4 étudiants sélectionnés pour la bourse commémorative IVT Mimi Bryan 2023 – Shaw Local

Indian Valley Theatre a annoncé les récipiendaires de la bourse commémorative Mimi Bryan 2023 de cette année.

Sur la photo de gauche, la récipiendaire de la bourse Emily Beckwith, Kari Frantzen, membre du comité des bourses d’études IVT Mimi Bryan, Sharon Pagoria, présidente du comité des bourses d’études IVT Mimi Bryan, et les récipiendaires des bourses Aleksandra Savage et Cadence Goldstein lors de la soirée de remise des prix de l’école secondaire Sandwich. (photo fournie par Indian Valley Theatre)

Grâce aux dons de la communauté, IVT a pu attribuer quatre bourses cette année. Les gagnants étaient Emily Beckwith, Cadence Goldstein, Payton Penman et Aleksandra Savage. Ces quatre élèves ont reçu leur prix lors de deux soirées de remise de prix récentes aux écoles secondaires Somonauk et Sandwich.

Dès les premiers jours de l’Indian Valley Theatre, Mimi Bryan était là. Elle faisait partie des familles fondatrices qui rêvaient grand du théâtre communautaire en direct. En tant qu’éducatrice de longue date, elle était active sur scène ainsi que dans les coulisses. Plus important encore, elle a joué un rôle déterminant en donnant à de nombreux acteurs en herbe une chance sur scène et en donnant vie au théâtre communautaire pour le plaisir de centaines de membres de la communauté de Fox Valley. Dans l’esprit de ses contributions au monde du théâtre de Fox Valley, IVT offre le prix.

Les quatre récipiendaires se sont portés volontaires dans diverses activités, ont joué dans des productions théâtrales, des chorales et des groupes, ont participé à des cours d’honneur et accélérés et ont un GPA supérieur à 3,6.

Beckwith fréquentera l’Illinois State University pour obtenir un diplôme en éducation théâtrale. Goldstein se spécialisera en éducation spécialisée à la Western Illinois University. Penman fréquentera l’Université Evangel avec une majeure en pré-médecine / biologie, et Savage prévoit de se spécialiser en musique et / ou en éducation spéciale avec une mineure en études théâtrales à la Northern Illinois University.

Pour toute question ou plus d’informations sur Indian Valley Theatre, envoyez un e-mail à [email protected]. Pour plus d’informations sur la bourse Mimi Bryan, envoyez un e-mail à Sharon Pagoria à [email protected].

Pour faire un don déductible d’impôt au Fonds de bourses d’études Mimi Bryan afin qu’IVT puisse continuer à attribuer cette bourse aux finissants du secondaire à l’avenir, visitez le site Web d’IVT à indianvalleytheatre.com.