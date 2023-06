4 enfants tués à Portneuf-sur-Mer, Qué. incident de pêche

Quatre enfants ont été tués et un homme est porté disparu après avoir été emporté par la marée alors qu’il pêchait à Portneuf-sur-Mer, une communauté riveraine de la région de la Côte-Nord au Québec.

Les morts faisaient partie d’un groupe de 11 personnes portées disparues sur les berges du Saint-Laurent vers 2 heures du matin samedi.

«Selon les premiers rapports, un groupe de personnes pêchait à pied le long de la rive lorsqu’ils ont été rattrapés par la marée», a indiqué la sergente de la SQ Catherine Bernard.

Six d’entre eux ont été secourus. Les corps inanimés de quatre enfants, tous âgés de plus de 10 ans, ont été découverts quelques heures plus tard sur le rivage.

Ils ont été transportés d’urgence dans une clinique de santé voisine où un médecin a confirmé leur décès.

Une personne, un homme dans la trentaine, n’a pas encore été retrouvée.

La police n’a pas révélé l’identité des victimes mais a déclaré qu’elles se connaissaient.

MARÉES INDÉTERMINÉES

Selon la SQ, le groupe pêchait le capelan, un type de petit poisson fourrage qui envahit les plages la nuit pour frayer.

Les marées dans la région peuvent être dangereuses, a expliqué le porte-parole de la SQ, Bernard; les eaux reculent jusqu’à un kilomètre à marée basse, ce qui signifie qu’il est loin d’être en sécurité lorsque le rivage commence à rétrécir.

La recherche de l’homme disparu se poursuit, avec des plongeurs de la SQ, des hélicoptères de la Garde côtière et des membres des Forces armées sur place à Portneuf-sur-Mer, une communauté située à environ 300 kilomètres au nord-est de Québec.







Avec des fichiers de La Presse Canadienne.



Ceci est une histoire en développement.