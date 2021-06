4 fois plus de soldats et d’anciens combattants américains sont morts par suicide qu’au combat depuis la guerre contre le terrorisme du 11 septembre – étude — RT USA News

Les guerres éternelles que les États-Unis ont lancées après le 11 septembre ont entraîné une augmentation des suicides militaires, selon une nouvelle étude, des soldats traumatisés se suicidant alors qu’ils sont déployés à plusieurs reprises dans des conflits sans soutien public.

Un nouveau rapport du Costs of War Project de l’Université Brown fournit un nouvel aperçu de ce que beaucoup ont qualifié d’épidémie de suicides parmi l’armée américaine. Sur la base des données du DoD, de la VA et de sources secondaires, l’étude a révélé qu’au moins quatre fois plus de vies militaires ont été perdues par suicide que par les combats dans les guerres lancées depuis l’attaque terroriste du 11 septembre.

Depuis que le président George W. Bush a lancé sa guerre mondiale contre le terrorisme en 2001, 7 057 militaires ont été tués dans des opérations militaires. Au cours de la même période, on estime que 5 116 membres du personnel en service actif sont décédés par suicide. Entre 2011 et 2020, 1 193 membres du service de la Garde nationale et 1 607 membres du service de la composante de réserve se sont également suicidés. Le nombre de morts par suicide parmi les vétérans de ces guerres a été estimé de manière prudente à 22 261. Les chiffres s’élèvent à 30 177, soit plus de quatre fois plus que les morts au combat.

Le nombre estimé de suicides est un minimum, a souligné le rapport, car il n’y avait pas de données statistiques disponibles pour les décès de la Réserve et de la Garde nationale avant 2011. De plus, les statistiques n’incluent pas nécessairement tous les suicides, car dans certains cas, l’attribution peut être difficile. . Les décès par surdose, les ratés d’armes ou les accidents impliquant un seul véhicule peuvent ne pas être liés de manière concluante à un comportement suicidaire.

Malgré cela, les taux de suicide enregistrés parmi les membres des services actifs et les anciens combattants ont augmenté et dépassent de manière significative ceux de la population générale, qui elle-même a augmenté aux États-Unis, selon l’étude.

Cela va à l’encontre des tendances historiques. Le personnel en service actif a généralement des taux de suicide inférieurs à ceux du grand public et ceux-ci ont encore baissé en temps de guerre dans chaque conflit américain avant le Vietnam. Les décès par suicide militaire plus récents ont continué d’augmenter même après que les décès au combat ont fortement diminué après 2007.

L’étude indique qu’il n’y a pas de cause unique à la flambée et décrit un certain nombre de facteurs qui semblent pousser les soldats à se suicider. Certains d’entre eux sont les problèmes habituels auxquels sont confrontés les membres des conflits armés : exposition à des traumatismes physiques et moraux, stress et épuisement professionnel, culture militaire qui oblige les soldats à s’endurcir et à cacher ce qui est perçu comme une faiblesse et difficultés à s’adapter à la vie civile.

D’autres facteurs sont spécifiques au type de guerres que les États-Unis ont menées au cours des deux dernières décennies. L’utilisation généralisée d’engins explosifs improvisés contre les troupes américaines a provoqué une augmentation des traumatismes crâniens et des polytraumatismes. Dans le même temps, les progrès de la science médicale et la longueur des guerres éternelles permettent aux soldats de vivre et de se battre un autre jour, même lorsqu’ils doivent faire face à des douleurs chroniques et à d’autres problèmes liés à leurs blessures précédentes. Environ un tiers des soldats blessés effectuent au moins un autre déploiement après s’être rétablis.





Il existe également un traumatisme sexuel que les militaires subissent même lorsqu’ils servent sur n’importe quel champ de bataille. Une expérience traumatisante ou une menace d’agression sexuelle touche plus de 23% des femmes dans l’armée, selon l’étude. Ce nombre est probablement sous-estimé, car une partie importante des incidents de cette nature ne sont pas signalés, en partie à cause de la menace de représailles et de la propension de l’armée à les minimiser. Le harcèlement sexuel est vécu par environ 55 % des femmes et 38 % des hommes.

Un autre facteur est que le public américain est largement indifférent aux guerres post-11 septembre, et les soldats qui les combattent en sont bien conscients et partagent souvent cette attitude. Selon un sondage de 2018, près de 60 % des anciens combattants ne pensaient pas que les États-Unis avaient des objectifs stratégiques clairs en Afghanistan. Encore plus croyaient que la guerre n’avait pas été un succès. Un autre sondage en 2018 a montré qu’environ 42% des électeurs américains n’étaient pas au courant des conflits au Moyen-Orient ou étaient convaincus que la guerre contre le terrorisme était terminée.

« Alors que nous approchons du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre, nous devons réfléchir au coût pour la santé mentale de la guerre mondiale contre le terrorisme » dit le rapport. « Le coût humain pour nos anciens combattants et militaires dépasse de loin les coûts financiers les plus paralysants que nous ayons endurés pour les envoyer à la guerre. »

