4 façons infaillibles de décorer un sac à dos pour lui donner un aspect neuf

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Avant que vous ne vous en rendiez compte, une nouvelle année scolaire sera à nouveau sur nous. Et avec elle vient la ruée familière vers votre détaillant préféré pour les fournitures scolaires afin que votre enfant soit prêt pour l’année.

Avec inflation préoccupations, un sac à dos est l’article le moins susceptible d’être remplacé, surtout s’il est toujours en bon état. Cependant, cela ne signifie pas que votre enfant sera lié à un vieux sac à dos. En fait, en quelques étapes simples, un peu de patience et peut-être un voyage chez Michaels, vous ou un jeune enfant sous votre supervision pouvez créer un tout nouveau sac à dos unique en son genre.

Passons en revue quatre façons de décorer un sac à dos, des motifs simples aux motifs élaborés. Et pendant que vous êtes ici, ne manquez pas nos listes des meilleurs sacs à dos et boîtes à lunch pour la rentrée scolaire et les meilleurs endroits pour acheter des fournitures de rentrée scolaire.

1. Utilisez des plaques de fer

Michels



L’utilisation de patchs en fer ou d’autocollants en tissu est sans doute le moyen le plus simple et le plus abordable de transformer un sac à dos. Ce dont vous avez besoin pour cela, ce sont les patchs de fer de votre choix, un sac à dos en tissu, du papier sulfurisé (qui peut ou non être livré avec les patchs thermocollants) et un fer à repasser.

Tout d’abord, asseyez votre sac à dos sur une table solide ou une planche à repasser. Ensuite, branchez votre fer et faites-le chauffer. À partir de là, vous pouvez retirer l’adhésif de vos plaques de fer et les placer sur la zone où vous souhaitez qu’il colle. Ensuite, vous placez le parchemin sur le patch pour le protéger de la chaleur du fer. Enfin, passez le fer sur le patch jusqu’à ce qu’il soit collé.

Le temps qu’il faut pour que le patch de fer colle dépend de la hauteur de la chaleur ainsi que du tissu du sac à dos.

2. Essayez la broderie

Michels



Vous avez probablement déjà vu des sacs à dos brodés avec des motifs sympas dessus. Et, si vous avez un talent pour la broderie, vous pouvez obtenir un joli design sur un sac à dos en un rien de temps.

Pour cette méthode, vous avez besoin au niveau fondamental d’un modèle que vous suivrez. Ensuite, à l’aide d’un stylo à tissu, vous dessinerez votre dessin. Ensuite, vous rassemblerez vos matériaux – aiguille, fil à broder et ciseaux.

Lorsque vous travaillez sur votre sac à dos, tenez-le tendu pour que tout reste stable. Sinon, votre conception peut ne pas sortir comme prévu. En utilisant l’épaisseur et la couleur de fil souhaitées, vous commencerez à coudre votre motif. En règle générale, vous partez du centre de la conception car vous pouvez l’ajuster au fur et à mesure, et une fois que vous avez terminé, il vous suffit de nouer votre conception et de couper les extrémités libres avec des ciseaux.

3. Soyez créatif avec la peinture

Michels



Pour les personnes qui recherchent un moyen simple de transformer un sac à dos uni en un chef-d’œuvre abstrait ou graphique, la peinture est la solution. Tout ce dont vous avez besoin est de la peinture acrylique ou textile, un apprêt (facultatif), un crayon de couleur (la couleur dépend de la couleur du sac à dos), des pinceaux, de l’eau et votre dessin.

À l’aide du crayon de couleur, vous allez esquisser le dessin de votre choix, puis suivre avec un apprêt. Faire cela avant d’appliquer votre peinture fera adhérer la peinture à la surface et lui donnera également un aspect propre lorsque tout sèche.

À partir de là, vous peignez essentiellement par numéros. Quelle que soit la couleur dont vous avez besoin, il vous suffit de la peindre et de la laisser sécher. Si vous avez beaucoup de créativité, cette méthode vous apportera le plus de variété, notamment parce que vous pouvez peindre sur d’anciens motifs.

Si vous utilisez de la peinture en aérosol, assurez-vous d’utiliser une toile de peintre pour protéger les surfaces environnantes. Et vous pouvez utiliser de la peinture textile en aérosol (si vous le souhaitez) car c’est plus facile à gérer pour vos enfants. Une fois votre dessin terminé, il ne vous reste plus qu’à le laisser sécher.

4. Restez simple avec des marqueurs de tissu

Michels



Tout comme vous le feriez si vous peigniez votre sac à dos, avec cette méthode, vous voudrez esquisser votre dessin. Mais, il y a beaucoup moins d’étapes avec l’utilisation de marqueurs de tissu. Tout ce dont vous avez besoin est un sac à dos en tissu propre (de préférence de couleur claire) et des marqueurs en tissu.

Selon votre niveau de compétence, vous voudrez peut-être dessiner le motif de votre sac à dos avec un crayon avant de plonger et de commencer à dessiner avec un marqueur. Mais si vous savez déjà ce que vous faites, vous pouvez simplement dessiner votre dessin avec les marqueurs de tissu et le remplir comme bon vous semble.

Bien que cette méthode soit plus simple, elle ne sera pas aussi élégante que la peinture. Mais ce sera toujours unique, et les jeunes enfants pourront gérer eux-mêmes la conception et la décoration.