4 faits sur la protection solaire sur le FPS et la sécurité de la peau

Malgré le lien scientifique extrêmement bien établi reliant l’exposition au soleil au cancer de la peau, les mauvais conseils de sécurité solaire sur les réseaux sociaux ne cesseront tout simplement pas – et beaucoup de gens les adhèrent. Dans plusieurs enquêtes récentes, entre un et trois adultes sur dix croyaient à toute une série de mensonges sur la crème solaire et l’exposition au soleil ; il y a quelques jours, la Cleveland Clinic s’est sentie obligée de plaider auprès des gens pour qu’ils ne fassent pas ce qu’on appelle «bronzage à la bière.»

Les jeunes sont particulièrement susceptibles de croire aux messages trompeurs sur l’exposition au soleil, même s’ils n’ont pas le monopole de la mauvaise compréhension – ou de la mauvaise communication – de la science ; des animateurs de podcast d’âge moyen (et colporteurs fréquents de pseudoscience) Joe Rogan et Andrew Huberman ont également fait leur part en diffusant des informations inexactes. Beaucoup experts aussi indiquer à TIC Tac comme la source des rumeurs et spéculations les plus folles sur la crème solaire.

Les idées fausses sur la sécurité solaire existent depuis des décennies, mais elles ont pris de l’ampleur il y a cinq ans après une vague de actions et déclarations confuses sur la crème solaire par la Food and Drug Administration. Puis, l’année dernière, plusieurs produits en aérosol, dont quelques écrans solaires, se sont révélés contaminés par benzène – un cancérigène connu – conduisant à des rappels généralisés. En outre, un nombre croissant de données scientifiques suggèrent qu’il y a des avantages à prendre un peu de soleil, même si les autorités de santé publique de tous les pays n’acceptent pas cette science de la même manière. Une récente article dans l’Atlantique ont mis en évidence des preuves suggérant une série d’avantages associés au rayonnement UV. Alors qu’un consortium de groupes de santé publique australiens recommande une exposition modérée au soleil aux résidents sur la base de certaines de ces preuves, ce que ne font pas les autorités américaines de santé publique.

Il n’est pas étonnant que tant de gens ne sachent pas ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas en matière de crème solaire. Comprendre ce qui se cache derrière certaines des déclarations trompeuses les plus courantes sur la sécurité solaire – et pourquoi les gens craquent pour elles – peut aider.

L’exposition au soleil provoque le cancer de la peau – et la crème solaire le prévient

Michelle Wongune chimiste cosmétique basée à Sydney, en Australie, corrige les idées fausses sur les écrans solaires depuis des années sur sa chaîne YouTube, Science de la beauté des muffins de laboratoire. L’une des pires qui continue de dominer : « La crème solaire est pire pour vous que le cancer de la peau, ou la crème solaire provoque le cancer de la peau – oui, je pense que ce sont toujours celles-là qui semblent avoir le plus de succès », dit-elle.

Les personnes qui font cette fausse déclaration citent parfois des données montrant le Aux États-Unis, les taux de mélanome, un cancer de la peau dangereux, ont plus que triplé entre 1975 et 2018, période au cours de laquelle la technologie des protections solaires a considérablement évolué. Bien que les tendances qui se produisent simultanément soient souvent sans rapport, les gens suggèrent parfois (sans preuve) que l’augmentation de la quantité de crème solaire est à blâmer.

Un point de données clé qui leur manque : le mélanome n’augmente pas partout. En fait, en Australie, où la culture de la protection solaire est peut-être plus forte que dans tout autre pays, le mélanome est en baisse depuis 2005. En 2021, 70 à 80 pour cent des Australiens déclarent utiliser un écran solaire au moins de temps en temps.

De plus, plusieurs études ont lié l’exposition au soleil à divers cancers de la peau, tandis que de nombreux autres recherche montre que la crème solaire prévient plusieurs types de cancer de la peau.

