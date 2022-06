4 ex-officiers de la marine condamnés dans le procès pour corruption de “Fat Leonard”

SAN DIEGO (AP) – Quatre des cinq anciens officiers de la marine américaine ont été reconnus coupables mercredi de complot, de corruption et de fraude dans le cadre du scandale de corruption “Fat Leonard”.

Les cinq accusés étaient les derniers des 34 accusés à être jugés pour avoir été achetés par l’entrepreneur malaisien de la défense Leonard Francis, qui, selon les procureurs, leur a fourni des prostituées, des cigares cubains et des séjours gratuits à l’hôtel, entre autres.

Un jury fédéral a condamné d’anciens capitaines. David Newland, James Dolan et David Lausman et ancien Cmdr. Mario Herrera de complot en vue de commettre des pots-de-vin, de recevoir des pots-de-vin et de complot en vue de commettre une fraude par fil de services honnêtes, a annoncé le bureau du procureur américain.

Le jury est dans l’impasse et n’a rendu aucun verdict sur les accusations portées contre un cinquième accusé, l’ancien arrière-amiral Bruce Loveless.

L’affaire est centrée sur Francis, qui a admis en 2015 avoir offert 500 000 $ de pots-de-vin à des officiers de la marine. En échange, les officiers lui ont transmis des informations classifiées et sont même allés jusqu’à rediriger des navires militaires vers des ports lucratifs pour sa société d’entretien de navires basée à Singapour.

Les procureurs affirment que Francis et sa société ont surfacturé l’armée américaine de plus de 35 millions de dollars pour ses services.

Francis, qui doit être condamné en juillet, coopère avec le ministère américain de la Justice depuis son arrestation en 2013.

