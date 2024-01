4 façons dont la forme physique est la clé d’un vieillissement en bonne santé et comment commencer

Le vieillissement est une étape inévitable de la vie, déclenchant divers changements qui ont un impact sur notre santé, tant physique que mentale. Même si faire de l’exercice à partir de la cinquantaine peut sembler difficile, la forme physique est un outil puissant pour combattre ou contrecarrer certains de ces changements indésirables.

Des muscles aux os en passant par la fonction cognitive, le système immunitaire et la longévité globale, vous pouvez constater de vastes améliorations de votre santé avec juste un peu d’exercice par jour. Et le meilleur, c’est qu’il n’est jamais trop tard pour commencer.

Voici comment la forme physique peut améliorer votre santé en vieillissant.

Des muscles et des os plus forts



Qu’il s’agisse de soulever des courses ou de monter des escaliers, de nombreuses activités nécessitent des os et des muscles solides. Le vieillissement entraîne généralement une perte de masse musculaire et de densité osseuse, ce qui rend souvent difficile le maintien d’un mode de vie actif et indépendant. Faire de l’exercice régulièrement peut aider à prévenir ces effets secondaires courants du vieillissement, en permettant de prendre plus facilement soin de soi à un âge avancé tout en réduisant le risque de blessures comme les chutes.

Temps ont rapporté que l’entraînement en résistance est l’une des méthodes les plus efficaces pour atténuer, voire inverser, le déclin musculaire lié à l’âge, car il développe et préserve la force et la puissance musculaires essentielles aux tâches. Les chercheurs ont découvert des avantages même chez les patients d’environ 80 ans qui utilisent des appareils de mobilité tels que des cannes.

Et lorsqu’il s’agit de vos os, les exercices de mise en charge encouragent maintien de la densité osseuseprévenez l’ostéoporose et réduisez votre risque de fractures, par Santé de Harvard. Toute activité physique qui nécessite que vos os supportent votre poids est considérée comme un exercice de mise en charge, y compris la marche ou l’entraînement en force.

Un cerveau en meilleure santé

Un cerveau sain est essentiel à la vie quotidienne. Les tâches de base comme se brosser les dents et se laver les mains, ainsi que les activités complexes comme conduire et prendre des décisions, nécessitent un cerveau fonctionnel.

Le vieillissement affecte la mémoire, l’attention, la pensée et d’autres types de fonctions cognitives, appelées déclin cognitif lié à l’âge. L’exercice physique apparaît comme un allié puissant contre ce déclin, réduire le risque de maladies comme la maladie d’Alzheimer et améliorer la fonction cognitive. Le Conseil national sur le vieillissement rapporte que le vieillissement cérébral peut être ralenti de 10 ans grâce à un exercice intense ou modéré.

Adamkaz/Getty Images

Un système immunitaire plus robuste

Le système immunitaire protège le corps des envahisseurs nuisibles tels que les virus, les bactéries et les parasites. Grâce à un réseau de cellules, de tissus et d’organes, il reconnaît et élimine ces menaces. Cela maintient un équilibre pour la santé et la protection globales.

On s’attend à ce que votre système immunitaire décline avec l’âge, rendant le corps plus vulnérable aux infections et réduisant l’efficacité des vaccinations. C’est là que l’exercice peut aider.

UN Étude de l’Université de Birmingham a comparé le système immunitaire d’un groupe de cyclistes âgés de 57 à 80 ans à celui d’individus plus jeunes et a constaté que le système immunitaire des cyclistes ne présentait pas de signes de vieillissement. Leurs thymus produisent des cellules T (qui se défendent contre la maladie) à un rythme comparable à celui des individus plus jeunes, ce qui indique un système immunitaire plus robuste. Ceci est cohérent avec Recherche précédente.

Longue vie

Activité physique réduit la probabilité de diverses maladies comme les maladies cardiaques, le diabète de type 2 et certains types de cancer – qui font partie des causes de décès les plus courantes aux Etats-Unis. La pratique d’une activité physique est une mesure préventive efficace pour réduire le risque de ces affections, dont certaines deviennent également plus courantes avec l’âge.

Les études indiquent systématiquement que l’exercice régulier réduit la mortalité globale et prolonge la durée de vie, y compris un grande étude de recherche par l’American Heart Association qui a constaté que les personnes qui font de l’exercice entre deux et quatre fois la quantité recommandée présentent le risque de mortalité le plus faible. Cependant, ceux qui s’entraînaient moins (en respectant les directives plutôt qu’en les dépassant) présentaient également des taux de mortalité plus faibles.

Une autre chose à considérer est la longueur de vos télomères, qui sont les coiffes des brins d’ADN qui se raccourcissent avec le temps et sont un marqueur de l’âge biologique. Recherche de Université Brigham Young ont montré qu’être « très actif » est associé à des télomères plus longs, avec une réduction de neuf ans de l’âge biologique chez les personnes très actives par rapport aux personnes sédentaires.

Maskot/Getty Images

Il n’est jamais trop tard pour commencer

Ne laissez pas votre âge vous empêcher de donner la priorité à la forme physique. Même si vous commencez aujourd’hui, devenir actif peut améliorer considérablement votre santé, à la fois aujourd’hui et à mesure que vous vieillissez.

Si vous avez 65 ans ou plus, le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes recommande au moins 150 minutes par semaine d’activité d’intensité modérée, ainsi que deux jours d’activités de renforcement musculaire et quelques activités d’équilibrage. Mais n’importe quel niveau d’activité vaut mieux que rien. Un point de départ sûr si vous êtes débutant est de faire une courte marche rapide quotidiennement.

Gardez à l’esprit que vous souhaitez adapter votre programme d’entraînement à votre niveau de capacité actuel. Et si vous souffrez d’une maladie existante comme l’arthrite ou l’hypertension artérielle qui pourrait avoir un impact sur votre capacité à faire de l’exercice, consultez votre médecin pour trouver une routine qui vous convient.

Autres clés pour vieillir en bonne santé

L’exercice joue un rôle essentiel dans le vieillissement en bonne santé. Cependant, au-delà de l’exercice, de nombreux facteurs influencent la façon dont nous vieillissons. Si vous souhaitez vieillir en bonne santé, réfléchissez aux changements qui peuvent être apportés à votre mode de vie et à vos habitudes. Par exemple, le Institut national sur le vieillissement vous suggère d’éviter de fumer ou de boire beaucoup, de maintenir une alimentation équilibrée et nutritive, de dormir suffisamment et d’entretenir des relations significatives avec vos amis et votre famille.