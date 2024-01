4 façons de surmonter la tristesse saisonnière grâce à l’activité physique

Note de l’éditeur: Dana Santas, connue sous le nom de «Créateur de mobilité“, est un spécialiste certifié de la force et du conditionnement physique et un coach corps-esprit dans le sport professionnel, et est l’auteur du livre ” Solutions pratiques pour le soulagement des maux de dos “.





Les journées d’hiver plus courtes et plus sombres présentent un défi de santé mentale pour de nombreuses personnes. Pour certains, le changement saisonnier peut conduire à un état cliniquement dépressif, appelé à juste titre trouble affectif saisonnier, ou TRISTE. Les symptômes comprennent une faible énergie, un manque de motivation, un sommeil perturbé et un sentiment de désespoir.

Que vous souffriez de TAS ou que vous cherchiez de manière proactive à éviter la dépression, avec un petit effort physique, vous pouvez exploiter la capacité naturelle de votre corps à améliorer votre santé mentale pendant les jours les plus sombres de la saison.

Ce n’est un secret pour personne : une activité physique régulière est bonne pour le corps, car elle réduit le risque de développer des problèmes et des maladies débilitants comme l’hypertension artérielle, les maladies cardiaques, le diabète et certains types de cancer. Mais bouger son corps offre également de profonds avantages en termes de réduction du stress, de l’anxiété et de la dépression.

Mieux encore, il faut moins d’efforts que vous ne le pensez pour bénéficier des bienfaits mentaux. La marche rapide et d’autres activités modérées peuvent favoriser la santé psychologique ainsi que des entraînements plus rigoureux, selon le Association Américaine de Psychologie.

Ci-dessous, j’ai décrit quatre façons scientifiques de devenir plus actif pour améliorer votre santé mentale et atténuer le blues hivernal.

Remarque importante : si vous souffrez de symptômes de TAS, parlez-en à votre médecin pour obtenir des conseils de traitement et pour exclure tout autre problème médical pouvant provoquer des symptômes similaires. Consultez votre médecin avant de commencer toute nouvelle forme d’exercice.

Lorsque vous vous sentez déprimé, l’idée de faire de l’exercice peut sembler écrasante, mais le simple fait de mettre un pied devant l’autre peut vous aider à surmonter le blues saisonnier. La marche est l’un des exercices aérobiques les plus accessibles et les plus bénéfiques que vous puissiez faire. Avec une paire de chaussures de marche qui vous soutiennent et un peu attention à la forme correctevous pouvez commencer à vous sentir mieux dans votre corps et votre esprit.

Ne laissez pas le temps hivernal entraver votre capacité à vous promener. Montez sur un tapis roulant, si vous en avez accès, ou faites des tours à l’intérieur de votre centre commercial local. De nombreux centres commerciaux ouvrent leurs portes plus tôt pour permettre aux promeneurs d’entrer avant l’ouverture des magasins.

Sollina Images/Tetra images RF/Getty Images Marcher dehors peut améliorer votre santé mentale, selon une étude. Si le temps est défavorable, rentrez à l’intérieur et faites des tours dans un centre commercial local.

N’importe quelle quantité de marche quotidienne sera utile, alors ne vous attardez pas sur la quantité ou la fréquence à laquelle vous devriez marcher au départ. Réunion les lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé de 2,5 heures d’exercice modéré par semaine procure un maximum de bienfaits globaux pour la santé physique et mentale, mais études ont montré que même des doses relativement faibles d’activité offrent des avantages significatifs pour la santé mentale. Commencez simplement par faire ce premier pas, sachant que vous allez dans la bonne direction.

Aller à la salle de sport n’est pas la seule façon de faire de l’exercice. Pensez à certaines des activités que vous aimez pendant votre temps libre et que vous n’aviez peut-être pas considérées auparavant comme de l’exercice.

Toute activité qui vous fait rester debout et bouger constitue une activité physique. Vous aimez le bowling, la danse ou encore le lancer de hache ? Fixez une date hebdomadaire pour profiter régulièrement de votre passe-temps actif. Juste une heure par semaine d’exercice pendant les loisirs, quelle qu’en soit l’intensité, réduit l’incidence de la dépression future, recherche a montré.

JLco – Julia Amaral/iStockphoto/Getty Images Les étirements quotidiens aident à prévenir les raideurs, à améliorer la flexibilité et à améliorer l’humeur.

Si vous n’avez aucun passe-temps actif, essayez-en de nouveaux. Inscrivez-vous à un cours de danse ou tout autre cours de conditionnement physique récréatif. Vous pouvez trouver des cours locaux et des groupes récréatifs en ligne via Facebook et des applications sociales communautaires telles que Meetup. Si vous êtes parent ou grand-parent, participez aux récréations avec les enfants. Que vous soyez dans le salon, dans le jardin ou sur l’aire de jeux, participez à la fête.

L’exercice aérobique n’est pas le seul moyen d’améliorer votre humeur. Lorsque vous cherchez un remontant, pensez à prendre des poids. L’entraînement en forceégalement appelé entraînement en résistance ou musculation, a été démontré dans de nombreuses études pour réduire considérablement les symptômes de la dépression.

Un 2018 étude, publié dans JAMA Psychiatry, a analysé 33 essais cliniques impliquant plus de 1 800 personnes pour évaluer les effets des exercices de résistance sur la dépression et a découvert que l’entraînement en force « réduisait considérablement les symptômes dépressifs » chez les participants. De plus, les auteurs de l’étude ont constaté que les bénéfices ne diminuaient pas, quel que soit l’état de santé, le volume total prescrit d’exercices de résistance ou les niveaux d’amélioration de la force.

Si vous débutez en musculation, il est important de sélectionnez le bon poids et commencez lentement. Pensez à essayer un entraînement avec un seul haltèreen se concentrant sur la combinaison d’une série d’exercices qui peuvent travaille tout ton corps.

Bougez votre corps sur votre tapis de yoga



Dérouler votre tapis de yoga peut vous donner un coup de pouce bien nécessaire lors des journées sombres d’hiver.

Historiquement, les pratiquants du yoga ont vanté ses propriétés améliorant l’humeur, et les recherches conviennent qu’il existe un lien prometteur entre faire du yoga et soulager la dépression.

Un essai clinique contrôlé randomisé en 2023 dirigés par des chercheurs du Massachusetts General Hospital, ont découvert que les adultes souffrant de dépression modérée à sévère qui participaient à des séances de yoga passionnées présentaient une réduction significativement plus importante de leurs symptômes dépressifs par rapport à ceux qui n’y participaient pas.

Les cours de yoga abondent dans les gymnases, les studios et les centres communautaires. Si vous ne pouvez ou ne voulez pas assister aux cours, vous pouvez facilement pratiquer le yoga à la maisonen suivant des routines simples disponibles en ligne.

Quelle que soit la forme d’exercice que vous choisissez, ajouter un peu plus d’activité physique à votre vie vous apportera des bienfaits notables sur l’humeur et vous aidera à surmonter la crise saisonnière.

