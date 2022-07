4 façons dont les Américains reçoivent encore des pilules abortives

Interdire l’avortement n’en élimine pas la nécessité.

En juin, la Cour suprême a annulé la décision historique de 1973 Roe contre Wade – éliminant le droit fédéral à l’avortement et donnant à chaque État le pouvoir de décider si l’avortement y est légal. En juillet, de nombreux États ont déjà interdit l’avortement, et d’autres suivront bientôt. Mais restreindre fortement ou interdire l’avortement n’en élimine pas la nécessité. Et les soins d’avortement sont un peu différents de ce qu’ils étaient en 1973.

Plus de 50 % des avortements légaux aux États-Unis sont désormais pratiqués au début de la grossesse avec l’utilisation d’un régime à deux médicaments connu sous le nom de « pilule abortive » ou « avortement médicamenteux ». La plupart des gens peuvent prendre leurs médicaments dans l’intimité de leur propre maison. Et en décembre 2021, la Food and Drug Administration a autorisé de manière permanente l’expédition des pilules par la poste.

Même les États les plus restrictifs ont eu du mal à empêcher l’envoi discret des pilules au domicile des patients. Alors que les médecins qui vivent dans des États où l’avortement est interdit ne peuvent pas prescrire les pilules à cette fin, les habitants de ces États trouvent des moyens de les obtenir à l’aide de sites Web comme PlanCPills.

La vidéo ci-dessus décrit certains des chemins qu’ils empruntent pour obtenir les soins dont ils ont besoin dans un post-Chevreuil Amérique.

La hotline fausse couche et avortement peut mettre en relation les gens avec des médecins par téléphone ou par SMS. Si/Quand/Comment peut fournir des conseils juridiques. Ils ont également une ligne d’assistance juridique en matière de procréation. Plus d’informations peuvent être trouvées dans les ressources mentionnées dans la vidéo, comme Aid Access, Hey Jane et Just the Pill.

