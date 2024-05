4 façons dont les sceptiques face aux vaccins vous induisent en erreur sur la rougeole et plus encore

La rougeole est en augmentation aux États-Unis. Jusqu’à présent cette année, le nombre de cas est environ 17 fois ce que c’étaiten moyenne, au cours de la même période au cours de chacune des quatre années précédentes, selon les Centers for Disease Control and Prevention. La moitié des personnes infectées — principalement des enfants — ont été hospitalisés.

La situation va empirer, en grande partie parce qu’un nombre croissant de parents décident de ne pas emmener leurs enfants vacciné contre la rougeole ainsi que des maladies comme polio et la coqueluche. Les personnes non vaccinées, ou celles dont le statut vaccinal est inconnu, représentent 80 % des cas de rougeole cette année. De nombreux parents ont été influencés par un flot de désinformations diffusées par des politiciens, des animateurs de podcasts et des personnalités influentes de la télévision et des médias sociaux. Ces personnalités répètent des notions vieilles de plusieurs décennies qui érodent la confiance dans la science établie qui soutient les vaccins de routine chez les enfants. KFF Health News a examiné la rhétorique et explique pourquoi elle est erronée

Le trope sans problème

Une distorsion courante est que les vaccins ne sont pas nécessaires parce que les maladies qu’ils préviennent sont pas très dangereux, ou trop rare pour être préoccupant. Les cyniques accusent les responsables de la santé publique et les médias de semer la peur au sujet de la rougeole, alors même que 19 États signalent des cas.

Par exemple, un article publié sur le site Web du Centre national d’information sur les vaccins – une source régulière de désinformation sur les vaccins – affirmait que la résurgence des inquiétudes concernant la maladie « est un battage médiatique du type « le ciel nous tombe » ». Il a ensuite qualifié la rougeole, les oreillons, la varicelle et la grippe de « politiquement incorrects à contracter ».

La rougeole tue grossièrement 2 sur 1 000 enfants infectés, selon le CDC. Si cela semble être un risque supportable, il convient de souligner qu’une proportion beaucoup plus importante d’enfants atteints de rougeole nécessiteront une hospitalisation pour pneumonie et autres complications graves. Pour 10 cas de rougeole, un enfant atteint de la maladie développe une otite pouvant entraîner une perte auditive permanente. Un autre effet étrange est que la rougeole le virus peut détruire l’immunité existante d’une personne, ce qui signifie qu’elle aura plus de mal à se remettre de la grippe et d’autres maladies courantes.

Les vaccins contre la rougeole ont évité la mort d’environ 94 millions de personnes, principalement des enfants, au cours des 50 dernières années, selon un rapport. Analyse d’avril dirigé par l’Organisation mondiale de la santé. Avec la vaccination contre la polio et d’autres maladies, les vaccins ont sauvé environ 154 millions de vies dans le monde.

Certains sceptiques soutiennent que les maladies évitables par la vaccination ne constituent plus une menace parce qu’elles sont devenues relativement rares aux États-Unis (Vrai – en raison de la vaccination.) Ce raisonnement a conduit le chirurgien général de Floride, Joseph Ladapo, à dire aux parents qu’ils pouvaient envoyer leurs enfants non vaccinés. enfants à l’école au milieu d’une épidémie de rougeole en février. « En regardant les gros titres, on aurait l’impression que le ciel nous tombe sur la tête » Ladapo a dit dans un journal télévisé de News Nation. « Il y a beaucoup d’immunité. »

À mesure que cette attitude laxiste persuade les parents de refuser la vaccination, l’immunité protectrice du groupe diminuera et les épidémies prendront de l’ampleur et seront plus rapides. Une épidémie rapide de rougeole a frappé une population sous-vaccinée aux Samoa en 2019, tuant 83 personnes en quatre mois. Un manque chronique de vaccination contre la rougeole en République démocratique du Congo a entraîné plus de 5 600 personnes meurent de la maladie lors d’épidémies massives l’année dernière.

