4 façons de profiter de vos dépenses de santé avant la fin de l’année

Les dépenses de santé peuvent souvent être imprévisibles et importunes.

Une fois que vous avez atteint la franchise de votre plan, vous pouvez ou non faire face à des quotes-parts ou à une coassurance – cela dépend du montant maximum de votre plan, qui peut être plus élevé. Mais dans tous les cas, tant que le service est éligible à la couverture, le coût serait inférieur à ce qu’il était avant que vous n’atteigniez votre franchise.

Les franchises peuvent varier considérablement selon les options d’assurance maladie et peuvent s’élever à des milliers de dollars, selon les spécificités du plan. La moyenne de 2021 parmi les régimes basés sur l’employeur était de 2 004 $ pour les particuliers et de 3 868 $ pour les familles, selon la Kaiser Family Foundation.

En savoir plus sur les finances personnelles : Les consommateurs réduisent leurs achats de cadeaux pour les fêtes Voici la facture fiscale pour le jackpot Powerball de 2,04 milliards de dollars Avantages et inconvénients de posséder une crypto dans votre plan 401(k)

Si vous devez utiliser l’argent avant le 31 décembre, vous pouvez le dépenser de plusieurs façons : rendez-vous chez le médecin et le dentiste, médicaments sur ordonnance et autres services de soins de santé tels que l’acupuncture et le traitement de la toxicomanie.

De plus, les médicaments en vente libre sont éligibles, tout comme les produits de soins menstruels et d’autres articles qui sont devenus pertinents dans la pandémie tels que les tests Covid à domicile, les masques et le désinfectant pour les mains.