le COVID-19[feminine la pandémie est loin d’être terminée. Les chances d’attraper l’infection dans des endroits bondés comme les restaurants, les marchés et les gymnases sont encore extrêmement élevées. Cela peut poser un problème pour ceux qui souhaitent faire de l’exercice régulièrement dans les gymnases. Mais il existe de nombreux entraînements à haute intensité qui ne nécessitent aucun équipement et qui peuvent être effectués tout en restant à la maison. Voici quelques exercices d’escalier, qui sont un mélange de mouvements cardio et basés sur la force. Si vous avez une volée d’escaliers dans votre maison ou même dans votre immeuble, vous pouvez facilement faire cet entraînement quotidien pour tout le corps.

1. Sauts d’escalier

Tenez-vous droit avec vos pieds à distance des épaules sur la marche la plus basse et face au bas de l’escalier.

Pliez les genoux, abaissez vos hanches, resserrez vos muscles abdominaux et sautez de la marche avec les deux pieds.

Assurez-vous de plier les genoux lorsque vous atterrissez, car cela vous permettrait un atterrissage contrôlé. Vous pouvez également balancer vos bras d’arrière en avant tout en montant l’escalier pour l’équilibre.

Revenez maintenant à votre position de départ et répétez l’exercice 20 fois.

2. Fentes d’escalier

Pour cet exercice, tenez-vous droit au bas des escaliers tout en vous détournant des escaliers et en gardant vos pieds à distance des épaules.

Soulevez maintenant votre jambe gauche, déplacez-la vers l’arrière et posez-la sur une marche qui est 2-3 étapes ci-dessus, en fonction des dimensions.

Prenez une profonde inspiration et pliez les deux genoux pour abaisser votre corps. Pliez vos genoux de manière à ce que votre genou droit soit à 90 degrés par rapport au sol. Gardez votre dos droit

Maintenant, expirez et montez en position debout.

Faites cet exercice 5 à 10 fois avant de passer à la jambe droite et de recommencer.

3. Triceps d’escalier

Pour cet exercice, vous devez vous asseoir au bord de la deuxième ou de la troisième marche.

Gardez vos bras à vos côtés avec votre paume posée sur l’escalier à côté de vous.

Maintenant, appuyez sur vos paumes et soulevez vos fesses de la marche. Gardez vos bras tendus.

Une fois cela fait, allongez vos jambes de manière à ce que le talon de vos pieds repose sur le sol.

Maintenant, abaissez lentement vos hanches et votre torse en pliant vos coudes à 90 degrés. Attendez quelques secondes.

Redressez vos coudes pour revenir à la position de départ.

Effectuez cet exercice au moins 10 fois.

4. Pas du patineur

Tenez-vous au bas de l’escalier, face à l’escalier.

Levez votre pied gauche et placez-le à l’extrémité gauche de la deuxième marche.

Maintenant, levez votre jambe droite et amenez-la à l’extrême droite de la quatrième marche.

Continuez à monter les escaliers comme celui-ci tout en engageant votre cœur. Vous pouvez également réduire le nombre de marches à un au départ si vous n’êtes pas à l’aise ou si l’écart entre deux marches est important.

Balancez vos bras comme un patineur tout au long de l’exercice.

Une fois que vous avez atteint le sommet, redescendez et faites l’exercice une fois de plus.

