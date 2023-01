4 équipes de la NFL qui devraient acquérir QB et pourquoi

Lamar Jackson quittant les Ravens semble plus plausible que jamais, alors quelles équipes de la NFL devraient chercher à signer le QB cette intersaison et pourquoi ?

La conclusion anticipée pendant un certain temps semblait être que les Ravens de Baltimore et le quart-arrière Lamar Jackson allaient régler les choses concernant une prolongation. L’ancien MVP de la NFL est dans la dernière année de son contrat, mais l’équipe ne le laisserait pas simplement marcher, même avec la possibilité qu’un chèque monstre soit coupé, n’est-ce pas?

Eh bien, bien que nous ne le sachions pas avec certitude, l’écriture sur le mur ne semble pas être favorable pour que les deux parties travaillent à quelque chose. Jackson, qui a beaucoup souffert en bonne santé cette saison, a raté les quatre derniers matchs en raison d’une blessure au genou. Et lorsque l’entraîneur-chef des Ravens, John Harbaugh, a été interrogé sur son statut pour la semaine 18 et les séries éliminatoires, il a semblé en avoir marre de la situation et n’a pas voulu en parler.

#Corbeaux QB Lamar Jackson ne s’est encore une fois pas entraîné aujourd’hui. Interrogé sur son statut, le HC John Harbaugh a déclaré: “Je vais juste laisser tout ça de côté et me concentrer sur le match et préparer les gars pour le match.” Aujourd’hui marque 31 jours depuis que Lamar a subi sa blessure au genou. – Ari Meirov (@MySportsUpdate) 4 janvier 2023

Compte tenu de cela et de divers rapports tout au long de l’année concernant les négociations qui ne se déroulent pas particulièrement bien, vous devez vous demander si un accord sera conclu. Par la suite, cela ouvre les portes aux équipes pour faire une course à Jackson, que cela signifie le signer ou la franchise des Ravens marquer et échanger le quart-arrière.

Peu importe la manière, cependant, ces quatre équipes devraient être prêtes à acquérir Lamar Jackson cette intersaison.

Rumeurs Lamar Jackson: 4 équipes de la NFL qui devraient acquérir QB cette intersaison et pourquoi

4

Zach Wilson était une bouffée mais les Jets de New York mais Lamar Jackson pourrait les sauver

Chaque fois que les Jets de New York ont ​​sélectionné Zach Wilson deuxième au classement général du repêchage de 2021, c’était une décision prise en pensant que le produit BYU serait le quart-arrière de la franchise pour Gang Green. Cela n’a décidément pas été le cas.

Wilson, pour le dire franchement, a été horrible pour les Jets. Il a été erratique sur le terrain, les blessures susceptibles de limiter sa disponibilité, et cela en dit long à quel point l’attaque a semblé plus compétente chaque fois que quelqu’un comme Mike White a été forcé de commencer à sa place. Et maintenant, tout semble avoir atteint son paroxysme, New York se préparant à passer à autre chose après deux saisons.

Mais ce qui fait de Lamar Jackson une option aussi intrigante, ce n’est pas seulement le besoin du quart-arrière – c’est que le quart-arrière pourrait être l’une des seules choses dont les Jets ont besoin pour vraiment rivaliser. New York était sur le point de faire les séries éliminatoires cette saison malgré le jeu horrible et incohérent du quart-arrière de Wilson et des remplaçants.

Quinnen Williams et la défense ont été bien construits, surtout avec la recrue Sauce Gardner maintenant en tête du secondaire, tandis que la ligne offensive a été bien construite et les armes offensivement sont nombreuses. Ajouter Jackson à ce mélange, en particulier en le jouant avec le meilleur corps de réception de sa carrière, pourrait créer quelque chose de spécial pour les deux parties.