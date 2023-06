4 familles d’Elliot Lake, en Ontario, exigent que les déchets miniers radioactifs soient retirés de leurs propriétés

Jennifer Carling s’inquiète des répercussions potentielles de la vie dans une subdivision vieille de plusieurs décennies d’Elliot Lake, en Ontario, qui est maintenant sous le microscope.

Carling est l’un des quatre propriétaires de l’ancienne ville minière d’uranium du nord de l’Ontario qui souhaitent que la Commission canadienne de sûreté nucléaire fédérale et la société minière BHP s’attaquent aux niveaux élevés de rayonnement sur leurs propriétés.

Selon les familles et leurs représentants légaux, leurs maisons se trouvent sur un site contenant des déchets miniers et celui-ci n’a jamais été correctement nettoyé.

Les opérations d’extraction d’uranium à Elliot Lake ont pris fin en 1996, et les travaux de déclassement et de restauration de ces mines ont été achevés en 2002. BHP a acquis les sites miniers historiques de Rio Algom Limited en 2000.

« Je veux que les déchets miniers soient retirés de la propriété et que du nouveau remblai soit mis en place », a déclaré Carling à CBC News.

« Et je ne fais pas ça pour moi, j’ai déjà 74 ans. »

En plus de son inquiétude concernant d’éventuels déchets miniers à l’extérieur de sa maison, Carling a déclaré qu’elle s’inquiétait du radon à l’intérieur de sa maison.

Qu’est-ce que le radon?

Le radon est un gaz radioactif qui se produit naturellement lors de la décomposition de l’uranium dans la roche. C’est la deuxième cause de cancer du poumon au Canada, après la cigarette, selon Santé Canada. Il est également invisible et inodore, et ne peut être détecté qu’avec des tests.

Alors que Carling a pris des mesures, y compris avoir un système spécial de ventilateur d’extraction de radon qui aide à évacuer les gaz hors de sa maison, elle craint qu’il ne tombe en panne et n’entraîne des niveaux de gaz plus élevés qu’acceptables.

Kathleen Panton est une autre des propriétaires d’Elliot Lake qui s’inquiète du sol des terres autrefois utilisées pour l’extraction de l’uranium. (Association canadienne du droit de l’environnement)

Selon Santé Canada, des niveaux de radon de 200 becquerels par mètre cube ou plus sont considérés comme dangereux.

L’Association canadienne du droit de l’environnement (CLEA), qui représente les quatre familles, a embauché des experts pour faire une évaluation. Ils ont découvert que les propriétés autour de leurs maisons présentaient des niveaux dangereux de rayonnement gamma, selon le CLEA.

« Ce que nos experts ont découvert, c’est que les points chauds sont les endroits où ils avaient un rayonnement gamma supérieur à la recommandation, là où il existe une documentation historique indiquant que les déchets miniers ont été placés », a déclaré Jacqueline Wilson, l’une des avocates des propriétaires.

Carling a déclaré qu’elle était également préoccupée par les propriétés potentielles « cancérigènes » du radon.

« Je ne pourrais pas, vous savez, en conscience vendre cette maison à une famille avec de jeunes enfants, les faisant jouer dehors avec le rayonnement gamma. »

Une histoire de l’extraction de l’uranium

BHP a déclaré dans un communiqué que trois des quatre maisons à haut niveau de rayonnement étaient utilisées comme logements de société lorsque les mines étaient encore en activité.

Les maisons faisaient partie d’un programme d’assainissement et Rio Algom les a vendues aux mineurs dans les années 1970.

« Après avoir reçu la lettre du CELA, nous avons commencé un examen détaillé pour mieux comprendre l’histoire complexe de ces propriétés », a déclaré la porte-parole de BHP, Megan Hjulfors, dans le communiqué de la société.

« Cet examen est actuellement en cours. Nous nous engageons à comprendre l’histoire de ces propriétés, ce qui s’est passé et à y remédier, le cas échéant. »

La députée néo-démocrate Carol Hughes s’est récemment exprimée à la Chambre des communes au nom des quatre familles d’Elliot Lake lors de la période des questions, notant que « ces déchets provenant de mines d’uranium fermées ont été largement utilisés comme remblai pour la construction dans les années 1960″. » (La Presse canadienne)

Carol Hughes, députée néo-démocrate d’Algoma-Manitoulin-Kapuskasing qui représente Elliot Lake, a soulevé la question à la Chambre des communes le 15 juin.

« Ces déchets provenant de mines d’uranium fermées ont été largement utilisés comme remblai pour la construction dans les années 1960 », a-t-elle déclaré.

« Sans le savoir, ces familles ont été exposées à des radiations au-dessus des limites autorisées, causées par des déchets miniers enfouis dans leurs cours et leurs allées.

Le CELA a déclaré que le gouvernement fédéral avait refusé de répondre de manière significative jusqu’à présent.

Dans un courriel adressé à CBC News, la Commission canadienne de sûreté nucléaire, l’organisme de réglementation nucléaire du pays, a déclaré qu’elle ne réglementait pas les déchets miniers historiques sur les sites sans permis ni le radon dans les maisons.

La commission a déclaré que les questions sur les déchets historiques devraient être adressées à Ressources naturelles Canada.

Les stériles étaient utilisés sur certaines propriétés de la région d’Elliot Lake avant 1976, lorsque l’extraction de l’uranium était réglementée uniquement par le gouvernement provincial. – Ressources naturelles Canada

Dans un courriel, Ressources naturelles Canada a déclaré à CBC News que les résidus et les déchets produits par les mines d’uranium d’Elliot Lake étaient tous stockés en toute sécurité dans des installations de gestion des résidus de la région.

Mais le courriel poursuit en disant que « le gouvernement est conscient que des stériles ont été utilisés sur certaines propriétés de la région d’Elliot Lake avant 1976, lorsque l’extraction de l’uranium était réglementée uniquement par le gouvernement provincial ».

Ressources naturelles Canada a ajouté que les sociétés minières sont responsables de la gestion de leurs déchets et que le gouvernement du Canada ne prend le relais que si le producteur n’existe plus ou s’il s’agissait d’une société d’État.

Pour Elliot Lake, BHP, qui possède maintenant Rio Algom, serait responsable si un nettoyage s’avérait nécessaire.

En ce qui concerne le radon dans les quatre maisons, Ressources naturelles Canada a déclaré que des tests préalables effectués par le groupe de travail fédéral-provincial sur la radioactivité avaient déterminé que le gaz était d’origine naturelle et ne pouvait pas être éliminé en creusant le sol à proximité et en mettant un remblai propre.

« Il n’y a pas de solution permanente pour ces propriétés autre que le maintien de systèmes de réduction du radon », indique l’e-mail.