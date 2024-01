4 façons significatives de personnaliser une coque de téléphone et de vous l’approprier

Points clés à retenir Protégez votre téléphone avec une coque personnalisable qui ajoute du style sans compromettre la protection.

Utilisez les accessoires MagSafe pour personnaliser la coque de votre téléphone et la démarquer de la foule.

Personnalisez votre coque avec des designs thématiques ou des ajouts significatifs comme des mousquetons ou des cordons pour refléter votre personnalité.





Les smartphones sont devenus une extension de nous-mêmes et ils nous suivent partout où nous allons. C’est pourquoi il est important de protéger votre smartphone avec une coque à tout moment, surtout si vous le faites tomber fréquemment. Cela devient encore plus vital si vous possédez un téléphone moderne à support en verre et à structure métallique qui ne demande qu’à vous échapper des mains.

Les coques de téléphone ont cependant mauvaise réputation, car elles peuvent ajouter beaucoup de volume à votre téléphone et masquer la finition haut de gamme. Mais toutes les coques de téléphone ne sont pas identiques et vous pouvez trouver de très bonnes options. En fait, vous pouvez même personnaliser l’apparence de votre coque pour la faire ressortir.





4 Personnalisez avec des skins

Facile à personnaliser avec de nombreuses options

Si vous en avez assez d’utiliser des coques simples qui ne semblent pas particulièrement intéressantes, découvrez quelques coques avec des skins remplaçables. Ma quête pour trouver une bonne coque personnalisable s’est terminée lorsque j’ai acheté une coque Dbrand Grip pour mon Pixel 7, ainsi qu’un ensemble de skins pour l’utiliser. J’ai ensuite acheté la même coque avec des skins différents pour mes autres téléphones.

Il est préférable d’installer un skin sur la coque de votre téléphone plutôt que de le coller directement sur votre téléphone, car vous bénéficierez toujours de la protection de la coque. Qu’il s’agisse du rebord supplémentaire autour de l’écran du téléphone ou de la poignée supplémentaire qui vous permet de bien tenir l’appareil, il existe de nombreuses raisons d’envisager une coque pour votre téléphone au lieu de simplement installer une coque.

L’étui Grip de Dbrand n’est pas la seule option qui vous permet d’installer des skins personnalisables, mais le reste des marques que vous voyez sur des marchés comme Amazon ne semblent pas particulièrement fiables, avec des listes de produits et des critiques douteuses. L’étui Grip est celui que j’utilise activement et que je recommande par rapport aux autres options. C’est un excellent moyen de personnaliser et de faire ressortir votre téléphone.

Étui dbrand Grip Si vous recherchez une coque personnalisable à l’infini pour votre téléphone qui offre également une excellente protection, vous ne pouvez pas vous tromper avec la coque Grip de Dbrand. Il offre une résistance aux chocs de qualité militaire et une texture agréable pour une meilleure sensation en main. Vous pouvez également personnaliser le dos avec différents skins, afin de pouvoir continuer à changer le look de votre téléphone.

3 Utilisez les accessoires MagSafe

Même une simple pièce jointe au portefeuille peut faire beaucoup de chemin

Ce n’est que récemment que nous avons commencé à obtenir des étuis MagSafe pour les téléphones Android. Je suis un grand fan de MagSafe et de tous les accessoires téléphoniques standardisés, et je ne saurais trop les recommander pour la personnalisation. Non seulement ils ajoutent des caractéristiques et des fonctions significatives à une coque de téléphone, mais ils permettent également à votre appareil de se démarquer. Vous pouvez personnaliser ces étuis MagSafe avec de nombreux accessoires élégants qui adhèrent sans effort à votre téléphone.

Je ne me soucie pas beaucoup des batteries et des chargeurs sans fil sophistiqués qui utilisent MagSafe, mais j’ai tendance à faire beaucoup de folies avec des accessoires MagSafe tels que des portefeuilles, des béquilles et d’autres accessoires qui ont fière allure et qui sont également pratiques.

Mous Limitless 5.0 Le boîtier Mous Limitless 5.0 est disponible pour un certain nombre de combinés populaires sur le marché. Vous pouvez l’acquérir dans différentes finitions, et elles offrent toutes une protection solide à votre appareil. Le point fort du boîtier Limitless 5.0 est qu’il vous permet d’utiliser les accessoires MagSafe avec n’importe quel téléphone.

