4 enfants tués à Portneuf-sur-Mer, Qué. incident de pêche

PORTNEUF-SUR-MER

Une excursion de pêche s’est terminée en tragédie samedi lorsque quatre enfants sont morts dans un village du nord-est du Québec, a annoncé la police provinciale.

Les autorités ont déclaré qu’elles étaient toujours à la recherche d’un homme disparu dans la trentaine qui était membre du groupe de pêcheurs et qui est resté introuvable.

Les corps des quatre enfants — tous de jeunes mineurs âgés de plus de 10 ans — ont été retrouvés inconscients au bord de la rivière quelques heures après un appel d’urgence au sujet d’un groupe emporté par la marée près de Portneuf-sur-Mer, à environ 550 kilomètres au nord-est de Montréal.

Ils faisaient partie d’un groupe de 11 personnes qui pêchaient le capelan à pied près du rivage lorsqu’ils ont été pris au dépourvu par la marée montante.

Des plongeurs de la Police provinciale du Québec et des membres des Forces canadiennes ont participé à la recherche de l’adulte disparu.

Le maire Jean-Maurice Tremblay a déclaré samedi qu’il n’en savait pas plus sur les victimes ou si elles étaient de Portneuf-sur-Mer, une communauté d’environ 600 personnes.

« Tout le monde est touché par ce qui s’est passé, parce que ce genre d’événement, c’est la première fois que ça arrive », a déclaré Tremblay en français. « Quand cela implique cinq personnes et quatre enfants qui se noient lors d’une activité récréative, il est certain que les gens en sont assez tristes. »

Le capelan – un poisson d’éperlan argenté – est une espèce fourragère consommée par de nombreux animaux marins, et Tremblay a déclaré que sa pêche est une activité populaire dans sa partie de la côte nord du Québec. Il se fait sur les berges de la rivière à l’aide de pelles plutôt que de lignes de pêche.

Le capelan roule le plus souvent la nuit, alors les gens allument un feu sur la rive et attendent, a ajouté Tremblay.

Tremblay a déclaré que le banc de sable sur lequel les victimes pêchaient est accessible par des véhicules tout-terrain. Ils ont été capturés sur une partie de la péninsule où certaines parties peuvent être submergées par jusqu’à quatre mètres d’eau lorsque la marée monte.

Tremblay a déclaré qu’il est important de surveiller les marées fluctuantes, ce qui est difficile à identifier la nuit.

Un appel au 911 est arrivé vers 2 heures du matin samedi, et la police a déclaré que six personnes avaient été sauvées de l’eau et que cinq autres étaient portées disparues – les quatre victimes et l’homme disparu.

Les corps des quatre enfants ont été transportés dans une clinique voisine où un médecin a confirmé leur décès.

Des enquêteurs de la police et des équipes médico-légales ont été déployés pour faire la lumière sur ce qui s’est passé.







