Mais il n’est pas toujours possible d’utiliser les HSA de cette façon, en particulier pour les revenus faibles et moyens qui ne sont peut-être pas en mesure d’assumer ces dépenses. Les HSA sont généralement associés à des plans de santé à franchise élevée qui, selon le plan, pourraient générer de grosses factures de soins médicaux.

La couverture COBRA permet généralement aux consommateurs de conserver les mêmes prestataires de soins de santé, mais la couverture est souvent coûteuse.

Lorsqu’ils sont employés, les travailleurs ne paient généralement qu’une partie de la prime totale, le reste étant subventionné par leur employeur. Cependant, avec la couverture COBRA, les particuliers peuvent devoir payer la totalité de la prime, jusqu’à 102% du coût pour le régime.

La prime moyenne totale pour une couverture individuelle dans le cadre d’un régime professionnel en 2023 est de 703 $ par mois, ou 8 435 $ par an, selon à KFF, un fournisseur de données de santé à but non lucratif. Pour les familles, c’est 1 997 $ par mois, soit 23 968 $ par an.