Les écrans solaires chimiques et minéraux sont tous deux sûrs – et les produits chimiques peuvent être plus efficaces

Il existe deux catégories de crèmes solaires. Les formulations minérales reposent sur des particules de minéraux réparties sur la peau pour refléter physiquement les rayons du soleil ; le dioxyde de zinc et le dioxyde de titane sont les deux ingrédients généralement utilisés dans ces produits. Pendant ce temps, les écrans solaires chimiques contiennent des substances que la peau absorbe, qui absorbent le rayonnement solaire lorsqu’il frappe la peau ; ceux-ci incluent l’avobenzone, l’oxybenzone et un gamme d’autres composés.

En 2019, lorsque la FDA déménageait mettre à jour ses directives en matière de protection solaireil a établi un seuil – un niveau très faible d’à peine un demi-nanogramme par millilitre – au-delà duquel ces ingrédients devraient être étudiés plus en détail pour déterminer si leur absorption avait des effets. Données la FDA a publié l’année suivante que tous les produits chimiques testés dépassaient ce seuil, provoquant une fureur à propos des écrans solaires chimiques.

« Personne n’applique réellement un écran solaire correctement à 100 % : il y a toujours de nombreuses lacunes par lesquelles les UV peuvent passer et produire de la vitamine D. »

Ces résultats n’invalident pas toutes les données de sécurité dont disposait déjà la FDA sur ces produits, ils signifiaient simplement que l’agence avait besoin de plus d’études pour comprendre si l’absorption sanguine de ces produits chimiques était significative d’une manière ou d’une autre.

Jusqu’à présent, des études tentant de relier les ingrédients chimiques des écrans solaires à de mauvais résultats pour la santé des animaux et des humains ont été menées. trop mauvaise qualité pour ajouter beaucoup à ce que nous savons. Parallèlement, nous savons avec certitude que la crème solaire présente d’immenses avantages protecteurs pour réduire le risque de cancer.

Qu’est-ce qui est mieux pour vous ? Wong préfère les écrans solaires chimiques, « simplement parce qu’il y a tellement de limites avec les écrans solaires minéraux qui sont en quelque sorte inhérentes » à leur structure sous-jacente. Autrement dit, il est difficile de formuler des écrans solaires minéraux de telle sorte que leurs particules soient réparties uniformément sur la peau, de sorte qu’ils ne fonctionnent souvent pas aussi bien.

En fin de compte, cependant, la crème solaire qui vous convient le mieux est celle que vous utiliserez réellement.

Vous bénéficiez toujours des avantages d’une exposition occasionnelle au soleil, même si vous êtes enduit de crème solaire.

Il existe de nombreuses preuves prouvant les bienfaits du rayonnement UV sur la santé des os, l’humeur, les rythmes circadiens et la vision, comme indiqué dans le rapport. Directives australiennes sur l’exposition au soleil. Il pourrait également y avoir certains avantages pour le système immunitaire, bien que les données à l’appui soient moins claires.

Le port d’un écran solaire ne bloque pas ces avantages, explique Wong. Pour commencer, bien qu’il soit clair que la carence en vitamine D est associée à l’évitement du soleil et au port de vêtements complets qui bloquent les rayons du soleil, la recherche ne relie pas ces carences à l’utilisation d’un écran solaire. « Personne n’applique réellement un écran solaire correctement à 100% – il y a toujours de nombreuses lacunes par lesquelles les UV peuvent passer et produire de la vitamine D », dit-elle.

Le SPF 50+ est meilleur que le SPF 50

Notre application imparfaite est également la raison pour laquelle un écran solaire à FPS élevé, même au-dessus de 50, est en réalité mieux que SPF 50. Dans les endroits où votre application de crème solaire est un peu médiocre, un SPF 100 imparfaitement appliqué offrira toujours une certaine protection, tandis qu’un SPF 50 dans le même scénario en offrira nettement moins.

En 2007, la FDA a déclaré qu’elle n’autoriserait pas l’étiquetage des écrans solaires avec un FPS supérieur à 50 sur 50. préoccupation l’affirmation était trompeuse. Cependant, des recherches ont montré qu’un FPS plus élevé se traduit effectivement par une protection accrue : étude publié en 2017, environ 200 personnes à Vail, Colorado, ont appliqué un écran solaire SPF 50 sur un côté de leur visage et un SPF 100 sur l’autre ; le lendemain, 41 % d’entre eux avaient un coup de soleil du côté SPF 50, contre 14 % du côté SPF 100.

