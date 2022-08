‘4 entreprises que vous pouvez démarrer pour 99 $ ou moins’

Et cette année, j’ai gagné en moyenne 114 000 $ par mois en revenus passifs grâce à mes vidéos, mes cours en ligne et mes publications sur les réseaux sociaux.

Mais en 2018, j’ai commencé à publier des vidéos de finances personnelles sur Youtube . Ce n’était pas une agitation secondaire lucrative jusqu’à ce que la pandémie frappe en 2020, lorsqu’un sujet a touché une corde sensible : les efforts de relance et de secours, et ce qu’ils signifiaient pour le portefeuille des gens.

Plus de la moitié des revenus d’Adsense sont versés au créateur, et bon nombre de mes anciennes vidéos génèrent encore des revenus passifs.

Mes cours sont séparés en différents modules, avec des feuilles de travail et des PDF, donc je les ai créés après avoir créé les vidéos. Ensuite, j’ai monté et téléchargé mes vidéos sur Kajabi, qui vous permet également de créer des campagnes marketing.

Coût pour commencer : Varie selon votre situation

En 2019, ma sœur et moi avons acheté un condo de deux chambres à Los Angeles. J’ai vécu dans une chambre et j’ai loué la seconde pour 3 000 $ par mois pendant deux ans.

Prendre un colocataire signifie que vous devrez renoncer à l’intimité, mais cela en valait la peine pour moi car cela m’a aidé à rembourser mon hypothèque.

Zillow vous permet d’héberger demandes de location gratuites sur son site Web et effectuera des vérifications des antécédents pour vous.

Si vous ne souhaitez pas louer votre logement pendant une longue période, vous pouvez mettre votre annonce sur une plateforme de location à court terme comme Airbnb. De cette façon, les gens ne peuvent réserver votre place que le week-end ou en votre absence.

Charlie Chang est un créateur de contenu et un entrepreneur en série dont la mission est d’éduquer les gens sur les finances personnelles et les affaires. Il est diplômé de l’UCLA et fondateur de StartupWise. Suivez Charlie sur Instagram et Youtube.