Le trope « on ne sait jamais »

Depuis les premiers jours des vaccins, une partie du public les considère comme mauvais parce qu’ils ne sont pas naturels, comparés à l’abondance d’infections et de fléaux de la nature. Le « mauvais » a été redéfini au fil des décennies. Dans les années 1800, les sceptiques face aux vaccins affirmaient que les vaccins contre la variole faisaient pousser des cornes et se comportaient comme des bêtes. Plus récemment, ils accusent les vaccins de maladies allant de trouble de déficit de l’attention/hyperactivité à l’autisme à une perturbation du système immunitaire. Les études ne confirment pas ces affirmations. Cependant, les sceptiques affirment que leurs affirmations restent valables parce que les vaccins n’ont pas été suffisamment testés.

En fait, les vaccins font partie des interventions médicales les plus étudiées. Au cours du siècle dernier, des études et des essais cliniques massifs ont testé les vaccins pendant leur développement et après leur utilisation généralisée. Plus de 12 000 personnes ont participé essais cliniques du vaccin le plus récent approuvé pour prévenir la rougeole, les oreillons et la rubéole. Des chiffres aussi élevés permettent aux chercheurs de détecter des risques rares, qui constituent une préoccupation majeure car les vaccins sont administrés à des millions de personnes en bonne santé.

Pour évaluer les risques à long terme, les chercheurs examinent des quantités de données à la recherche de signaux de préjudice. Par exemple, un groupe danois analysé une base de données de plus de 657 000 enfants et a constaté que ceux qui avaient été vaccinés contre la rougeole lorsqu’ils étaient bébés n’étaient pas plus susceptibles de recevoir un diagnostic d’autisme plus tard que ceux qui n’étaient pas vaccinés. Dans une autre étude, les chercheurs ont analysé les dossiers de 805 000 enfants nés entre 1990 et 2001 et n’ont trouvé aucune preuve étayant l’inquiétude selon laquelle plusieurs vaccinations pourraient altérer le système immunitaire des enfants.

Néanmoins, les gens qui poussent la désinformation sur les vaccins, comme le candidat Robert F. Kennedy Jr., rejettent des études massives et scientifiquement vérifiées. Par exemple, Kennedy soutient que les essais cliniques de nouveaux vaccins ne sont pas fiables parce que les enfants vaccinés ne sont pas comparés à un groupe placebo qui reçoit une solution saline ou une autre substance sans effet. Au lieu de cela, de nombreux essais modernes comparent les vaccins mis à jour avec les vaccins plus anciens. En effet, il est contraire à l’éthique de mettre en danger les enfants en leur administrant un faux vaccin alors que l’effet protecteur de la vaccination est connu. Dans un Essai clinique des années 1950 des vaccins contre la polio, 16 enfants du groupe placebo sont morts de la polio et 34 ont été paralysés, a déclaré Paul Offit, directeur du Vaccine Education Center de l’hôpital pour enfants de Philadelphie et auteur de un livre sur le premier vaccin contre la polio.

Le trope trop trop tôt

Plusieurs livres à succès sur les vaccins sur Amazon promeuvent l’idée risquée selon laquelle les parents devraient ignorer ou retarder les vaccins de leurs enfants. « Tous les vaccins prévus au calendrier du CDC peuvent ne pas convenir à tous les enfants à tout moment », écrit Paul Thomas dans son livre à succès « The Vaccine-Friendly Plan ». Il étaye cette conviction en affirmant que les enfants qui ont suivi « mon protocole sont parmi les plus sains au monde ».

Depuis la publication du livre, la licence médicale de Thomas a été temporairement suspendue dans l’Oregon et à Washington. Le Conseil médical de l’Oregon a documenté comment Thomas a persuadé les parents de sauter les vaccins recommandés par le CDC, et a rapporté qu’il avait « réduit aux larmes » une mère qui n’était pas d’accord. Plusieurs enfants dont il avait la garde ont contracté la coqueluche et le rotavirus, des maladies facilement prévenues par les vaccins, a écrit le comité. Thomas a recommandé des suppléments d’huile de poisson et de l’homéopathie à un enfant non vacciné présentant une profonde lacération du cuir chevelu, plutôt qu’un vaccin d’urgence contre le tétanos. Le garçon a développé un tétanos grave et a été hospitalisé pendant près de deux mois, où il a dû être intubé, trachéotomie et sonde d’alimentation pour survivre.