La tendance à croire les rumeurs sur les crèmes solaires a des origines compliquées

Pourquoi y a-t-il un tel appétit pour les informations trompeuses sur les crèmes solaires ?

Kathleen Jamieson, chercheur en désinformation qui dirige le Annenberg Public Policy Center de l’Université de Pennsylvanie, affirme qu’une partie de l’appel pourrait être liée à la suspicion innée des gens à l’égard des produits chimiques synthétiques. « Il y a une certaine disposition, tout comme les humains, à rejeter [a product] au motif que ce n’est pas naturel », dit-elle – et d’un autre côté, « le soleil est naturel ».

Les experts américains en santé publique n’ont pas non plus martelé les messages sur la protection solaire comme l’ont fait les autorités australiennes, où la culture de la protection solaire est forte. incroyablement fort. De manière générale, le public ne sait « pratiquement rien » de la santé publique, dit Jamieson, « à moins qu’on ne lui en dise beaucoup ».

Le cancer de la peau est également une préoccupation publique moins importante aux États-Unis qu’en Australie, où son taux de prévalence est parmi les plus élevés au monde. Parce que la nation possède certains des niveaux de rayonnement UV les plus élevés au mondeà propos 66 pour cent des Australiens seront atteints d’un cancer de la peau au cours de leur vie, contre 20 pour cent des Américains. « La façon d’instaurer la confiance consiste à créer une situation dans laquelle il devient relativement clair que les personnes qui ont suivi les conseils de santé en ont bénéficié, et que celles qui ne l’ont pas fait sont toutes décédées », explique Jamieson. Peut-être parce que le cancer de la peau ressemble moins à une crise aux États-Unis – du moins pour l’instant – il est moins probable que les Américains ressentent l’urgence de suivre les conseils de santé pour le prévenir.

« Parfois, quand il y a une approche très claire, les gens peuvent sentir que c’est de la bêtise »

Il se peut également que le message relativement équilibré que les Australiens reçoivent sur l’exposition au soleil ait plus tendance à faire confiance à sa source. Dans les années 1990, le pays a connu une résurgence du rachitisme, une maladie osseuse liée à une carence en vitamine D, causée par une évitement extrême du soleil. Depuis lors, les experts australiens en santé publique ont tenté d’équilibrer une solide éducation à la sécurité solaire avec des messages encourageant une exposition modérée au soleil, explique Wong. Le dernier de la nation recommandations inclure même une série de grilles complexes destinées à aider les personnes ayant différentes nuances de peau à déterminer combien de minutes elles doivent passer au soleil en fonction de l’endroit où elles vivent et de la quantité de peau couverte. Les lignes directrices prennent en compte le fait que les personnes à la peau plus foncée courent moins de risques de coups de soleil et de cancer de la peau que les personnes à la peau plus claire et peuvent supporter en toute sécurité une exposition accrue.

Pendant ce temps, Wong a vu certains dermatologues américains recommander aux gens de porter un écran solaire tout l’hiver, même à l’intérieur (ce qui, selon la science, est rarement nécessaire), et quelques États-Unis soleil sécurité recommandations mentionnez les avantages de recevoir juste un peu de soleil.

« Parfois, lorsqu’il y a une approche très claire, les gens peuvent sentir que c’est de la bêtise », explique Wong.

Malgré tout ce que la santé publique australienne a fait en matière de communication sur la sécurité solaire, les malentendus à propos de la crème solaire sont depuis longtemps omniprésents au sein du public australien. En 2017, près de la moitié des adultes australiens ne reconnaissent pas que l’utilisation quotidienne d’un écran solaire est sans danger.

C’était avant que TikTok ne devienne la force culturelle qu’elle est aujourd’hui. On ne peut pas tout reprocher aux influenceurs.