4 enfants retrouvés inconscients après un voyage de pêche sur la Côte-Nord de Québec

Quatre enfants ont été retrouvés sans réaction sur le rivage de Portneuf-sur-Mer sur la Côte-Nord de Québec samedi, a indiqué la police provinciale du Québec, bien qu’ils ne puissent pas encore confirmer leur état de santé.

Les enfants faisaient partie des cinq personnes portées disparues lorsque l’appel au 911 est arrivé vers 2 heures du matin. Les équipes de secours recherchent la cinquième personne – un homme dans la trentaine.

Catherine Bernard, porte-parole de la police provinciale, raconte qu’un groupe de 11 personnes pêchaient lorsqu’elles ont été emportées par la marée.

Les six autres ont été secourus et la Sûreté du Québec attend l’aide des plongeurs et des Forces armées canadiennes.

Le ministre de la Sécurité publique du Québec, François Bonnardel, a qualifié la situation de « catastrophe innommable » et de drame dans une entrevue avec Radio-Canada au sujet des feux de forêt samedi matin.

Dans une déclaration écrite, la députée du Bloc Québécois de Manicouagan, Marilène Gill, a dit que ses pensées vont aux gens de la région. Son bureau a indiqué qu’elle rencontrera le maire, Jean-Maurice Tremblay, dès que possible samedi.

« En tant que mère, mon cœur est avec vous et toute mon équipe est là pour vous », lit-on dans le communiqué.

Plus à venir.