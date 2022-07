4 façons de soutenir ou d’améliorer votre santé intestinale

Vous pourriez être surpris d’apprendre que la santé intestinale est le dernier sujet à la mode sur TikTok. Sous des hashtags comme #guttok, #guthealth et #guthealing, les influenceurs et les utilisateurs quotidiens publient des milliers de vidéos, partageant des histoires sur leurs problèmes de santé intestinale et leurs remèdes. Et ils ont récolté un peu plus d’un milliard de vues. Comme pour tout ce qui monte en flèche sur TikTok, la popularité de la santé intestinale sur l’application peut être attribuée en partie à la facilité avec laquelle les créateurs de contenu peuvent produire des vidéos rapides et pertinentes sur des sujets tels que la façon de réduire les ballonnements ou de prévenir les symptômes du syndrome du côlon irritable. Un autre facteur est que, alors que les utilisateurs cherchent à être mieux informés sur leur santé sur l’application, ils recherchent également des solutions, et la communauté de la santé intestinale les propose.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur

Par exemple, cette année, un moyen plus propre et plus simple d’obtenir des informations sur la santé intestinale a été lancé par Thorne, une entreprise de bien-être axée sur la science qui soutient le vieillissement en bonne santé, et est devenu viral. Tester votre santé intestinale nécessite généralement de faire caca dans un seau ou sur un morceau de papier, puis de prélever un échantillon de vos propres selles dans un récipient pour l’expédier à un laboratoire. “Vous obtenez beaucoup d’informations en faisant ces tests de santé intestinale, mais un problème est que le processus de collecte n’est tout simplement pas la meilleure expérience”, déclare Nathan Price, directeur scientifique chez Thorne. Le célèbre test TikTok de Thorne offre une alternative : une lingette microbiome, qui est utilisée comme du papier toilette après être allé aux toilettes. Vous placez la lingette dans un récipient, vous l’envoyez et le tour est joué. “C’est comme ce que vous faites tous les jours”, déclare Price. “Nous avons juste pensé que c’était la façon la plus simple de penser que vous pouvez collecter un échantillon de microbiome.” La simplicité du test, ainsi que les étapes actionnables fournies avec les résultats, résonnent vraiment avec les créateurs et les abonnés sur TikTok. Mais la quantité d’informations, de conseils et de remèdes sur les réseaux sociaux peut être difficile à parcourir. Il y a tellement de choses qui vous attendent que vous ne pourrez peut-être pas distinguer les mythes des faits, ni même comprendre pourquoi la santé intestinale est si importante en premier lieu. Heureusement, nous avons parlé à un gastro-entérologue de ce qu’est exactement la santé intestinale, comment elle affecte d’autres parties de votre corps et comment vous pouvez l’améliorer. Voici ce qu’il avait à dire :

Qu’est-ce que la santé intestinale et pourquoi est-ce important ?

La santé intestinale est un terme utilisé pour décrire comment l’intestin interagit avec le reste du corps et la santé globale, y compris la façon dont vous digérez et absorbez les substances, selon une étude de 2011 en Médecine BMC. La clé de tout ce qui concerne la santé intestinale est le microbiome, selon Christopher Damman, gastro-entérologue au Digestive Health Center du University of Washington Medical Center et directeur médical et scientifique de Supergut. Vous pourriez considérer le microbiome comme le «tamagotchi de notre intestin», dit Damman. “Vous devez garder les tamagotchi heureux pour garder tout votre corps heureux”, dit Damman. Le microbiome est rempli de microbes, et il y a une raison très importante pour laquelle ils vivent dans votre intestin, dit Damman. Il vous encourage à considérer les microbes comme une usine de nutriments qui fabrique les choses dont votre corps a besoin, en utilisant la nourriture que nous mangeons. Beaucoup de ces nutriments ne sont pas présents dans les aliments eux-mêmes.

Vous devez garder le tamagotchi heureux pour garder tout votre corps heureux. Christophe Damman Gastro-entérologue, Digestive Health Center du University of Washington Medical Center

“Ils ne sont pas seulement là en tant que spectateurs innocents, mais ils conspirent en fait pour notre santé et nous conspirons pour leur santé. Nous avons une relation mutuelle avec eux”, dit-il. Voici certaines choses que vos microbes font pour votre corps, selon Damman : Produire des nutriments

Régulez votre système immunitaire

Protégez-vous des agents pathogènes Lorsque votre santé intestinale est déséquilibrée, cela peut également affecter le reste de votre corps, dit-il. Et ce ne sont pas toujours les suspects habituels comme la diarrhée, la constipation ou l’inconfort abdominal. “La peau peut être liée à la santé intestinale. Votre santé mentale, et la neuroinflammation en est la cause, peut être liée à la santé intestinale. La liste s’allonge encore et encore”, dit Damman, “Sommeil égal et humeur.” La recherche montre qu’il existe également des avantages pour la santé d’avoir un microbiome diversifié, qui peut être affecté par votre alimentation, dit-il. Des microbiomes uniques étaient associés à un vieillissement en bonne santé et à des taux de survie accrus, selon une étude de 2021 étude publié dans Nature Metabolism.

4 façons de soutenir ou d’améliorer votre santé intestinale