4 enfants parmi 19 civils tués, incendiés par des soldats birmans

Des soldats du gouvernement militaire du Myanmar ont attaqué un village de la région centrale du pays, tuant 19 villageois dont quatre enfants et brûlant leurs corps, ont déclaré vendredi des médias indépendants et un habitant.

Les meurtres de mercredi dans le village de Nyaung Pin Thar, dans le canton de Htantabin, dans la région de Bago, pourraient avoir été commis en représailles à une attaque des forces de résistance opposées au régime de l’armée.

Radio Free Asia, une agence de presse financée par les États-Unis, a cité un membre des Forces de défense du peuple formées localement qui a déclaré que les meurtres avaient eu lieu après des combats le même jour entre l’armée et son groupe et ses alliés de l’Armée de libération nationale karen, un groupe ethnique rebelle. groupe qui opère dans la région. Il a déclaré que les forces de résistance avaient tué 20 soldats et capturé trois officiers.

Un agriculteur du village a déclaré à l’Associated Press qu’il avait perdu sa femme, sa fille de 7 ans et neuf autres parents lors du raid d’une dizaine de soldats.

Le fermier, qui a parlé sous couvert d’anonymat parce qu’il craignait d’être arrêté, a déclaré qu’il travaillait dans les champs et qu’il n’était pas revenu mercredi après avoir été informé que des soldats étaient entrés dans le village, il n’a donc pas été témoin des tueries.

Lorsqu’il est revenu le lendemain, les membres de sa famille étaient partis et il a trouvé des corps, carbonisés au-delà de toute reconnaissance, à deux endroits du petit village.

« Ils tuent des gens aussi facilement que de tuer un poulet ou un oiseau. Au moins, ils auraient dû relâcher les enfants, qui ne comprennent rien, pour des raisons humanitaires », a déclaré l’agriculteur.

Il a déclaré que 19 personnes avaient été tuées, et il semble qu’elles aient reçu une balle dans la tête avant que leurs corps ne soient brûlés avec de l’essence et du carburant diesel provenant d’un magasin du village. Il a ajouté que les soldats avaient également pris de la bière et des boissons alcoolisées qu’ils consommaient.

Des informations sur les meurtres, ainsi que ce qui aurait été des photos et des vidéos des restes des victimes, ont également été publiées vendredi dans les médias indépendants du Myanmar et les médias sociaux, le même jour qu’un groupe de surveillance des droits de l’homme a publié un rapport accusant l’armée du Myanmar d’être commettre délibérément des atrocités, y compris des décapitations, pour semer la terreur parmi ceux qui combattent l’armée et dans un public déjà consterné par la barbarie de l’armée.

Le groupe de défense des droits, Myanmar Witness, a pointé du doigt une unité de l’armée surnommée la colonne ogre pour sa brutalité dans la région centrale de Sagaing, considérée comme faisant partie du cœur traditionnel du Myanmar.

Sagaing est un bastion de la résistance armée à l’armée au pouvoir, qui a pris le pouvoir le 1er février 2021 au gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi. La prise de contrôle de l’armée a déclenché des manifestations de masse non violentes qui ont été réprimées avec une force létale, déclenchant une résistance armée dans tout le pays.

Myanmar Witness a déclaré que son enquête sur huit incidents entre fin février et début avril avait révélé qu’au moins 33 villageois avaient été tués, dont 12 décapités et deux démembrés par la colonne ogre et d’autres unités.

La plupart des victimes décapitées ont été laissées en exposition grotesque.

« Dans un certain nombre de ces cas, les individus ont été tués puis décapités. Comme les décapitations n’ont aucun but fonctionnel, elles représentent un avertissement dramatique et horrible pour ceux qui résistent au régime militaire », indique le rapport.

Il a déclaré que la colonne Ogre faisait partie de la 99e division d’infanterie légère de l’armée.

Un chef de la force de défense locale qui a incinéré les corps de deux garçons décapités tués par la colonne Ogre en avril a alors déclaré à l’Associated Press qu’elle « est plus dure à tuer que d’autres groupes de soldats ».

Le rapport indique que la 99e division d’infanterie légère, basée dans la région voisine de Mandalay à Sagaing, et l’école de formation militaire n ° 8 du canton de Shwebo à Sagaing ont été à plusieurs reprises accusées par les villageois de la plupart des meurtres.

Myanmar Witness a déclaré que la 99e division d’infanterie légère avait des antécédents de violence, avec des allégations d’implication dans une brutale campagne de contre-insurrection en 2017 dans l’État occidental de Rakhine qui a incité plus de 700 000 membres de la minorité musulmane Rohingya à fuir vers le Bangladesh voisin pour leur sécurité.

Myanmar Witness a déclaré que ses conclusions sont basées sur des enquêtes sur des images et des vidéos des conséquences des incidents et des reportages dans des médias pro-militaires et indépendants.