Le calendrier de vaccination recommandé par le CDC a été adapté pour protéger les enfants dans les moments les plus vulnérables de leur vie et minimiser les effets secondaires. Le vaccin combiné contre la rougeole, les oreillons et la rubéole n’est pas administré pendant la première année de la vie d’un bébé, car les anticorps transmis temporairement par la mère peuvent interférer avec la réponse immunitaire. Et comme certains bébés ne génèrent pas de réponse forte à cette première dose, le CDC recommande une deuxième dose au moment où l’enfant entre à la maternelle, car la rougeole et d’autres virus se propagent rapidement en groupe.

Retarder les doses de ROR beaucoup plus longtemps peut être imprudent car les données suggèrent que les enfants vaccinés à 10 ans ou plus ont un risque plus élevé de réactions indésirables, telles que des convulsions ou de la fatigue.

Une douzaine d’autres vaccins ont des délais discrets, avec des fenêtres qui se chevauchent pour une meilleure réponse. Des études ont montré que les vaccins ROR peuvent être administrés de manière sûre et efficace en association avec d’autres vaccins.

Trope « Ils ne veulent pas que vous le sachiez »

Kennedy compare le chirurgien général de Floride à Galilée dans l’introduction du nouveau livre de Ladapo sur le dépassement de la peur en matière de santé publique. Tout comme l’Inquisition catholique romaine a puni le célèbre astronome pour avoir promu des théories sur l’univers, Kennedy suggère que les institutions scientifiques oppriment les voix dissidentes sur les vaccins pour des raisons néfastes.

« La persécution des scientifiques et des médecins qui osent défier les orthodoxies contemporaines n’est pas un phénomène nouveau », écrit Kennedy. Son colistier, avocat Nicole Shanahana fait campagne sur l’idée que les conversations sur les méfaits des vaccins sont censurées et que le CDC et d’autres agences fédérales cachent des données en raison de l’influence des entreprises.

Les affirmations telles que « ils ne veulent pas que vous le sachiez » ne sont pas nouvelles parmi les anti-vaccins, même si le mouvement a depuis longtemps une voix démesurée. Le podcast le plus écouté aux États-Unis, « The Joe Rogan Experience », présente régulièrement des invités qui remettent en question le consensus scientifique. L’année dernière, dans l’émission, Kennedy a répété l’affirmation démystifiée selon laquelle les vaccins causent l’autisme.

Loin d’ignorer cette préoccupation, les épidémiologistes l’ont prise au sérieux. Ils ont mené plus de une douzaine d’études à la recherche d’un lien entre les vaccins et l’autisme, et n’en a trouvé aucun à plusieurs reprises. « Nous avons définitivement réfuté la théorie selon laquelle les vaccins sont liés à l’autisme », a déclaré Gideon Meyerowitz-Katz, épidémiologiste à l’Université de Wollongong en Australie. « Ainsi, les établissements de santé publique ont tendance à mettre rapidement fin à ces conversations. »

Les agences fédérales sont transparentes sur les convulsions, les douleurs au bras et les autres réactions que les vaccins peuvent provoquer. Et le gouvernement a un programme pour compenser les personnes dont il est scientifiquement établi que les blessures en résultent. Environ 1 à 3,5 doses sur un million de vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole peuvent provoquer une réaction allergique potentiellement mortelle ; On estime que le risque de décès par la foudre au cours de la vie d’une personne est jusqu’à quatre fois plus élevé.

« La chose la plus convaincante que je puisse dire, c’est que ma fille a tous ses vaccins et que tous les pédiatres et responsables de la santé publique que je connais ont vacciné leurs enfants », a déclaré Meyerowitz-Katz. « Personne ne ferait cela s’il pensait qu’il y avait des risques sérieux. »

Actualités KFF Santé est une salle de rédaction nationale qui produit un journalisme approfondi sur les questions de santé et constitue l’un des principaux programmes opérationnels de KFF — la source indépendante de recherche, de sondages et de journalisme sur les politiques de santé.