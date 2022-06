4 façons d’aider un enfant à explorer son identité de genre

“Non binaire” est une catégorie plus large que les transgenres, en ce sens qu’une personne non binaire “peut s’identifier comme se sentant à la fois homme et femme, ou ni l’un ni l’autre”, a déclaré le Dr Anderson. Le terme “genderqueer” peut être utilisé de manière interchangeable avec non binaire, alors que les individus “genre fluide” ont une identité de genre qui “est un peu plus fluide, en ce sens qu’elle peut passer d’une catégorie à l’autre avec le temps”, a-t-elle déclaré.

Il est également important d’essayer d’utiliser le nom et les pronoms corrects d’une personne, a déclaré le Dr Anderson. Lorsque l’identité de genre d’une personne ne correspond pas à la façon dont elle est traitée par les autres, cela peut entraîner une détresse psychologique, a-t-elle ajouté. La recherche a montré que lorsque les jeunes transgenres ne sont pas en mesure d’utiliser le nom qu’ils ont choisi à la maison, à l’école, au travail ou avec des amis, ils sont plus susceptibles d’éprouver des symptômes de dépression, d’envisager le suicide et de tenter de se suicider.

Le Dr Anderson a reconnu qu’il peut être difficile d’utiliser les termes correctement et de manière cohérente, car leur sens ou leurs connotations peuvent changer et de nouveaux termes peuvent apparaître avec le temps. Ce qui est essentiel, dit-elle, c’est que les soignants essaient d’être ouverts aux concepts et font de leur mieux pour les comprendre à mesure qu’ils évoluent. Si vous vous trompez, reconnaissez votre erreur et excusez-vous, et essayez de faire mieux la prochaine fois, a déclaré le Dr Summers.

“Je pense que le langage spécifique est moins important que le sens clair de l’affirmation que vous communiquez avec lui”, a-t-il déclaré. “Ce qui est important pour votre enfant, c’est qu’il puisse voir que vous faites de votre mieux, même s’il y a des moments où vous n’y arrivez toujours pas parfaitement.”

Offrir de la curiosité plutôt que du jugement

Si un enfant n’aborde pas la question du genre, ne le forcez pas, a déclaré le Dr Summers. Mais s’ils veulent en discuter, répondez non pas avec jugement ou inquiétude immédiate, mais avec curiosité, a-t-il suggéré. Les parents et les autres adultes dans la vie des enfants devraient éviter de dire “tout ce qui pourrait faire en sorte que l’enfant se sente fermé, rejeté ou dangereux”, a-t-il déclaré.

Le Dr Anderson a suggéré de demander d’abord plus d’informations à l’enfant. Vous pourriez dire : “Quand pensez-vous que vous avez commencé à vous poser des questions à ce sujet ?” ou “Comment devrais-je en savoir plus?” dit-elle. “Préparez le terrain, quelle que soit la direction dans laquelle cela va, pour rester connecté et ne pas créer de lutte de pouvoir”, a-t-elle déclaré.