourcis sur mesure. Dites que vous prenez des notes pour le cours. Avec Keys Cafe, vous pouvez inclure un raccourci clavier qui vous permet d’insérer de manière transparente la date du jour ou de coller la dernière chose copiée dans le presse-papiers sans perturber votre flux de travail.

1 Good Lock est actuellement disponible dans 15 pays. Certaines applications Good Lock peuvent ne pas être disponibles sur certains marchés et la disponibilité des fonctionnalités peut varier en fonction de la version One UI exécutée sur l’appareil de l’utilisateur.

2 Activez cette fonction en accédant à l’application Good Lock et en sélectionnant Unité> MultiStar> I ♡ Galaxy Tablet> Rotation avec notre meilleur. L’utilisateur sera alors invité à choisir quand, qui et comment activer la fonctionnalité.

3 Activez cette fonction en accédant à l’application Good Lock et en sélectionnant Famille> Opération à une main +> ajouter et / ou personnaliser la poignée gauche / la poignée droite.

4 Activez cette fonctionnalité en accédant à l’application Good Lock et en sélectionnant Famille> Parc à thème. Cette fonctionnalité est disponible sur les tablettes exécutant One UI 3.0 et supérieur.

5 Activez cette fonction en accédant à l’application Good Lock et en sélectionnant Famille> Keys Cafe.