2 Reflétez votre style avec des coques thématiques

Rien ne crie plus à la coutume

Il n’y a guère d’accessoire qui crie plus « personnalisé » qu’un étui qui rend hommage à votre film ou émission de télévision préféré. Les coques à thème personnalisé ne manquent pas sur le marché, et il vous suffit d’une recherche Google pour trouver une coque qui célèbre votre film préféré ou un personnage de fiction.

Une marque qui me vient immédiatement à l’esprit est la collection Co-Lab de Casetify, qui reprend tout, des anime populaires aux stars de la K-pop et les met sur des accessoires. La meilleure chose à propos d’une collection comme celle-ci est que vous pouvez également acheter des étuis assortis pour vos accessoires afin de compléter le look personnalisé. Pourquoi n’achèteriez-vous pas une breloque de téléphone personnalisée BTS Edition ou un bracelet Apple Watch assorti sur le thème BTS pour accompagner votre coque personnalisée ? Un autre bon moyen de suivre la tendance des coques thématiques consiste simplement à acheter des autocollants fandom de couleurs unies et à les ajouter à votre coque transparente ou unie.

Autocollants animés One Piece Ce pack contient 150 autocollants inspirés de l’anime One Piece. Ces autocollants résistants à l’eau peuvent être utilisés pour personnaliser divers produits, notamment des ordinateurs portables et des étuis pour smartphones.

Coque autocollante BTS Butter de Casetify pour iPhone 15 Pro Ce simple étui transparent de Casetify est conçu en collaboration avec BTS. Il fait revivre l’un des morceaux populaires de BTS avec des autocollants personnalisés, tout en offrant une bonne protection à votre téléphone.

Personnalisé avec des choses qui comptent pour vous

Si vous préférez personnaliser votre étui avec des ajouts plus significatifs que des ajouts cosmétiques, ne laissez personne vous empêcher de vous procurer des accessoires comme un mousqueton ou un cordon. Il existe de nombreux cas qui sont livrés avec ces extras ou vous permettent de les ajouter séparément. J’ajoute occasionnellement ces pièces jointes à mes dossiers et je les recommande vivement si vous avez besoin de quelque chose de plus.

J’ai ajouté une béquille (compatible MagSafe) à mon étui Galaxy S23, tandis que mon père préfère utiliser des étuis comme le Supcase UB Pro pour son Google Pixel 7, qui est livré avec des clips de ceinture et des étuis. La personnalisation signifie différentes choses pour différentes personnes, et cela peut être quelque chose d’aussi simple que d’accessoiriser votre étui avec des extras significatifs comme un PopSocket, une poignée ou un clip de ceinture.

Coque SUPCASE Licorne Beetle Mag XT pour iPhone 15 Choix promu En partenariat avec Supcase Le Supcase Unicorn Beetle Mag XT est un boîtier robuste complet livré avec une béquille intégrée. Cet étui en polycarbonate a un aspect robuste et offre une protection solide à votre appareil.

Supcase Unicorn Beetle Pro pour Google Pixel 8 Choix promu En partenariat avec Supcase Le Supcase Unicorn Beetle Pro est l’un des meilleurs étuis particulièrement robustes que vous puissiez acheter actuellement. Il offre une protection complète à 36 degrés et est même livré avec un clip ceinture amovible.

PopSocket Le PopSocket est un accessoire téléphonique populaire qui peut être monté à l’arrière de n’importe quelle coque de téléphone pour une meilleure adhérence lorsque vous en avez besoin.

LoveHandlePro Le LoveHandle Pro est une sangle adhésive utile que vous pouvez coller à l’arrière de n’importe quel téléphone ou coque de téléphone pour obtenir une prise supplémentaire ainsi que pour soutenir l’appareil pour la visualisation des médias.

Pensées finales

Les étuis pour smartphone ont parcouru un long chemin et ne sont plus seulement un accessoire de base qui protège votre téléphone de tous les accidents de la vie. Une coque cache en effet la belle coupe et la finition de votre téléphone, mais vous pouvez la personnaliser de différentes manières et la faire refléter votre personnalité. Il ne s’agit pas toujours de couleurs, de motifs et de style. Parfois, ce dont vous avez vraiment besoin, c’est simplement d’un étui protégé avec style, doté des fonctionnalités et des accessoires appropriés pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre appareil.