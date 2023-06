4 enfants poignardés en France, une vidéo montre un suspect essayant de s’enfuir

Une vidéo montrant prétendument un homme en train de courir après avoir poignardé cinq personnes jeudi est apparue sur les réseaux sociaux. Le clip a été publié par un journaliste indépendant et gagne du terrain sur Twitter. Il s’agirait d’un demandeur d’asile syrien.

Le clip de six secondes montre l’homme portant un short noir et un sweat-shirt courant dans un parc et des habitants le pourchassant. L’homme porte également une casquette. Quelques cris peuvent être entendus en arrière-plan.

#Rupture: Mise à jour – Des séquences vidéo auraient été prises quelques minutes après l’attaque terroriste au couteau à #Annecy, #Francevous montrant le suspect syrien s’enfuyant après avoir été poursuivi par des habitants, tandis que les gens crient à l’aide en arrière-plan pour les enfants qui avaient été poignardés. pic.twitter.com/WufuLkgMkf — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 8 juin 2023

Quatre enfants font partie des personnes poignardées dans la ville d’Annecy dans les Alpes françaises.

Selon l’agence de presse AFP, l’homme armé d’un couteau a attaqué un groupe d’enfants âgés d’environ trois ans alors qu’ils jouaient dans un parc près du lac de la ville vers 9h45 (heure locale).

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a tweeté que le coupable « a été arrêté grâce à la réaction rapide des forces de sécurité ».

Au moins trois des victimes se trouvaient dans un état critique, a en outre rapporté l’AFP.

Le bureau du Premier ministre Elisabeth Borne a annoncé qu’elle se rendait sur les lieux et les députés du parlement national ont observé une minute de silence lorsque la nouvelle de l’attaque a éclaté dans les médias français.