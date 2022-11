Richa Chadha atterrit dans la soupe avec son tweet Galwan : 4 fois ses « aventures » sur les réseaux sociaux ont provoqué un retour de flamme | Photo : Fichier (Image pour représentation)

Richa Chadha, une actrice de Bollywood, fait souvent la une des journaux pour ses remarques et tweets controversés. L’actrice de Fukrey a récemment été critiquée pour avoir fait une “remarque insensible” concernant l’accident de Galwan en 2020, qui a coûté la vie à plusieurs soldats de l’armée indienne.

Selon l’ANI, Richa a répondu mercredi à la déclaration du commandant de l’armée du Nord, le lieutenant-général Upendra Dwivedi, selon laquelle l’armée indienne est prête à exécuter des instructions telles que la récupération du Cachemire occupé par le Pakistan (PoK). Les utilisateurs des médias sociaux se sont rapidement indignés du tweet de l’actrice et ont commencé à se moquer cruellement d’elle. Le prochain film de comédie policière Fukrey 3 de l’actrice a également commencé à recevoir des trollings, et les internautes appellent au boycott du film.

Richa a finalement rompu le silence et a exprimé ses regrets. Chadha a affirmé qu’elle ne voulait offenser personne avec sa remarque et qu’elle avait le plus grand respect pour les forces armées. L’actrice a souvent été impliquée dans des controverses et a été la cible de trolls en ligne en raison de ses tweets.

En juin de cette année, après avoir tweeté que les Émirats arabes unis avaient suspendu “l’exportation” de blé indien pendant quatre mois, Chadha a été attaqué sur les réseaux sociaux. L’actrice Richa Chadha s’est mêlée à un débat lorsqu’elle s’est confondue entre l’exportation et l’importation, puis a fait une référence sarcastique à la pénurie alimentaire et au déséquilibre politique actuels de l’Inde.

Cette année, le meurtre du leader du Congrès et chanteur punjabi Sidhu Moose Wala a provoqué une importante controverse politique dans le pays. Après l’incident, l’actrice de Bollywood Richa Chadha a demandé pourquoi le gouvernement du Pendjab n’avait donné à Moose Wala que deux gardes tout en donnant au gangster emprisonné Lawrence Bishnoi 10 gardes et une voiture pare-balles.





Moosewale nu 2 garde te Lawrence Bishnoi nu 10 di remand, naale gardes du corps te Dilli pulis di sab ton vadiya gaddi pare-balles dangereux #JusticeForSidhuMoosaWala— RichaChadha (@RichaChadha) 7 juin 2022

Richa Chadha a également fait un commentaire sur la controverse entourant la remarque de Nupur Sharama au sujet du prophète Mahomet.





#Penser à voix haute Le retrait de la déclaration est absolument nul. Est-ce même apolozée si extrait sous pression ? Pourquoi Mausi n samausi est répéter n défendre les ordures + gaslight alwayz. Tho itihaas est sakshi cela,

Jab jab jaan bachani thi, maafi salut kaam aani thi ! Respectez votre héros, ok ?#DésoléBabu pic.twitter.com/eArEPy8CQQ— RichaChadha (@RichaChadha) 6 juin 2022

Plusieurs acteurs ont félicité la série Netflix Delhi Crime pour son accomplissement après avoir remporté le premier Emmy Award indien. Richa Chadha a également salué le succès de la série sur Twitter, ce qui a provoqué des réactions négatives contre elle. Un internaute s’y est opposé, soulignant que la nuit horrible du crime meurtrier à Nirbhaya est maintenant involontairement devenue la “fierté de l’Inde”.

À quoi elle a réagi et a écrit : « Crime réel ko kam karne ke liye kuch kiya aapne ? Honte à la culture du viol bol na, pourquoi le spectacle ? L’industrie célèbre la réalisation d’un spectacle réalisé sur le sujet qui a remporté un grand succès à l’échelle internationale. Fixez d’abord la réalité. De nombreux viols, aussi brutaux, ont eu lieu. Vous ne pouvez pas nier la réalité”





Crime réel ko kam karne ke liye kuch kiya aapne ? Honte à la culture du viol bol na, pourquoi le spectacle ? L’industrie célèbre la réalisation d’un spectacle réalisé sur le sujet qui a remporté un grand succès à l’échelle internationale. Fixez d’abord la réalité. De nombreux viols, aussi brutaux, ont eu lieu. Vous ne pouvez pas nier la réalité. https://t.co/Ag8qKiOeqp— RichaChadha (@RichaChadha) 25 novembre 2020

L’actrice a également réagi à la tendance “Boycott Bollywood” en septembre. Richa a posté une vidéo d’elle-même sur son compte Instagram dans laquelle on peut la voir sortir la tête de la voiture et donner un aperçu de “rouler Ganapati” depuis les décors de son nouveau projet.

Elle a sous-titré la vidéo avec une longue note qui se lit comme suit : “Je me demande si les gens qui qualifient l’industrie cinématographique hindi de détritus sont déjà allés sur un plateau et ont regardé les gens qui y travaillent… les ont regardés dans les yeux et… j’en doute fortement.” Elle a en outre ajouté qu’elle pensait que certains appels au boycott ne visaient qu’à déloger les gens de leur emploi.









