Même si vous ne possédez pas le dernier et le meilleur smartphone, les outils pour votre photographie peuvent aller au-delà des plus couramment utilisés comme les modes portrait et faible éclairage. Avec un système d’exploitation raisonnablement à jour, vous pouvez avoir des sessions photo activées par la voix, créer des images grand écran, enregistrer des vidéos à différentes vitesses de lecture et rechercher visuellement sur Internet.

L’ensemble de fonctionnalités exact dépend du logiciel de l’appareil photo que vous utilisez ainsi que du matériel de votre téléphone. Voici un bref aperçu des choses que vous pouvez faire avec les applications par défaut comme Appareil photo Google pour Android et Apple Application appareil photo pour le système iOS sur ses iPhones.

Obtenez de l’aide mains libres

L’assistant virtuel de votre téléphone peut gérer une partie de votre travail de caméra pour obtenir rapidement la photo. Par exemple, avec le Assistant Google, dites simplement «OK, Google, prends une photo» ou «OK, Google, prends un selfie» – et Google Camera apparaît, affiche un compte à rebours et prend la photo. Vous pouvez également demander à l’Assistant de partager les photos, de commencer à enregistrer une vidéo et d’en faire plus. L’Assistant Google est disponible pour Android et iOS.