4 façons de simuler les effets de la prise d’Ozempic avec de la nourriture

Manger des aliments stimulant le GLP-1 peut simuler les effets de médicaments sur ordonnance comme Ozempic, Wegovy, … [+] Mounjaro et d’autres, conduisant à un meilleur contrôle de la glycémie chez les diabétiques et favorisant la perte de poids Getty Images

Les agonistes du peptide 1 de type glucagon (GLP-1) comme Ozempic, Mounjaro et Wegovy améliorent la santé métabolique et favorisent la perte de poids. Ils imitent l’action du GLP-1, une hormone endogène produite par les cellules L de l’intestin libérées lorsque vous mangez. Le GLP-1 augmente les niveaux d’insuline, réduit la production de sucre par le foie, ralentit la digestion et réduit l’appétit.

Voici ce que les fabricants de médicaments GLP-1 ne veulent pas que vous sachiez. Les aliments simples peuvent augmenter les niveaux de GLP-1 de votre corps pour une infime fraction du coût. Les médicaments GLP-1 sont également souvent nécessaires à long terme pour maintenir la perte de poids et ont des effets secondaires importants, notamment des nausées, de la diarrhée et une perte musculaire.

Voici quatre façons de booster le GLP-1 naturellement par l’alimentation et éviter les effets secondaires d’Ozempic et d’autres.

1. Augmenter la consommation de fibres solubles.

Les fibres solubles sont la version des fibres alimentaires qui sont solubles dans l’eau, forment une substance semblable à un gel dans votre intestin et ne sont pas absorbées. En passant dans le côlon, il est fermenté par les bactéries de votre ventre qui produisent acides gras à chaîne courte (SCFA) – comme le butyrate et autres. Les SCFA stimulent la production de GLP-1.

Les aliments riches en fibres solubles comprennent l’avoine (l’avoine entière ou coupée en acier est préférable), les haricots et les légumineuses (haricots noirs, pois chiches), les fruits (abricots, oranges, mangues) et les légumes (brocoli et choux de Bruxelles). Les fibres solubles réduisent également les maladies cardiaques, réduisent le cholestérol et améliorent le contrôle de la glycémie.

2. Mangez plus de protéines maigres, de préférence des protéines végétales.

Les protéines sont généralement le macronutriment le plus rassasiant. Ceci est dû en partie aux effets du GLP-1. Les produits de dégradation des protéines stimulent le GLP-1 en se liant aux récepteurs détectant le calcium sur les cellules L de l’intestin.

D’excellentes sources de protéines végétales comprennent les haricots, les edamames, les lentilles, les noix et les graines. Les sources animales comprennent les œufs, le poulet, le poisson et le bœuf. Selon le Dr Michael Gregor, auteur de Comment ne pas suivre un régimeles protéines végétales sont préféré car il est lié à la baisse risque de cancer que les protéines d’origine animale.

Les adultes devraient manger environ 0,8 gramme à 1 gramme de protéines par jour pour chaque kilogramme de poids corporel. L’apport doit être plus élevé, en particulier lors de la perte de poids.

3. Consommez plus de graisses saines.

Les graisses saines sont de puissants stimulateurs du GLP-1, notamment les graisses monoinsaturées (MUFA) et les graisses polyinsaturées (PUFA). Les bonnes sources d’AGMI sont l’huile d’olive et les avocats. Les aliments riches en AGPI comprennent les poissons gras (par exemple le saumon), les noix et le tofu. Dans un étude Parmi les personnes atteintes de diabète de type 2, la réponse au GLP-1 était plus élevée après un repas contenant de l’huile d’olive que du beurre, qui est riche en graisses saturées et moins sain que les AGMI ou les AGPI. Les graisses saines réduisent également le risque de maladie cardiaque, améliorent le cholestérol, réduisent l’inflammation et favorisent la santé intestinale.

4. Privilégiez les aliments riches en polyphénols.

Certains polyphénols peuvent augmenter le GLP-1 soit en provoquant directement une augmentation de la sécrétion des cellules L, soit indirectement par l’intermédiaire des bactéries intestinales. Les aliments riches en polyphénols comprennent les épinards, le thé vert, les pommes, le céleri, les asperges et les baies. Les polyphénols améliorent également les profils lipidiques, réduisent la tension artérielle et peuvent réduire la résistance à l’insuline et l’inflammation.

Manger plus d’aliments stimulant le GLP-1 peut simuler les actions d’Ozempic. L’inconvénient est qu’ils ne fonctionnent pas aussi rapidement. Pourtant, ils peuvent entraîner une perte de poids et un contrôle de la glycémie plus durables si leur consommation devient une habitude. Un autre avantage supplémentaire est qu’ils peuvent remplacer les aliments malsains, en particulier les aliments ultra-transformés (par exemple les biscuits, les gâteaux, les collations salées), qui raccourcissent la durée de vie.

En fin de compte, le «la nourriture comme médicament« Le mouvement prend de l’ampleur. C’est plus important que jamais puisque 90 % des Américains ne mangent pas suffisamment de fruits et de légumes, conformément aux directives alimentaires du gouvernement. De nombreuses maladies chroniques, notamment l’hypertension, le diabète et les troubles lipidiques, sont causées en partie par le Régime américain standard (SAD) et peut souvent être résolu en adoptant un régime alimentaire dans lequel les aliments stimulant le GLP-1 jouent un rôle central.