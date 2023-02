4 façons d’utiliser les betteraves pour maximiser les performances physiques

La betterave est l’un des légumes les plus sous-estimés. Lorsque nous pensons aux aliments pour une performance physique optimale, il est fort probable que la viande, les flocons d’avoine et les œufs soient les premiers à nous venir à l’esprit. Cependant, les betteraves ont également de multiples avantages pour la santé, tels que la réduction de l’hypertension artérielle, réduire l’inflammation et fournir des charges de nutriments, de vitamines et de minéraux essentiels.

Les betteraves sont devenues populaires parmi les athlètes d’endurance à la recherche d’un coup de pouce supplémentaire pour leurs performances. La recherche a montré que les légumes comme les betteraves avec des nitrates peuvent augmenter le flux sanguin et améliorer l’efficacité de l’endurance cardiorespiratoire. Les nitrates se décomposent en oxyde nitrique, augmentant la fonction des mitochondries — qui est connu pour alimenter l’énergie des cellules. Les athlètes d’endurance veulent que ces avantages utilisent l’oxygène plus efficacement pendant leur sport, ce qui les amène à être plus vite sans s’épuiser aussi vite.

Si vous participez à des triathlons, des marathons ou d’autres activités de longue distance, les betteraves peuvent améliorer votre capacité à performer et peuvent même vous rapporter un nouveau record personnel. Les betteraves peuvent également être bénéfiques pour les amateurs de fitness qui aiment les activités qui les obligent à être dans leur meilleure forme aérobie.

Pour voir si le battage médiatique était réel, j’ai ajouté régulièrement des betteraves à mon alimentation lors de mes entraînements pour quelques courses de longue distance. J’ai trouvé qu’ils m’aidaient à mieux performer. Je me suis senti plus énergique sur la majeure partie de la distance et je ne me suis pas fatigué aussi rapidement que par le passé.

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes de mes façons d’inclure plus de betteraves dans votre alimentation.

Jus de betterave



Boire du jus de betterave avant l’activité physique est recommandé pour que les athlètes en récoltent les bénéfices. Il vaut mieux boire au moins deux tasses de jus entre deux à trois heures avant de faire de l’exercice, car les niveaux de nitrate dans le sang sont alors optimaux. Vous pouvez faire du jus de betterave à la maison avec un presse-agrumes ou vous pouvez acheter une bouteille de jus de betterave dans votre supermarché local ou dans un magasin de suppléments. Si vous décidez d’acheter une bouteille au magasin, assurez-vous de mesurer environ 16 onces (ou deux tasses) avant l’activité. Assurez-vous de regarder la liste des ingrédients pour vous assurer qu’il n’y a pas de sucre ajouté.

Smoothie à la betterave



Si vous n’êtes pas un fan du goût terreux des betteraves, vous pouvez essayer l’une de mes façons préférées de les avoir – dans un smoothie. Parce que les betteraves sont un légume-racine, vous devriez normalement les faire bouillir pour les ramollir, mais un raccourci facile consiste à les acheter précuites ou congelées. Lors de l’entraînement pour le semi-marathon de New York l’année dernière, mon smoothie à la betterave a été inspiré par le Smoothie Can’t Beet Me par la marathonienne et olympienne Shalane Flanagan. Non seulement c’est une façon nourrissante d’avoir des betteraves, mais c’est aussi plein de saveur d’autres fruits et de beurre d’amande. Si cette recette n’est pas votre tasse de thé, vous pouvez faire preuve de créativité avec vos fusions de smoothies tant que vous avez une portion de betteraves mélangées.

Poudre de betterave

Une autre façon d’obtenir votre portion de betteraves sans avoir à acheter le légume lui-même est de le consommer sous forme de poudre. La poudre de betterave est du jus de betterave déshydraté, vous bénéficierez donc des mêmes avantages. La poudre de betterave peut être trouvée dans votre magasin de suppléments local et se présente généralement dans un récipient, semblable à la poudre de protéines. Vous pouvez le mélanger dans de l’eau, des smoothies, des soupes ou utiliser d’autres méthodes qui dissolvent facilement la poudre. Étant donné que la poudre de betterave est un complément, il est utile de rechercher une marque testée par un tiers pour vous assurer que vous obtenez le produit réel et non un article rempli d’additifs.

Betteraves rôties



Si vous êtes amateur de betteraves et que vous voulez vous assurer d’avoir suffisamment de fibres, vous pouvez aussi les faire rôtir. Les betteraves rôties sont un moyen facile d’obtenir une portion en accompagnement d’un repas ou dans une salade. Une étude a même révélé que les coureurs qui mangeaient une portion de 200 grammes ou 7 onces de betteraves menant à un 5K avait un temps d’exécution plus rapide, en particulier pendant le dernier kilomètre.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.